BingX объявляет о ребрендинге, направленном на улучшение криптовалютной торговли

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BingX

23 нояб, 2023, 14:54 GMT

СИНГАПУР, 23 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая глобальная биржа криптовалют, с гордостью объявляет о ребрендинге торговой платформы, укрепляя свою позицию, уделяя особое внимание расширению прав и возможностей трейдеров. Ребрендинг отражает стремление BingX вдохновлять своих пользователей сохраняя для них лидерские позиции, обеспечивая безопасный, эффективный и результативный торговый опыт.

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BingX Rebrands to Forge Better Crypto Traders
BingX Rebrands to Forge Better Crypto Traders
BingX Rebrands to Forge Better Crypto Traders
BingX Rebrands to Forge Better Crypto Traders

BingX обновил свой визуальный стиль чтобы сделать торговый опыт более интуитивным и удобным для пользователя. Обновленный дизайн упрощает культовый логотип, сглаживая контуры и удаляя внутреннюю штриховку, делая упор на более чистую и прямую эстетику, соответствующую торговым целям пользователей. В течение следующих нескольких месяцев BingX претерпит комплексную визуальную трансформацию, включая обновление цветовой палитры и типографики на мобильных и настольных платформах.

Новый слоган BingX «Усиливаем трейдеров» обновлен по сравнению с предыдущим «Торговля стала проще», что означает его основную миссию — поддерживать криптотрейдеров на всех уровнях, чтобы добиться успеха в их торговых начинаниях. Оба слогана глубоко укоренены в последовательной миссии BingX по предоставлению надежных и прозрачных услуг для своих пользователей и обеспечению доступности и дружественности криптовалюты для всех. Готовясь к следующему этапу, BingX продолжает стремиться способствовать росту пользователей, предоставляя индивидуальные продукты, услуги и профессионально разработанные инструменты для повышения навыков торговли.

Меган Ниволд, руководитель отдела брендинга BingX, размышляет о пути компании и новом направлении бренда: «За последние пять лет видение BingX по созданию шлюза для следующего миллиарда пользователей криптовалюты было непоколебимым. В рамках этой эволюции мы Представляя обновленный фирменный стиль, мы подтверждаем нашу уверенность в расширении прав и возможностей наших пользователей, уделяя особое внимание более профессиональной и ориентированной на пользователя торговой среде, которая соответствует нашему видению коллективного успеха. "

Поскольку BingX продолжает переопределять ландшафт обмена криптовалютами, его неизменное внимание к расширению прав и возможностей пользователей, надежности, инновациям и широкой доступности способствует созданию инклюзивной экосистемы, в которой каждый может с уверенностью изучить потенциальную ценность и преимущества инвестиций в криптовалюту.

О BingX

BingX, основанная в 2018 году, является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 5 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, в том числе спотовые, деривативы, копитрейдинг и управление активами — все они разработаны с учетом растущих потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая предоставляет пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торговых навыков.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2284327/BingX_Rebrands_Forge_Better_Crypto_Traders.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2284326/BingX_Rebrands_Forge_Better_Crypto_Traders.jpg 
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2284376/BingX_new_logo.jpg 

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