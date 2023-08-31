Guide Sensmart kızılötesi termal kameralar küresel çevresel korumaya yardımcı oluyor

WUHAN, Çin, 1 Eylül 2023 /PRNewswire/ -- Endüstriyel ve tarımsal atık sularından kaynaklanan ve uzun süredir devam eden kirlilik sorunu, çevre yönetim sisteminin süregelen zor ve külfetli bir yönü olmuştur. Düzenlemenin zorluğu, drenaj çıkışındaki tahliye davranışının gözle görülmesinin mümkün olmamasından veya bazı şirketlerin düzenleyici makamların incelemesinden kaçınmak için atık suyu gece boşaltmayı seçip seçmedikleri konusunda gözlem yapmanın mümkün olmamasından kaynaklanmaktadır.

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Kızılötesi termal kameraların varlığı bu sorunu mükemmel bir şekilde çözebilir. Dahili kızılötesi detektör kullanılarak, atık sudaki görünmez kızılötesi radyasyon görünür bir termal resme dönüştürülür, bu da atıksu yüzeyindeki ısı dağılımını yansıtır. Kızılötesi termal kameralar bu tür ihlalleri geceleri bile tespit edebilir.

Guide Sensmart kısa süre önce endüstriyel atık suyunun, kentsel kanalizasyonun, kırsal kanalizasyonun ve su ürünleri yetiştiriciliğinin atık suyunun deşarjını her zaman ve her yerde izleyebilen Hammer Serisi Intellignet Termal Kamera'yı piyasaya sürdü. Çevrimiçi kızılötesi termografi, deşarj durumunu günün 24 saati uzaktan ve insansız olarak izleyebilir ve otomatik erken uyarı sağlayabilir.

Endonezya Güç ve Enerji Fuarı, 13 Eylül- 16 Eylül arasında Jakarta Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Guide Sensmart, katılımcıları iletişim için A2-2331 standını ziyaret etmeye içtenlikle davet ediyor.

Guide SenSmart Hakkında

Guide Sensmart, dünya genelinde 70 ülke ve bölgeyi kapsayan bir pazarlama hizmeti ağına sahip bir sistematik kızılötesi termal görüntüleme ürünleri üreticisidir. Daha fazla bilgi için, lütfen https://www.guideir.com/ adresini ziyaret edin.

Fotoğraf – https://mma.prnewswire.com/media/2198690/thermal_camera.jpg

Fotoğraf – https://mma.prnewswire.com/media/2198691/electric___power_conference.jpg

SOURCE Guide Sensmart