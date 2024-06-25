كلية تشونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال تُطلق خريطة تقييم الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لمساعدة الشركات على دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ((ESG

بكين, 25 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- مركز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) والابتكار الاجتماعي في كلية كونج تشيونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB) يُعلن بفخر عن إطلاق خريطة تقييم ESG (الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات)، والتي أنشأتها أستاذة التسويق في CKGSB التسويق تشو روي (جولييت).

توفر خريطة تقييم الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) إطارًا شاملًا يُبسّط العملية المُعقدّة لإجراء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) من خلال تقسيمها إلى بنود قابلة للتنفيذ حول الممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة على التوالي. وتمكن مجموعة الأدوات هذه الشركات من رؤية الإجراءات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) التي يمكن أن تتبناها بوضوح وتحديد التقاطعات بين أعمالها الأساسية ومبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) بشكلٍ فعّال.

تشعر الشركات، خلال هذه الفترة الحاسمة، بالحاجة المُلحة إلى دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في استراتيجيتها التجارية؛ إلا أن القيام بذلك في نفس الوقت مع تحقيق الربحية يضعها تحت ضغط، لأنهه يزداد نشاطها في الأسواق العالمية التي تؤكد بشكل متزايد على أهمية ممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة. تم تطوير الخريطة واستخدامها في دورة ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية "Business for Good" (الأعمال التجارية في الخير) المستندة إلى ممارسات CKGSB؛ حيث تعلّم أكثر من 2800 مدير تنفيذي للشركات الصينية ورجال الأعمال تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في أعمالهم.

أكدت الأستاذة تشو على أهمية هذه مجموعة الأدوات قائلةً: "في عالمنا المترابط الحالي، لم تعد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) اختيارية؛ بل إنها ضرورية لتطوير الأعمال المستدامة. اخترنا معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) الدولية السائدة حول التنمية المستدامة، وحلّلنا موادها، وصنفناها وأعدنا تنظيم البيانات لتصميم خريطة تقييم الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). ويتمثل هدفنا في تمكين الشركات، الكبيرة أو الصغيرة، من دمج اعتبارات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) بسلاسة في استراتيجياتها وعملياتها الأساسية."

الميزات الرئيسية لخريطة تقييم الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG):

1.مجموعة أدوات قابلة للتنفيذ لقادة الأعمال: توفر خريطة دورة CKGSB القائمة على الممارسة العملية وتوفر واجهة بديهية مع عناصر قابلة للتنفيذ، ما يجيب عن أكثر الأسئلة انتشارًا دى الشركات الأكثر طلبًا: "كيف أعرف الجهود الصحيحة للاستدامة التي يجب على شركتي معالجتها؟". بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الدورة تقدم نظرة شاملة على مجالات التحسين.

2.يمكن أن تحصل عليها الشركات وتنفذها بسهولة، بصرف النظر عن حجمها: تهدف هذه الخريطة المُصمّمة خصيصًا للشركات الكبيرة والصغيرة إلى تبسيط المعايير العالمية المعقدة؛ إذ أنها تتضمَّن نقاط للعمل على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) المخطط لها بوضوح.

3.أداة لتحسين التشغيل التجاري: بدلاً من أن تحلّ مجموعة أدوات امتثال الشركات محل معايير مثل مبادرة الإبلاغ العالمية (GRI)، ومقاييس MSCI ESG، ومعايير SASB وBcorp ، فإن الخريطة تُعد أداةً لتوجيه استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) للشركات وتشغيلها.

ويتماشى إطلاق هذه الخريطة مع مهمة المدرسة الأوسع لتعزيز الابتكار الاجتماعي.