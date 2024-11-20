كندا تُصدِر تقريرها الجديد عن محصول القمح لعام 2024

توقعات بتصدير أكثر من 25 مليون طنّ من القمح عالي الجودة هذا العام

وينيبيغ، مانيتوبا، 20 نوفمبر2024 /PRNewswire/ -- أصدرت شركة Cereals Canada اليوم تقريرها السنوي حول محصول القمح الجديد لعام 2024، والذي يستهدف العملاء المحليين والعالميين للقمح الكندي. يُقدم التقرير تحديثًا شاملًا عن جودة القمح الكندي وخصائصه الوظيفية، مع تسليط الضوء على الإنتاج الكندي للقمح.

Watch Cereals Canada CEO Dean Dias introduce the 2024 New Wheat Crop Report Cover of 2024 New Wheat Crop Report showing a wheat field at harvest. Cereals Canada Logo

صرّح Dean Dias، الرئيس التنفيذي لشركة Cereals Canada، قائلًا: " من المتوقع أن تصدّر كندا 25.4 مليون طنّ من القمح خلال موسم 2024-2025 إلى أكثر من 80 دولة، مع الالتزام بجودة ومحتوى البروتين الذي يتطلع إليه العملاء. مما سيجعل كندا ثالث أكبر مُصدّر للقمح في العالم، وأكبر مُصدّر للقمح عالي الجودة وعالي البروتين، للعام الثاني على التوالي".

تميّز الموسم الزراعي الحالي بكميات وفيرة من الأمطار في غرب كندا، ما أدى إلى إنتاج نحو 34.3 مليون طنّ من القمح عالي الجودة. وحققت المحاصيل إنتاجية فاقت التوقعات، حيث زادت إنتاجية القمح غير الصلب بنسبة 4%، والقمح الصلب بنسبة 8%. كانت الجودة ممتازة لجميع فئات المحاصيل حيث حصلت نسبة كبيرة منها على تصنيف الدرجة الثانية أو أعلى.

تميز محصول CWRS بمحتوى بروتين متوسط مع نسبة عالية من التصنيف بدرجة أولى أو ثانية.

أما محصول CWAD ، فقد حصل على نسبة كبيرة من التصنيف بدرجة أولى أو ثانية، وتميز بمحتوى بروتين يتراوح بين المتوسط والأعلى من المتوسط.

بالنسبة لمحصول CPSR ، فإن محتوى البروتين فيه يُعد متوسطًا، مع حصول نسبة كبيرة أيضًا على تصنيف بدرجة أولى أو ثانية.

وأخيرًا، تميز محصول CESRW بنسبة عالية من التصنيف بدرجة أولى أو ثانية، رغم أن محتوى البروتين فيه يقل قليلًا عن المتوسط.

ستُعرض البيانات الفنية لمحصول القمح لعام 2024 في ندوتين عبر الإنترنت تنظمهما شركة Cereals Canada للعملاء في 19 و20 نوفمبر، قبل أن ينطلق وفد من سلسلة القيمة للحبوب في أربع بعثات تجارية وتقنية دولية. وسيشارك وفد هذا العام، الذي يضم خبراء Cereals Canada وأعضاء سلسلة القيمة وممثلي المنتجين ولجنة الحبوب الكندية، مع 18 سوقًا اشترت القمح الكندي بقيمة 8.6 مليار دولار في عام 2023.

وأشار Dias إلى أن "البعثات التجارية والتقنية لمحصول القمح الجديد تُعزز القدرة التنافسية لصناعة الحبوب الكندية. كما يوفر تواصلنا المستهدف داخل السوق فرصًا لبناء العلاقات واستقطاب مناصرين لصناعتنا، إلى جانب الانخراط في مناقشات حول فرص الوصول إلى السوق. ليتجاوز الأمر مجرد تقديم الجديد حول جودة القمح الكندي".

يتم إعداد تقرير محصول القمح الجديد وتقديمه سنويًا، بالشراكة مع لجنة الحبوب الكندية (CGC)، وأعضاء سلسلة القيمة، ولجان المزارعين الإقليمية. تلقت شركة Cereals Canada في هذا الخريف، أكثر من 115 عينة من قمح غرب كندا من ثمانية مصدرين للحبوب لتحليلها. كما ساهم مزارعو الحبوب في أونتاريو (GFO) في تقييم محصول القمح الشتوي في شرق كندا.

لمعرفة المزيد عن محصول القمح الجديد في كندا لعام 2024 وتنزيل ملخص محصول 2024، تفضل بزيارة cerealscanada.ca/2024-wheat-crop/

نبذة عن Cereals Canada: Cereals Canada هي جمعية صناعية وطنية غير ربحية تمثل سلسلة قيمة الحبوب الكندية. نحن نقدر العلاقات ونعمل مع الحكومة وأصحاب المصلحة لتوفير المعلومات التقنية المتخصصة في الوقت المناسب وتقديم أفضل تجربة للعملاء في فئتها. نحن ملتزمون بدعم سلسلة قيمة الحبوب الكندية بما في ذلك المزارعين والمصدرين والمطورين والمعالجين وعملائنا في جميع أنحاء العالم مع التركيز على التجارة والعلوم والاستدامة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع: Ellen Pruden، نائبة رئيس الاتصالات وعلاقات سلسلة القيمة، بريد إلكتروني: [email protected]، هاتف رقم: ‎204-479-0166

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=M_gyFWQ6etg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2560936/Cereals_Canada_Canada_Releases_its_2024_New_Wheat_Crop_Report.jpg

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