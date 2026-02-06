كول هان تُطلق حملة ربيع 2026: التقِ بكل لحظة

نيويورك، 5 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- تُطلق اليوم كول هان (Cole Haan)، العلامة التجارية الأمريكية لنمط الحياة والإكسسوارات، حملتها العالمية لربيع 2026: التقِ بكل لحظة (Meet Every Moment). تُعد الحملة تعبيراً موسمياً عن إيمان العلامة بأن الأناقة يجب أن تكون سهلة ومريحة بالقدر نفسه الذي تبدو فيه متألقة، وتستعرض عالماً ينتقل فيه الناس بسلاسة بين لحظات الحياة المختلفة. من المواعيد الأولى ومباريات عطلة نهاية الأسبوع إلى النزهات في الحديقة، تتكشف حملة «التقِ بكل لحظة» من خلال سلسلة من المشاهد الحميمية المستوحاة من أسلوب الحياة، حيث تتجلى الثقة في أسلوب حضورك وتواصلك.

وقالت Krissie Millan، الرئيسة التنفيذية للتسويق: "إن حملة كول هان لربيع 2026 ليست سوى البداية". وأضافت: "إنها خطوة مهمة إلى الأمام، ليس فقط في كيفية استمرار تطور محفظة منتجاتنا، بل أيضاً في كيفية تماسك سرد علامتنا التجارية بطريقة أكثر عصرية وترابطاً. يرسم فصل الربيع ملامح ما هو قادم بينما نواصل صقل كيفية حضور كول هان في حياة الناس وكيف يشعرون بما هو ممكن من خلال الحركة اليومية".

استناداً إلى الزخم الذي أحدثته إنجازات الابتكار الأخيرة، تسلط حملة ربيع 2026 الضوء على إرث كول هان في الحرفية المتقنة من خلال عدسة تطلعية نحو المستقبل، حيث لا يُصمَّم الابتكار للأداء فحسب، بل للتحرك بسلاسة عبر تفاصيل الحياة الواقعية. في التشكيلة الرجالية، يقدم حذاء6.ZERØGRAND™ المزوَّد بتقنية Quick-On™ "لبيسة حذاء" مدمجة لا تتطلب استخدام اليدين وأربطة مطاطية ديناميكية لسهولة الارتداء والخلع، بينما يحاكي نعل RippleFlex™ الخارجي التشريح الطبيعي للقدم وحركتها. وبفضل تزويده ببطانة ENERGYFEEL™، يوفر التصميم الشامل (360) مرونةً وثباتاً وراحةً مستجيبة مع كل خطوة، مع الحفاظ على مظهر راقٍ ومصمَّم بعناية مع أداء بمستوى الأحذية الرياضية.

وفي التشكيلة النسائية، يتميز حذاء ØriginalGrand CitySpectre Oxford بنعل خارجي منحوت وعصري، معزَّز أيضاً ببطانة ENERGYFEEL™ التي تمتص الصدمات وتوفر الارتداد، بما يوفّر أناقة بلا أي تنازل عن الراحة. صُممت هذه التصاميم للانتقال بسلاسة بين مختلف المناسبات، وهي تعزز ريادة كول هان في فئة الأحذية الهجينة العصرية، مع إعادة تعريف شعور الأحذية الرسمية وحركتها وأدائها.

وقال Scott Patt، الرئيس التنفيذي للإبداع: "في كول هان، الراحة من خلال الابتكار ليست فكرة ثانوية، بل هي أساس علامتنا التجارية". وأضاف: "يدفع موسم ربيع 2026 بهذه الفكرة إلى أبعد من ذلك، عبر منتجات مصممة لتكون سهلة وعصرية، دون التضحية بالأناقة أبداً، بدءاً من التكنولوجيا التي لا تتطلب استخدام اليدين وصولاً إلى منصات التبطين عالية الاستجابة".

ومواصلةً لزخم العلامة في مجال الأحذية الرياضية، يقدّم حذاء GrandPrø Tennis 2.0، الذي أُطلق في وقت سابق من هذا العام، ألواناً جديدة في مارس ضمن تجديدات موسم الربيع. صُمم هذا الحذاء الرياضي الكلاسيكي، المُعاد ابتكاره، ببطانة FeatherFeel™، وهي أخف منصة تبطين للعلامة حتى الآن، ليمنح خطوات ناعمة ونابضة بالحيوية ضمن تصميم انسيابي معدّ للراحة طوال اليوم. ودعماً لهذه السلسلة، يستكمل كلٌّ من حذاء GrandPrø Slimline Sneaker للرجال وحذاء GrandPrø Energyweave Runner للنساء التشكيلةَ بتصاميم منخفضة القصّة مستوحاة من الرياضة الكلاسيكية وأسلوب الحياة العصري.

تساعد هذه التصاميم في ترسيخ نادي كول هان للأحذية الرياضية (Cole Haan Sneaker Club)، وتعكس كيف تتقاطع الرياضة والأناقة والحياة اليومية على نحوٍ متزايد. وكجزء من التوسع المستمر للعلامة في مجال الأحذية الرياضية، يُعد نادي كول هان للأحذية الرياضية منصةً تستعرض مجموعة العلامة من الأحذية الرياضية الفاخرة المخصصة للأداء ونمط الحياة: مريحة للغاية، ومصممة بعناية، ومستوحاة من تراث الرياضة وأيقوناتها، أُعيد تصورها للمستقبل.

تم تطوير حملة «التقِ بكل لحظة» بالشراكة مع Invisible Dynamics، وهي وكالة متخصصة في تحويل العلامات التجارية، وسيجري إطلاق الحملة عالمياً طوال موسم الربيع عبر القنوات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي وتجارة التجزئة والتجارب داخل المتاجر. تتوفر مجموعة كول هان لربيع 2026 الآن على موقع colehaan.com وفي متاجر مختارة حول العالم ابتداءً من فبراير 2026، مع طرح منتجات جديدة طوال الموسم.

نبذة عن كول هان (Cole Haan)

كول هان علامة أمريكية عالمية لأسلوب الحياة، تتوفر في أكثر من 100 دولة، وتخدم المحترفين النشطين ودائمي الاتصال عبر أحذية مبتكرة وإكسسوارات لأسلوب الحياة. ومع إرث يناهز 100 عام، تمزج كول هان بين الحرفية العريقة والابتكار الحديث لتقديم تصاميم تناسب العمل والتمارين وعطلة نهاية الأسبوع. وتتمثل مهمة العلامة في إلهام العملاء لعيش حياة استثنائية. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة .colehaan.com تابعونا على .@colehaan

