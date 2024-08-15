كلية تشيونج كونج للدراسات العليا في إدارة الأعمال وجامعة سيدني تتعاونان معًا لتعزيز الشركات الناشئة «وحيدات القرن» في مجال الطاقة الجديدة والثورة الصناعية

بكين, 15 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت كلية تشيونج كونج للدراسات العليا في إدارة الأعمال وجامعة سيدني عن شراكة إستراتيجية في 13 أغسطس 2024 في سيدني؛ لتعزيز الشركات الناشئة «وحيدات القرن» من الجيل التالي بشكل مشترك مع التركيز على الطاقة الجديدة والرقمنة والثورة الحادثة في الصناعات التقليدية في أستراليا ودول آسيا والمحيط الهادئ، التي تشكل جزءًا من التعاون الاقتصادي الإقليمي الشامل (RCEP).

Bing Xiang العميد المؤسس والأستاذ الحاصل على كرسي العميد المتميز في مجال الأعمال التجارية والعولمة في الصين في كلية تشيونج كونج للدراسات العليا في إدارة الأعمال، وLeisa Sargent عميدة كلية إدارة الأعمال بجامعة سيدني، وقَّعَا الاتفاق نيابة عن كلتا الكليتين.

وقال العميد Xiang "إن الشركات الناشئة «وحيدات القرن» تؤدي دورًا رئيسيًّا في إحداث ثورة اقتصادية، وهو أمر أساسي للتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لكل من الدول المتقدمة؛ مثل أستراليا والاقتصادات النامية. وهذا مهم بشكل خاص في تعزيز الحراك الاجتماعي الصاعد، خاصة بين الشباب". وواصل العميد Xiang شرحه قائلًا لهذا السبب على وجه التحديد، تُعد كلية تشيونج كونج للدراسات العليا في إدارة الأعمال أول كلية إدارة أعمال منذ عام 2015، تقدم برامج مصممة خصوصًا للشركات الناشئة «وحيدات القرن»، وقريبًا لمؤسسي الشركات الناشئة «وحيدات القرن».

وقد أكد العميد Xiang كلامه قائلًا "لقد أمضت كلية تشيونج كونج للدراسات العليا في إدارة الأعمال سنوات في العمل مع المدارس والمؤسسات الرائدة لبناء نظام بيئي عالمي للجيل القادم من الشركات الناشئة «وحيدات القرن» والشركات التي ستصبح قريبًا ناشئة وحيدة القرن، مع التركيز المتجدد والمعزز على المسؤولية العالمية والغرض الاجتماعي والمنظور الطويل المدى. ويسعدنا ويشرفنا أن نتعاون مع جامعة سيدني لتقديم برنامج يمكن أن يساعد قادة الشركات «وحيدات القرن» في المستقبل على النمو بشكل مستدام في أستراليا، والتعاون الاقتصادي الإقليمي الشامل الأوسع".

وأشارت الأستاذة Sargent إلى أن "هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو إدماج الإستراتيجيات الرقمية والإستراتيجيات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) المتطورة في القطاعات التقليدية، مما يزيد من إثراء التزامنا بتشكيل قادة جاهزين لهذا القطاع، يمكنهم التنقل والابتكار في الأسواق العالمية المعقدة.

ويستفيد هذا التعاون من نقاط القوة المعتمدة لكلية تشيونج كونج للدراسات العليا في إدارة الأعمال في تثقيف قادة الشركات الناشئة «وحيدات القرن» ومن يكونون قادة لها في المستقبل ومؤسسيها وأبحاث مدرسة إدارة الأعمال بجامعة سيدني، وسجل دعم النظم الإيكولوجية الريادية الديناميكية في جميع أنحاء أستراليا وآسيا.

يكون البرنامج متاحًا لاستقبال الطلبات وسيبدأ في 11-14 فبراير 2025 في سيدني. لمزيد من المعلومات بشأن البرنامج، يُرجى زيارة: الطاقة الجديدة وتعطيل الصناعات التقليدية - كلية تشيونج كونج للدراسات العليا في إدارة الأعمال.