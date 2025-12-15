BE OPEN célèbre les lauréats de Designing Futures 2050 lors de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement à Nairobi.

LUGANO, Suisse, 15 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Du 8 au 12 décembre, BE OPEN a participé à la 7e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement (UNEA-7) organisée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi, au Kenya. La fondation a profité de cette occasion pour récompenser et célébrer les lauréats du concours Designing Futures 2050 qui s'est achevé au début de l'année.

BE OPEN's Competition winners at UNEA-7

L'UNEA est l'organe décisionnel le plus élevé au monde en matière d'environnement, et elle est essentielle pour faire face aux menaces communes qui pèsent sur l'environnement. L'Assemblée réunit des ministres, des organisations intergouvernementales, des accords multilatéraux sur l'environnement, le système des Nations unies au sens large, des groupes de la société civile, des scientifiques, des activistes et le secteur privé pour élaborer la politique environnementale mondiale.

Le thème de l'UNEA cette année - Faire progresser les solutions durables pour une planète résiliente - est en totale adéquation avec l'éthique et l'objectif du programme pluriannuel de concours étudiants BE OPEN lancé en 2019. Son objectif est de sensibiliser les jeunes professionnels des secteurs de la création et de l'ingénierie à la nécessité urgente d'agir dans le cadre des objectifs de développement durable, un nouvel objectif étant choisi chaque année comme thème du concours.

À cette occasion, la fondatrice de BE OPEN, Elena Baturina, a déclaré : "L'approche de BE OPEN est de sensibiliser et d'éduquer aux ODD : "L'approche de BE OPEN est de sensibiliser et d'éduquer aux ODD. Par le biais de nos concours, nous mettons en lumière, promouvons, soutenons et célébrons la capacité des jeunes à créer des idées innovantes et positives. Nous faisons de notre mieux pour construire une plateforme qui motive et aide à l'auto-éducation, à la recherche, à l'établissement de liens avec des mentors et des pairs partageant les mêmes idées, à l'élaboration et à la présentation de solutions, et à bien d'autres choses encore.

"Stimuler la confiance des jeunes et les aider à prendre conscience de leur importance dans la construction de l'avenir est une démarche qui porte ses fruits, car chaque année, nous sommes témoins d'idées cohérentes, réfléchies, significatives, bien documentées et innovantes. Nous avons l'assurance que l'éducation et la motivation des jeunes pour qu'ils deviennent des leaders du changement durable est la meilleure façon d'aller de l'avant."

Designing Futures 2050 visant à encourager les jeunes créatifs à recadrer et à mettre à jour l'agenda des ODD en fonction des réalités d'aujourd'hui, à aller au-delà de l'agenda 2030 et à participer activement à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans d'action réalistes et durables favorables à leur propre avenir plus lointain.

Les lauréats du concours qui ont participé aux sessions et aux événements de l'UNEA-7 sont Ajisafe Damilola Ifeoluwa avec son projet Redefining Global Healthcare : ajuster les ODD pour un impact pratique et évolutif; Foday David Kamara, fondateur de Ecovironment : Transformer les déchets plastiques en matériaux de construction durables; Adnan Hasyim Wibowo, Fathan Mubani et Rani Marhyani avec AGASA ou Algae for Sustainable Action : blooming sustainability through algae installation; Komborero Victor Kangai et Tinotenda Chrispen Makoni avec CALMs : Computer Aided Learning Management Suite ; et Lucy Dain-Williams représentant Tera Mira, Working with Nature to Drive Meaningful Change in Stretch Textiles.

Chaque année, en plus des prix en argent, BE OPEN permet aux lauréats des concours annuels d'assister à des événements internationaux majeurs en matière de développement durable, tels que les COP, les sommets de l'énergie pour les étudiants, les forums de la CEE-ONU et maintenant l'UNEA, afin de leur donner l'occasion d'assister aux opérations des plus grandes agences environnementales du monde, de rencontrer des pairs, des experts, des fonctionnaires nationaux et internationaux et d'autres parties prenantes potentielles dans leur formation et leur carrière futures, et de nouer des liens avec eux.

BE OPEN est convaincu que les approches créatives innovantes et l'implication des jeunes dans des actions significatives, en leur offrant éducation et motivation, sont essentielles au passage à une existence durable.

