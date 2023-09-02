كاميرات Guide Sensmart الحرارية بالأشعة تحت الحمراء تساعد في حماية البيئة العالمية

ووهان، الصين, 1 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- لطالما كانت قضية التلوث طويلة الأمد الناتجة من مياه الصرف الصناعي والزراعي جانبًا صعبة ومرهقة لنظام الحوكمة البيئية. تكمن الصعوبة التنظيمية في حقيقة أنه من المستحيل ملاحظة ما إذا كان هناك سلوك تصريف في منفذ الصرف بالعين المجردة، أو ما إذا كانت بعض الشركات تختار تصريف مياه الصرف الصحي ليلًا للتهرب من تدقيق السلطات التنظيمية.

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يمكن لوجود كاميرات حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء أن يحل هذه المشكلة تمامًا. باستخدام كاشف الأشعة تحت الحمراء المدمج، يتم تحويل الأشعة تحت الحمراء غير المرئية في مياه الصرف الصحي إلى صورة حرارية مرئية، مما يعكس توزيع درجة الحرارة على سطح مياه الصرف الصحي التي تم تصريفها. حتى في الليل، يمكن للكاميرات الحرارية بالأشعة تحت الحمراء اكتشاف مثل هذه الانتهاكات.

أطلقت شركة Guide Sensmart مؤخرًا كاميرا حرارية من سلسلة Hammer Series Intellignet يمكنها مراقبة تصريف مياه الصرف الصناعي ومياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية ومياه الصرف الصحي في المناطق الريفية ومياه الصرف الصحي لتربية الأحياء المائية في أي وقت وفي أي مكان. يمكن للتصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء عبر الإنترنت مراقبة حالة التفريغ عن بُعد وبدون طيار على مدار 24 ساعة في اليوم وتحقيق الإنذار المبكر التلقائي.

في الفترة من 13 إلى 16 سبتمبر، سيقام "معرض الطاقة والطاقة الإندونيسي" في مركز جاكرتا الدولي للمعارض. يدعو Guide Sensmart بإخلاص العارضين لزيارة جناحهم A2-2331 للتواصل.

نبذة عن Guide Sensmart

Guide Sensmart هي شركة مصنعة لمنتجات التصوير الحراري المنهجية بالأشعة تحت الحمراء، مع شبكة خدمات تسويقية تغطي 70 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://www.guideir.com/ .

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