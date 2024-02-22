كوستا ريكا تمركز عروضها من الأطعمة الراقية وقيمة البلد التنافسية في الشرق الأوسط

لمشاركة في Gulfood تهدف إلى زيادة الصادرات في هذا القطاع، بالإضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من هذا الجزء من العالم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- المنتجات ذات القيمة المضافة العالية مثل الفواكه الاستوائية المجمدة، والجمبري المجمد، ومشروبات الطاقة المعتمدة على القهوة، والقهوة المحمصة، وبودرة الشوكولاتة معروضة في أكبر معرض للأطعمة الراقية (Gourmet Food) في الشرق الأوسط، Gulfood Dubai 2024، والذي يقام من 19 إلى 23 فبراير، في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وكالة ترويج التجارة والاستثمار في كوستا ريكا (PROCOMER) تستهدف دعم تطوير أعمال جديدة - وبجانب ذلك، صادرات قطاع الأغذية ذات القيمة المضافة العالية - بالإضافة إلى الترويج للبلاد كوجهة ذات قيمة تنافسية قوية للاستثمارات.

في هذه المشاركة وهي التاسعة لكوستا ريكا في Gulfood، ستحضر أيضًا الشركات المصدرة Fructa CR S.A و Frutera La Paz و Tertulia Brugge S.A و Thompson Coffee Ltda و.Ecos Shrimp Group S.A و Rooster Energy و Beneficio La Eva S.A و Café Montaña، مع مشاركة الأربع شركات الأخيرة في المعرض للمرة الأولى.

"الشرق الأوسط هو سوق استراتيجي لصناعة الأغذية في كوستا ريكا، بما أن به مستهلكون ذوي قدرة شرائية عالية ويطلبون الجودة والابتكار في المنتجات التي يشترونها. لهذا السبب، Gulfood هو فرصة لقطاع التصدير لدينا لمركزة التنوع في العروض التي ننتجها ولنا أن نعتبر شريك تجاري استراتيجي ومتفرد. أيضًا، يمثل إمكانية كبيرة للترويج لكوستا ريكا كوجهة استثمارية مثالية، خاصة لقطاع الأغذية الزراعية.". صرح بذلك Mario Sáenz مدير تطوير الصادرات في PROCOMER.

Gulfood Dubai يجلب أكثر من 5500 عارض سويًا من أكثر من 190 دولة وبـ 100,000 زائر، حيث يتم عرض أطعمة من فئات متنوعة مثل: الفواكه والخضروات المعالجة، والعصائر والمركزات، واللحوم، ومنتجات الألبان، والمشروبات الساخنة، والأطعمة الحلال، وغيرهم. يمثل هذا المعرض فرصة لقطاع التصدير الكوستاريكي للتعرف على ثقافة الأعمال وديناميكيات السوق، بالإضافة إلى إقامة علاقات جديدة مع مشترين ومستثمرين، ومراقبة اتجاهات الصناعة والابتكارات.

ذكر Paul Homberger، ممثل Rooster Energy، أنهم بالتعاون مع PROCOMER، يستكشفون Gulfood، أحد أكبر معارض الأغذية والمشروبات في العالم، لعرض منتجاتهم للعالم وتحليل الفرص التي قد تنشأ لتوسيع أعمالهم.

في الوقت ذاته، علق Luis Ávila من Ecos Shrimp Group، بأن Gulfood Dubai استراتيجي بالنسبة لشركته، حيث يسمح لهم باستكشاف إمكانيات فتح أسواق جديدة.

وفقًا لبيانات PROCOMER، تعتبر الإمارات العربية المتحدة ثالث أهم سوق لصادرات كوستا ريكا من صناعة الأغذية في الشرق الأوسط، والتي تعادل 766,000 دولار وحصة 16%.

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