كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB) تفتتح أول حرم جامعي دائم لها في بكين

بكين، 3 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB) اليوم افتتاح أول حرم جامعي دائم لها في بكين، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسيرة الكلية الممتدة منذ 23 عاماً في إعداد قادة قادرين على رسم ملامح المستقبل في عالم يزداد تعقيداً ويكتنفه عدم اليقين.

يقع الحرم الجامعي الجديد في قلب سيكيكو ببكين، أو «بوابة الصين»، عند ملتقى جغرافي ورمزي نادر في العاصمة. على أحد الجانبين تقف المدينة المحرمة ومعبد السماء، بوصفهما رمزين لتاريخ الصين العريق وحضارتها. على الجانب الآخر تنهض منطقة الأعمال المركزية في بكين، بما يعكس حيوية البلاد وروح الابتكار فيها. بين هذين العالمين، يجسّد الحرم الجامعي دور CKGSB بوصفها جسراً بين ماضي الصين ومستقبلها، وبين الصين والعالم.

تأسست CKGSB في عام 2002، مباشرةً بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية (WTO)، وأمضت منذ ذلك الحين أكثر من عقدين في الارتقاء بتعليم الأعمال وبالبحوث الإدارية، إلى جانب مساعدة القادة على فهم الدور المتطور للصين في الاقتصاد العالمي. يعزّز الحرم الجامعي الجديد قدرة الكلية على ربط البحوث بالممارسة العملية، وتعميق التفاعل مع منظومة الأعمال في الصين، والإسهام في الحوار العالمي انطلاقاً من عاصمة البلاد.

يمتد الحرم الجامعي على مساحة 30,000 متر مربع، ويتميّز بواجهة معمارية مستوحاة من سفينة تُبحر، بما يعكس التزام CKGSB بمساعدة القادة على الإبحار في بيئة يكتنفها عدم اليقين واكتشاف فرص جديدة. في قلبه بهو داخلي بارتفاع 17 متراً، مستوحى من الأغورا في اليونان القديمة، ويشكّل مركز تعلّم نابضاً بالحيوية يلتقي فيه أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجون ورواد الأعمال وصنّاع السياسات والباحثون لتبادل الأفكار وتحويل الرؤى إلى خطوات عملية.

بصفتها أول كلية أعمال ممولة من القطاع الخاص وقائمة على البحث العلمي في الصين، تركز CKGSB على إعداد صنّاع القرار الذين يتمتعون برؤية عالمية ومسؤولية اجتماعية وعقلية مبتكرة. يشكّل قادة الأعمال 95% من خريجي CKGSB البالغ عددهم 25,000 خريج، وهم يديرون مجتمعين خُمس العلامات التجارية الأكثر قيمة في الصين. يجسّد الحرم الجامعي الجديد الدعم الجماعي لهذا المجتمع، إذ ساعدت مساهمات أفراده في تحويل رؤية راودت الكلية طويلاً إلى واقع.

استقبلت CKGSB اليوم أيضاً في الحرم الجامعي الجديد 275 طالباً جديداً في برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي (EMBA) من دفعة ربيع 2026. يشغل 75% من هؤلاء الدارسين منصب رئيس مجلس إدارة أو رئيس تنفيذي، ويدير أكثر من نصفهم شركات التكنولوجيا المتقدمة أو شركات تُصنَّف ضمن الأبطال الخفيين في الصين. ويقود اثنان منهم شركتين من فئة الشركات المليارية الناشئة.

خلال الأشهر المقبلة، ستستضيف الكلية في الحرم الجامعي الجديد في بكين محاضرات ومؤتمرات تتناول الذكاء الاصطناعي والابتكار والقيادة والآفاق الاقتصادية للصين ومستقبل الأعمال العالمية.

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