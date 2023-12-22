كتاب جديد من تأليف كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال يوضح كيف تقوم الشركات الصينية بتحويل الأعمال التجارية العالمية باستخدام الرقمنة والابتكار

بكين، 22، ديسمبر، 2023 /-- /PRNewswire في خطوة نحو إظهار المشهد الديناميكي للابتكار في مجال الأعمال في الصين، أطلقت كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال ((CKGSB كتابها الجديد بعنوان "إطلاق العنان للابتكار: عشر حالات من الصين ذات صلة بالإستراتيجية الرقمية وتوسيع السوق". يشرح هذا الكتاب استراتيجيات التوسع الرقمي والعالمي للشركات في السوق الصينية، متمثلة في علامات تجارية مختلفة، بدءًا من إمبراطوريات التجارة الإلكترونية وشركات التصنيع الذكي والعلامات التجارية للسيارات القائمة على التكنولوجيا وشركات انتاج المواد الغذائية ذوي التوجه الرقمي.

وذكر لي وي، أستاذ الاقتصاد في كلية CKGSB ومدير مركز الحالات التابع لكلية CKGSB "لقد أنتجت الصين العديد من الشركات الناجحة التي حققت نموًا ملحوظًا وتأثيرًا عالميًا. ولا تزال هذه التحولات لها آثار كبيرة على الأعمال التجارية الدولية ومجتمع الأعمال العالمي. إن الحاجة إلى فهم أكثر تعمقا للتحولات الاقتصادية التاريخية والمستقبلية في الصين لم تكن أشد من ذلك في أي وقت مضى".

وفيما يلي أبرز النقاط التي تناولها الكتاب:

كيف بنى عمالقة التجارة الإلكترونية Alibaba و JD.com إمبراطورياتهم من خلال نماذج أعمال مختلفة

كيف تقوم الشركات المصنعة مثل شركة NIO الرائدة في مجال السيارات الكهربائية وشركة الإلكترونيات TCL بإحداث ثورة في المنتجات وسلاسل التوريد

استراتيجيات النمو العالمية وراء العلامات التجارية الصينية الرائدة مثل SHEIN وشركة انتاج منتجات الألبان Yili

كيف صممت العلامات التجارية الغربية مثل Oatly و KFC نفسها بشكل خاص لتحقيق النجاح في الصين

يعتمد الكتاب على محفظة أعمال الكلية CKGSB التي تضم أكثر من 500 دراسة حالة، وهذا بدوره يجسد التزام الكلية بتسليط الضوء على تقدم ونمو الشركات في السوق الصينية. وقد أشاد بهذا الكتاب كبار الأكاديميين وممارسي الأعمال، على سبيل المثال؛ سوميترا دوتا وبيتر موريس، أستاذ وعميد كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد،وليون لولوسا، الرئيس التنفيذي وعميد كلية الأعمال ESCP، ولي دونغ شنغ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة TCL، وخريجي كلية CKGSB وديفيد تشانغ، رئيس الصين الكبرى، وشركة Oatly وحاملي ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي (EMBA) من كلية CKGSB، ومايكل هارت، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين، وراشيل تسانغ، المدير الإداري لغرفة التجارة البريطانية في الصين.

وأكد ديفيد تشانغ أن "هذا الكتاب يركز على ممارسات الابتكار للشركات الصينية في السوق العالمية، ويظهر بوضوح كيف استجابت هذه الشركات للتحديات وطورت منتجات جديدة وأنشأت سلاسل توريد جديدة ومهدت الطريق نحو الابتكار في الصين".

الكتاب متوفر الآن بنسخة ورقية وإلكترونية على جهاز كيندل من أمازون: https://www.amazon.com/dp/B0CP62S9WS/ref=mp_s_a_1_8?crid=2DDS7ERZL4WYL&keywords=unleashing+innovation&qid=1701330334&sprefix=unleashing+innov%2Caps%2C327&sr=8-8.

باعتبارها أول كلية إدارة أعمال في الصين تعتمد على الأبحاث بالكامل وممولة من القطاع الخاص، تهدف CKGSB إلى تنمية قادة الأعمال التحويلية أصحاب الرؤية العالمية والذين يمتلكون الشعور بالمسؤولية الاجتماعية ويتمتعون بالعقلية المبتكرة والقدرة على القيادة بالتعاطف والرحمة.

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