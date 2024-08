La conférence des distributeurs de Midea RAC au Nigeria présente UNICOOL, la solution pour un refroidissement stable en dépit des fluctuations d'alimentation

LAGOS, Nigeria, 30 août 2024 /PRNewswire/ -- Midea, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de climatisation, a organisé la conférence présentielle des distributeurs de Midea Nigeria le 23 août. Cet événement s'inscrivait dans le cadre des préparatifs du lancement d'UNICOOL, le tout dernier climatiseur à inverseur de type split de la division Midea Residential Air Conditioner (Midea RAC).

Local partners at Midea's conference Local dealers show interest in UNICOOL, the latest HVAC product of Midea.

Cette conférence est tombée à point nommé, compte tenu des défis pressants auxquels le Nigeria est actuellement confronté en matière d'approvisionnement en électricité. La lutte du pays contre les fréquentes coupures de courant et l'instabilité de l'approvisionnement en électricité a créé un besoin urgent pour des solutions éprouvées. Dans ce contexte, des produits comme UNICOOL, qui fonctionnent efficacement sur un groupe électrogène en cas de coupure de courant, sont plus essentiels que jamais. UNICOOL se distingue en garantissant une tension et des performances stables et durables, même lorsqu'il est alimenté par un petit générateur de 0,9 kVA. Cette capacité ne met pas seulement en évidence l'adaptabilité exceptionnelle d'UNICOOL à des conditions difficiles, mais souligne également son rôle vital dans la fourniture d'un confort et d'une productivité ininterrompus, en particulier dans des scénarios où les problèmes d'alimentation pourraient autrement interrompre la vie quotidienne et les opérations.

UNICOOL suscite déjà un vif intérêt dans plusieurs régions d'Afrique, avec un volume d'expédition atteignant 10 000 unités au cours du premier semestre 2024 en Afrique de l'Ouest, et a été bien accueilli par les consommateurs. Cet accueil positif est attribué à plusieurs caractéristiques clés qui le rendent parfaitement adapté au marché local.

UNICOOL est reconnu pour ses caractéristiques exceptionnelles d'économie d'énergie et de puissance, principalement grâce à sa fonction avancée GenGear à 5 niveaux. Cette fonction optimisée offre une solution plus précise pour gérer les tensions instables par rapport à la fonction à 3 niveaux de l'ancienne génération. UNICOOL assure un refroidissement constant même en cas de coupure de courant en fonctionnant sur générateur. Une fois que l'alimentation électrique normale est rétablie, le système permet un réglage manuel sur cinq niveaux de puissance distincts pour répondre aux besoins individuels de refroidissement.

La sécurité et la fiabilité sont primordiales pour UNICOOL, qui offre une protection contre les tensions élevées allant de 80 à 285 volts. Cette protection comporte non seulement une protection intégrée contre le courant, ce qui élimine le besoin de stabilisateurs de tension CA supplémentaires, mais elle permet également de réduire les coûts. Il aide l'unité à résister aux impacts soudains du courant, assurant un fonctionnement continu et prolongeant la durée de vie du produit. Par ailleurs, sa rotation intelligente de dépoussiérage et la technologie avancée HYPER GRAPHINS lui confèrent des propriétés supérieures d'étanchéité à la poussière, de protection solaire et d'anticorrosion, contribuant ainsi à la durabilité et à l'efficacité du produit dans des environnements difficiles.

De plus, le mode ONE-DRIVE-TWO d'UNICOOL offre un refroidissement flexible et partagé dans le temps pour deux espaces avec une unité externe, s'adaptant à des besoins variables en autorisant des unités internes supplémentaires. Amélioré par l'application Midea smart home, il offre un contrôle Wi-Fi intelligent et des paramètres personnalisables pour une expérience utilisateur supérieure.

À partir du 23 août, UNICOOL sera disponible sur les marchés nigérians dans les magasins MEGA PLAZA, MGS, SPAR, CASH38CARRY, JAMARA et MATILDA. Ce lancement illustre non seulement l'engagement de Midea RAC en faveur de l'innovation, mais il répond également au besoin critique pour des appareils fiables et économes en énergie face aux défis énergétiques du Nigeria.

