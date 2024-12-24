كلية تشونغ كونغ للدراسات العليا في الإدارة (CKGSB) تنجح في استضافة برنامج تدريب أساتذة ماجستير إدارة الأعمال لعام 2024 لغرب الصين

مدينة بكين، 24 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- كلية تشونغ كونغ للدراسات العليا في الإدارة (CKGSB) تستضيف بنجاح برنامج تدريب أساتذة ماجستير إدارة الأعمال لغرب الصين بالتعاون مع اللجنة الوطنية للإشراف على تعليم ماجستير إدارة الأعمال في الصين وكلية إدارة الأعمال بجامعة شانتو يومي 17 و18 ديسمبر 2024. شارك في هذا التدريب 58 أستاذًا من أكثر من 40 جامعة من مختلف أنحاء الصين، معظمهم من غرب البلاد.

منذ عام 2007، تطمح مدرسة تشونغ كونغ للدراسات العليا في الإدارة (CKGSB) إلى معالجة الفجوات الملحة في تعليم الإدارة بين شرق وغرب الصين من خلال برنامجها لتدريب أساتذة ماجستير إدارة الأعمال. بحلول عام 2024، قام البرنامج بتدريب 372 أستاذًا من 155 جامعة عبر 22 مقاطعة و4 مناطق ذاتية الحكم و3 بلديات خاضعة للإدارة المباشرة في الصين، ما أثر بشكل غير مباشر على عشرات الآلاف من طلاب ماجستير إدارة الأعمال.

هذا العام، ركز التدريب على الابتكار الاجتماعي والأعمال من أجل الخير، وهو موضوع وجد العديد من الأساتذة المشاركين أنه يفتقر إلى التدريس والبحث اليومي. قادت التدريب الأستاذة ZHU Rui (Juliet) ، أستاذة التسويق في كلية تشونغ كونغ للدراسات العليا في الإدارة (CKGSB) ومديرة مركز الابتكار الاجتماعي والاستدامة البيئية (ESG). كما قدمت شرحًا لكيف تقوم كلية تشونغ كونغ للدراسات العليا في الإدارة (CKGSB) بالابتكار من خلال دمج مفهوم الأعمال من أجل الخير في تعليم الإدارة، وكيف ساعدت دوراتنا العملية ذات الصلة أكثر من 2,800 طالب على دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في أعمالهم. استضافت الأستاذة Zhu أيضًا ورشة عمل تفاعلية مع المشاركين في التدريب حول كيفية بناء هذه الفكرة في تدريسهم.

أفاد المشاركون في استبيان ما بعد البرنامج أن منهج الأستاذة Zhu وخريطة تقييم معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) الخاصة بها قد قدما لهم منظورًا جديدًا حول كيفية تحقيق التوازن بين الأرباح والمسؤوليات الاجتماعية. وقد شعر الكثيرون أيضًا بالإلهام حول كيفية سد الفجوة بين البحث والممارسة العملية.

أشيد بهذا البرنامج في تقريري كلية تشونغ كونغ للدراسات العليا في الإدارة (CKGSB) لعامي 2022 و2024 حول الاستدامة البيئية والاجتماعية والابتكار الاجتماعي، وحاز على التكريم بعد وصوله لنهائيات جائزة التأثير الاجتماعي في الصين لعام 2021 المقدمة من الأمم المتحدة والغرفة التجارية البريطانية، ما يجسد تأثير كلية تشونغ كونغ للدراسات العليا في الإدارة (CKGSB) في هذا المجال الحيوي. من خلال شراكات مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية وكليات إدارة الأعمال، حققت هذه المبادرة تقدمًا كبيرًا في تعزيز جودة التعليم وتقليل الفوارق.

للمزيد من المعلومات حول جهود كلية تشونغ كونغ للدراسات العليا في الإدارة (CKGSB) في مجال الاستدامة البيئية والاجتماعية (ESG) والابتكار الاجتماعي، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للاستدامة البيئية والاجتماعية (ESG) والابتكار الاجتماعي.

نُبذة عن CKGSB

تأسست كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB) في بكين في نوفمبر 2002، وهي أول كلية أعمال يمولها القطاع الخاص وتديرها الأبحاث في الصين. تهدف الكلية إلى إعداد قادة أعمال تحويليين يتمتعون برؤية عالمية، وإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، وعقلية مبتكرة، وقدرة على القيادة بالتعاطف والرحمة (https://english.ckgsb.edu.cn).