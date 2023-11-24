للوصول إلى أفضل المتداولين للعملات الرقمية المشفرة منصة BingX تقوم بتغيرالعلامة التجارية

سنغافورة , 24 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- تفتخر منصة BingX، وهي منصة عالمية رائدة في مجال تداول العملات الرقمية، بإعلانها عن إطلاق مبادرة لتغيير العلامة التجارية التحويلية بهدف تعزيز خدماتها التي تركز على تمكين المتداولين. وتعكس إعادة تسمية هذه العلامة التجارية التزام منصة BingX بإلهام مستخدميها وإبقائهم في مقدمة المتداولين، وضمان حصولهم على تجارب تداول آمنة وفعالة بالنسبة لهم.

BingX Rebrands to Forge Better Crypto Traders BingX Rebrands to Forge Better Crypto Traders

وقد قامت منصة BingX بتحديث هويتها المرئية لجعل تجربة التداول أكثرسهولة في الاستخدام. فالتصميم المعدل يقوم على تبسيط شعار الأيقونة الخاصة بالمنصة من خلال تنعيم المخطط وإزالة التظليل الداخلي، مع التركيز على الناحية الجمالية التي تعكس قدراً أكبر من الشفافية والوصول المباشر الذي يتماشى مع أهداف تداول المستخدمين. وستخضع منصةBingX خلال الأشهر القليلة المقبلة لتحول بصري شامل، بما في ذلك تحديثات للوحة الألوان والطباعة عبر منصات الهاتف المحمول وسطح المكتب.

واستجابة لما حققته منصة BingX من توسع في قاعدة خدماتها و جمهورها المستهدف، فهي تقوم بهذا التغييربهدف التكيف مع السوق النشط واحتياجات مستخدميها التي تتطور تدريجياً. وتشتهر منصة BingX بتركيزها على اعتماد العملات الرقمية المشفرة للمبتدئين في هذا المجال من خلال نظام نسخ التداول، وهي الآن توسع نطاق وصولها لتلبية احتياجات أوسع طيف من متداولي العملات الرقمية المشفرة وتقدم مجموعة من الميزات الحديثة لدعم قاعدة المستخدمين المتنوعة. ويعكس جوهرعملية تغيير العلامة التجارية هذه رؤية منصة BingX لأسلوب تمكين المتداولين من خلال الابتكار الشامل، بما في ذلك وظائف تداول العملات المشفرة وأدواتها الجديدة.

ويدل شعار منصة BingX الجديد «تمكين المتداولين Empowering Traders» بعد تعديل الشعار السابق «تسهيل التداول Trading Made Easy» على مهمتها الأساسية في دعم متداولي العملات الرقمية المشفرة في جميع الأصعدة بهدف تحقيق التفوق في مساعيهم التجارية. فكلا الشعارين متجذر بعمق في مهمة منصة BingX الراسخة و المتمثلة في توفير خدمة جديرة بثقة مستخدميها وتنم عن الشفافية في التعامل وتجعل تداول العملات الرقمية محبباً وفي متناول الجميع . وفي إطار تحضيرها للمرحلة التالية، تسعى منصة BingX إلى تعزيز نمو المستخدمين من خلال توفير المنتجات المخصصة و الخدمات والأدوات المصممة بخبرة وعناية لتعزيز كفاءة التداول.

وتتحدث ميغان نيفولد وهي رئيسة قسم العلامات التجارية في منصة BingX عن رحلة الشركة وتوجه العلامة التجارية الجديدة فتقول: "على مدى السنوات الخمس الماضية، حافظت منصة BingX على رؤيتها الثابتة الهادفة لبناء بوابة تخدم مليارمستخدم جديد للعملات الرقمية المشفرة. و كجزء من هذا التحسين، قمنا بتطوير قيمنا الأساسية مع التركيز المتجدد على تعزيز التنوع. وبتقديمنا لهوية علامتنا التجارية المحدثة، نعيد تأكيدنا على أهمية تمكين مستخدمينا، مع ضرورة توفير بيئة تداول أكثر احترافية تقوم بالتركيزعلى المستخدم وتتماشى مع رؤيتنا حول أهمية النجاح الجماعي. "

إن تركيزمنصة BingX الثابت على تمكين المستخدم ، وتحقيق الموثوقية والابتكار وإمكانية الوصول مع استمرار جهودها لإعادة تعريف شكل تبادل العملات الرقمية المشفرة، يعزز نظامًا بيئيًا شاملاً يسمح للجميع باستكشاف القيم والفوائدالمحتملة للاستثمار في مجال العملات المشفرة بثقة تامة.

حول منصة BingX

تأسست منصة BingX في عام 2018، وهي بورصة رائدة في مجال العملات الرقمية المشفرة، ,تخدم أكثر من خمسة ملايين مستخدم في جميع أنحاء العالم. وتقدم منصةBingX السلع والخدمات المتنوعة، بما في ذلك المؤشرات العالمية ووظيفة النسخ التلقائي للتداول وإدارة الأصول - وكلها مصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستخدمين من المبتدئين إلى المحترفين. وتلتزم BingX بتوفير منصة جديرة بالثقة تمكن المستخدمين من استخدام الأدوات والميزات المبتكرة لرفع كفاءتهم التجارية.

الصور- https://mma.prnewswire.com/media/2284327/BingX_Rebrands_Forge_Better_Crypto_Traders.jpg

الصور- https://mma.prnewswire.com/media/2284326/BingX_Rebrands_Forge_Better_Crypto_Traders.jpg

شعار- https://mma.prnewswire.com/media/2284376/BingX_new_logo.jpg