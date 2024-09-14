مؤتمر موزعي Midea RAC في نيجيريا يجهز لإطلاق تكييف الهواء UNICOOL في السوق لتوفير تبريد مستقر على الرغم من التيار الكهربائي

لاغوس، نيجيريا, 14 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- استضافت شركة Midea، الشركة العالمة الرائدة في توفير حلول تكييف الهواء، في الثالث والعشرين من أغسطس، مؤتمر Midea Nigeria المباشر للموزعين المحليين في نيجيريا. كان هذا الحدث جزءًا من استعدادات الشركة لإطلاق أحدث أجهزتها في مجال تكييف الهواء، UNICOOL، وهو مكيف هواء من نوع سبليت يعمل بتكنولوجيا الانفرتر وهو إبداع ناتج عن قسم مكيفات الهواء السكنية لدى الشركة (Midea RAC).

Local partners at Midea's conference Local dealers show interest in UNICOOL, the latest HVAC product of Midea.

جاء هذا المؤتمر في توقيت حاسم، نظراً للتحديات الملحة التي تواجهها نيجيريا في مجال إمدادات الطاقة. فالصعوبات التي تعاني منها البلاد بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وعدم استقرار الإمدادات خلقت حاجة ملحة إلى حلول موثوقة. وتصبح منتجات مثل UNICOOL، التي تعمل بكفاءة على مولدات كهربائية أثناء انقطاع التيار، أكثر أهمية من أي وقت مضى. يتميز تكييف UNICOOL بقدرته على ضمان استقرار الجهد والأداء بشكل دائم، حتى عند تشغيله بواسطة مولد صغير لا تتجاوز قدرته 0.9 كيلو فولت أمبير. هذه القدرة تبرز الميزة الاستثنائية لتكييف UNICOOL بالتكييف مع الظروف الصعبة، وتؤكد دوره الحيوي في توفير الراحة والإنتاجية المستمرة، خاصة في الظروف التي قد تتسبب فيها مشاكل الكهرباء في تعطيل الحياة اليومية والعمليات.

هذا وبلغت صادرات وحدات تكييف UNICOOL، بعد أن حقق نجاحًا ملحوظًا في أجزاء مختلفة من القارة الأفريقية، ما يقرب من 10,000 وحدة في النصف الأول من عام 2024 في غرب إفريقيا، وقد حظي بترحيب واسع من قبل المستهلكين. هذا الاستقبال الإيجابي يُعزى إلى عدة ميزات رئيسية تجعل منه الخيار الأمثل للسوق المحلي.

يشتهر تكييف UNICOOL بميزاته الاستثنائية في توفير الطاقة والكهرباء، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى خاصية GenGear المتقدمة المكونة من 5 مستويات من الطاقة. توفر هذه الخاصية المطورة حلاً أكثر دقة للتعامل مع تقلبات الجهد مقارنة بالخاصية التي توفرت في الجيل السابق المكونة من 3 مستويات فقط من الطاقة. ويضمن تكييف UNICOOL تجربة تبريد مستقرة حتى أثناء انقطاع التيار الكهربائي من خلال تشغيله على مولد كهربائي. وعند عودة التيار الكهربائي، يتيح النظام إمكانية التعديل اليدوي عبر خمسة مستويات من الطاقة مختلفة لتلبية احتياجات التبريد الفردية.

تعتبر السلامة والموثوقية من الأمور الأساسية في تكييف UNICOOL، الذي يتميز بحماية واسعة النطاق للجهد تتراوح بين 80 فولت و285 فولت. وتوفر هذه الحماية، التي تشمل نظام حماية مدمج ضد التيار، مزيدًا من الأمان دون الحاجة إلى مثبتات إضافية لجهد التيار، مما يسهم في تقليل التكاليف. وتساعد هذه الميزة الوحدة على تحمل الصدمات الكهربائية المفاجئة، مما يضمن استمرار التشغيل ويطيل من عمر المنتج. بالإضافة إلى ذلك، توفر تقنية الدوران الذكي لتنظيف الغبار وتقنية HYPER GRAPHINS المتطورة خصائص فائقة للحماية من الغبار والأشعة الشمسية ومقاومة التآكل، مما يعزز من متانة المنتج وفاعليته في الظروف البيئية الصعبة.

علاوة على ذلك، يقدم تكييف الهواء UNICOOL وضعية ONE-DRIVE-TWO التي توفر تبريدًا مرنًا ومشتركًا لمساحتين مع وحدة خارجية واحدة في الوقت ذاته، مما يسمح بتكييف احتياجات متعددة من خلال إضافة وحدات داخلية إضافية. معززةً بتطبيق Midea للمنزل الذكي، توفر هذه الميزة تحكمًا ذكيًا عبر شبكة الواي فاي وإعدادات قابلة للتخصيص لتجربة فائقة للمستخدمين.

ابتداءً من 23 أغسطس، سيدخل تكييف الهواء UNICOOL الأسواق النيجيرية، حيث سيكون متاحًا في MEGA PLAZA وMGS وSPAR وCASH38CARRY وJAMARA وMATILDA عبر موزعين غير متصلين بالإنترنت. لا يُعد هذا الإطلاق خطوة جديدة لقسم مكيفات الهواء السكنية لدى الشركة Midea RAC نحو الابتكار فحسب، بل يلبي أيضًا الحاجة الملحة للأجهزة الموفرة للطاقة والموثوقة في مواجهة تحديات الطاقة التي تعاني منها نيجيريا.

لمزيد من المعلومات حول تكييف الهواء UNICOOL وللبقاء على اطلاع بأحدث أخبار قسم مكيفات الهواء السكنية لدى الشركة Midea RAC، يرجى زيارة:

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للتواصل: Jacob Li، [email protected]

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