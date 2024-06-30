كلية Cheung Kong للأعمال تُظهر ريادتها الفكرية في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة داليان الصينية

داليان، الصين, 29 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- استقطب الاجتماع السنوي للأبطال الجُدد التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، المعروف أيضًا باسم "منتدى دافوس الصيفي"، الذي عُقد في مدينة داليان الصينية خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2024، العديد من القادة العالميين من مختلف القطاعات. كان مِن بَين المتحدثين المؤثرين العميد Li Haitao وأستاذة علم التسويق Zhu Rui من كلية Cheung Kong للأعمال (CKGSB)، مما يُؤكد تأثير الكلية كصوت رائد في الاقتصاد العالمي.

وقد ألقى العميد Li Haitao، الذي يَشغل أيضًا منصب أستاذ ورئيس قسم العلوم المالية في كلية CKGSB، كلمة مميزة في جلسة "موازنة الدَين والنمو" في اليوم الأول من منتدى دافوس الصيفي، حيث شارك بخبرته في إدارة الديون المستدامة وكيفية تحقيق التوازن بينها وبين النمو الاقتصادي الشامل، وهو موضوع بالغ الأهمية في المشهد الاقتصادي العالمي الحالي. هذا وشَدّد العميد Li على أن الدَين، إذا تم استخدامه بشكل فعال، يمكن أن يكون أداة مُحايِدة وليس عبئًا، وهو منظور لاقى صدى لدى الحاضرين من الأوساط السياسية والتجارية والأكاديمية، مما أثار مناقشة قوية حول النمو المستدام.

إلى جانب عرضه التقديمي الرئيسي، شارك العميد Li أيضًا في ثلاث ندوات حصرية مغلقة حول "التحول الصناعي في العصر الرقمي" و"حوار حول الصفقات: مستقبل اتفاقيات الاقتصاد الرقمي" و"بناء السيناريوهات: إعادة ابتكار سلسلة القيمة لعام 2040"، مساهمًا في مناقشات رفيعة المستوى تؤثر على الاستراتيجيات الاقتصادية المستقبلية.

بالإضافة إلى مشاركة العميد Li، تحدثت أيضًا الأستاذة Zhu Rui، أستاذة علم التسويق في كلية CKGSB ومديرة مركز الابتكار الاجتماعي والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG، في المنتدى المرموق كمُتحدثة رئيسية في ندوة مغلقة حول "تعزيز إزالة الكربون من سلسلة القيمة في آسيا".

استضاف منتدى الاقتصادي العالمي WEF لعام 2024 أكثر من 1700 من كبار القادة من جميع أنحاء العالم. وخلال المنتدى، وسعت كلية CKGSB نفوذها بشكل أكبر من خلال المشاركة في تنظيم "WEF Phoenix Media and CKGSB Night2024 " في 26 يونيو بالتعاون مع مؤسسة Phoenix Finance، وهي مؤسسة مالية رائدة في الصين. ووفرت هذه الفعالية منصة لخِريجي كلية CKGSB للأعمال والقادة العالميين لمناقشة المواضيع المهمة وتعزيز التعاون وتبادل الأفكار حول التوجهات الاقتصادية الناشئة.

مشاركة كلية CKGSB في المنتدى الاقتصادي العالمي WEF تعكس التزام الكلية بريادة الفكر ودورها في رسم ملامح مستقبل الأعمال التجارية العالمية. من خلال المساهمة بالمعرفة الرائدة والأصيلة في المناقشات رفيعة المستوى، تواصل كلية CKGSB تحويل مستقبل الأعمال والممارسات الاقتصادية، وتُعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة تَقود تطوير الأعمال المسؤول والمستدام والمبتكر.