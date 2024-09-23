كشفت European Wellness عن مركز Premier Medical Wellness في كوتا كينابالو، صباح: علامة بارزة في الرعاية الصحية العالمية

كوتا كينابالو، ماليزيا، 23 سبتمبر، 2024 /PRNewswire/ -- افتتحت European Wellness، الشركة الرائدة عالميًّا في مجال الطب التجديدي والرعاية الصحية المتكاملة، أحدث منشأتها وأكثرها تطورًا، مركز European Wellness New Premier Center، وذلك في كوتا كينابالو، صباح. يمثل هذا المركز المميز الذي تبلغ مساحته 60,000 قدم مربعة قفزة كبيرة إلى الأمام في مجال الرعاية الصحية في صباح، ومن المقرر أن يلعب دورًا حاسمًا في قطاع السياحة الصحية الطبية العالمية.

Prof. Dato’ Sri Dr. Mike Chan (second from right) at the ribbon cutting ceremony of the new European Wellness Premier Center along with YAB Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Bin Haji Noor (Middle), YB Datuk Seri Panglima Haji Masidi Manjun (third from left), H.E. Dr. Major General Khalid Abdulla Mubarak Albuainain AlMazrouie (second from left), and Prof. Dato’ Sri Dr. Michelle Wong (far right).

كان حفل الافتتاح الكبير حدثًا كبيرًا لافتًا للأنظار، مما جذب اهتمامًا دوليًّا مع حضور شخصيات مرموقة. وقد حضر الحفل رئيس وزراء صباح YAB Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Bin Haji Noor، ووزير المالية في ولاية صباح، YB Datuk Seri Panglima Haji Masidi Manjun، ومستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سعادة الدكتور خالد عبد الله مبارك البوعينين المزروعي وغيره من كبار الشخصيات ليشهدوا الكشف عن هذا المرفق المتطور. صُمم المركز لدمج العلوم الطبية المتقدمة مع قوة شفاء البيئة الطبيعية في صباح، مما يضع معيارًا جديدًا في مجال الرعاية الصحية العالمية. ويُعَدّ المركز استثمارًا كبير الشأن من قِبَل مؤسسي EW، وهم البروفيسور Dato' Sri الدكتور Mike Chan والبروفيسور Dato' Sri الدكتور Michelle Wong.

أشاد رئيس الوزراء Hajiji برؤية والتزام المؤسسين، مؤكدًا كيف سيعمل المركز على تعزيز قدرات الرعاية الصحية في صباح ويحوِّل المنطقة إلى وجهة بارزة للسياحة الصحية الطبية. وقال Hajiji: "هذا المرفق هو تغيير في موازين اللعبة بالنسبة إلى صباح؛ لأنه يجمع بين العلوم الطبية الحديثة مع بيئتنا الطبيعية الفريدة. إنه لا يعزز قطاع الرعاية الصحية المحلي فحسب، بل يعزز أيضًا مكانة صباح على خريطة السياحة الطبية العالمية".

إن افتتاح المركز هو خطوة إستراتيجية تتماشى مع أهداف صباح الأوسع نطاقًا لتصبح مركزًا رائدًا للرعاية الصحية المتقدمة وسياحة الصحة الطبية. يوفر موقع صباح الإستراتيجي في جنوب شرق آسيا، كجزء من منطقة النمو إندونيسيا بروناي الفلبين ماليزيا شرق آسيان (BIMP-EAGA) ورابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، ميزة كبيرة تجذب الاستثمارات والمواهب الدولية. وأضاف Hajiji: "نحن نضع صباح لتكون في طليعة ثورة الصحة والعافية العالمية. ويعكس هذا الاستثمار التزامنا بتعزيز نوعية الحياة وتعزيز التعاون الدولي في مجال الابتكار الطبي".

سلَّط الدكتور خالد عبد الله مبارك الضوء على الأهمية الدولية لمركز European Wellness New Premier Center. وقال الدكتور خالد معلِّقًا: "التطورات المعروضة هنا هي رائدة حقًا. يعكس عمل البروفيسور Chan في العلاج بالخلايا الجذعية الموجهة للأعضاء المحددة مستقبل الرعاية الصحية التي ستُحْدِث ثورة في الطب التجديدي وتحسين نتائج الرعاية الصحية بشكل كبير على الصعيد العالمي".

أكد الدكتور خالد على أهمية تسهيل الوصول إلى مثل هذه العلاجات المتقدمة وتوفيرها. وعلّق: "في الوقت الحالي، يُعَدّ العلاج بالخلايا الجذعية مكلفًا ومحدود التوافر. إن توسيع الوصول وخفض التكاليف هما خطوتان حاسمتان في جعل هذه العلاجات المغيّرة للحياة متاحة لشريحة أوسع من السكان"، كما أنه أقر بإمكانات صباح لأن تكون وجهة سياحية عالمية للرعاية الصحية الطبية، مشيدًا بمزيج المرافق الطبية عالية الجودة والجمال الطبيعي للمنطقة.

سيقدم المركز مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك أكثر من 60 من العلاجات الطبية التجديدية المتقدمة وعلاجات العافية الشمولية. يتميز المركز بالتكنولوجيا المتطورة، ولديه فريق يضم أكثر من 300 محترف ملتزم بتقديم حلول الرعاية الصحية الشخصية. وتُعَدّ هذه المنشأة الجديدة جزءًا من خطة توسع أكبر تتضمن إنشاء منشأة تصنيع للأدوية الحيوية في منتزه كوتا كينابالو الصناعي، باستثمار تبلغ قيمته 80 مليون دولار أمريكي، مضاعِفةً بذلك القوى العاملة المطلوبة ومعزِّزة مكانة صباح في المشهد الصحي العالمي.

يعتبر مركز European Wellness New Premier Center دليلاً على التعاون والابتكار الدولي في مجال الرعاية الصحية. إنه لا يهدف إلى تحويل الرعاية الصحية في صباح فحسب، بل يهدف أيضًا إلى وضع معايير جديدة للصحة الطبية في جميع أنحاء العالم. إن تفاني EW في التقدم في مجال الرعاية الصحية يجعلها قادرةً على تحويل مشهد سياحة العافية الطبية العالمية، الأمر الذي يمهد الطريق لعصر صحي جديد في صباح وما بعدها.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2511210/Image1.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2362609/EW_COLOR_Logo.jpg