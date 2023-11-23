BingX, Yeniden Markalaşma Yolunda

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BingX

23 Nov, 2023, 09:27 ET

SINGAPORE, Nov. 23, 2023 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto borsalarından BingX, trader'ların güçlendirilmesine odaklanan konumunu sağlamlaştıran dönüştürücü yeniden markalaşma girişimini başlattığını duyurdu. Yeniden markalaşmada, BingX'in kullanıcılarına ilham verme ve onları çağın ilerisinde tutma, güvenli, verimli ve etkili işlem deneyimleri sağlama taahhüdünü ifade etmesi hedeflendi.

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BingX Rebrands to Forge Better Crypto Traders
BingX Rebrands to Forge Better Crypto Traders
BingX Rebrands to Forge Better Crypto Traders
BingX Rebrands to Forge Better Crypto Traders

BingX, alım satım deneyimini daha sezgisel ve kullanıcı dostu hale getirmek için görsel kimliğini güncelledi. Yenilenen tasarım, ana hatları yumuşatarak ve iç gölgelendirmeyi kaldırarak ikonik logosunu basitleştiriyor ve kullanıcıların işlem hedefleriyle uyumlu daha temiz ve daha doğrudan bir estetiğe odaklanıyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde BingX, mobil ve masaüstü platformlarda renk paleti ve tipografi güncellemeleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir görsel dönüşümden geçecek.

Bu yeniden markalaşma, BingX'in dinamik pazara ve kullanıcılarının gelişen ihtiyaçlarına uyum sağlayarak hedef kitlesini ve hizmetlerini genişletmesinden kaynaklanıyor. Copy Trade yoluyla yeni başlayanlar için kriptoyu benimsemeye odaklanmasıyla tanınan BingX, şimdi farklı bir kullanıcı tabanını desteklemek için bir dizi son teknoloji özellik sunarak, yelpazedeki kripto trader'larına hitap etmek için erişimini genişletiyor. Bu yeniden markalaşmanın merkezinde, BingX'in yatırımcıları, yerleşik kripto işlem işlevleri ve yeni araçlar da dahil olmak üzere çok yönlü yeniliklerle güçlendirme vizyonu yer alıyor.

BingX'in yeni sloganı olan "Empowering Traders - Trader'ları Güçlendirir", önceki "Trading Made Easy - Kolay İşlem" sloganından yükseltilerek, her seviyedeki kripto yatırımcılarını işlem çabalarında mükemmelleşmeleri için destekleme temel misyonunu ifade ediyor. Her iki slogan da BingX'in kullanıcıları için güvenilir ve şeffaf hizmet sunma ve kriptoyu herkes için erişilebilir ve dostane hale getirme konusundaki tutarlı misyonuna derinlemesine dayanmaktadır. Bir sonraki aşama için konumlandırılan BingX, işlem yeterliliğini artırmak için özelleştirilmiş ürünler, hizmetler ve ustalıkla hazırlanmış araçlar sağlayarak kullanıcı büyümesini teşvik etmeye kendini adamıştır.

BingX Marka Sorumlusu Megan Nyvold, şirketin yolculuğunu ve yeni marka yönünü değerlendiriyor: "Geçtiğimiz beş yıl boyunca BingX'in bir sonraki milyar kripto kullanıcısı için bir geçit oluşturma vizyonu değişmedi. Bu evrimin bir parçası olarak, çeşitliliği teşvik etmeye yeniden vurgu yaparak temel değerlerimizi geliştirdik. Yenilenen marka kimliğimizi tanıtırken, kolektif başarı vizyonumuzla uyumlu daha profesyonel ve kullanıcı merkezli bir işlem ortamına odaklanarak kullanıcılarımızı güçlendirme güvencemizi yeniden teyit ediyoruz."

BingX, kripto para borsası ortamını yeniden tanımlamaya devam ederken, kullanıcı güçlendirme, güvenilirlik, yenilikçilik ve geniş erişilebilirliğe olan kararlı odağı, herkesin kripto para yatırımının potansiyel değerini ve faydalarını güvenle keşfedebileceği kapsayıcı bir ekosistemi teşvik etmektedir.

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, dünya çapında 5 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren lider bir kripto para borsasıdır. BingX, spot, türev, copy trade ve varlık yönetimi dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktadır. Tüm hizmetler, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar kullanıcıların gelişen ihtiyaçları için tasarlanmıştır. BingX, kullanıcılara işlem yeterliliklerini artırmak için yenilikçi araçlar ve özelliklerle güçlendiren güvenilir bir platform sağlamayı taahhüt eder.

BingX'i ziyaret edin: https://www.bingx.com/tr-tr/

BingX topluluğumuza katılın ve en son tekliflerimizden haberdar olun:
Telegram: https://t.me/BingXOfficial
Twitter: https://twitter.com/BingXOfficial

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2284327/BingX_Rebrands_Forge_Better_Crypto_Traders.jpg
Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2284326/BingX_Rebrands_Forge_Better_Crypto_Traders.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2284376/BingX_new_logo.jpg 

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