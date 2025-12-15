BE OPEN celebra a los ganadores de Designing Futures 2050

LUGANO, Suiza, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 8 al 12 de diciembre, BE OPEN asistió a la 7ª sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-7), celebrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Nairobi (Kenia). La fundación aprovechó la oportunidad para premiar y celebrar a los ganadores del concurso Designing Futures 2050, finalizado a principios de este año.

UNEA es el máximo órgano de decisión ambiental del mundo y es fundamental para abordar las amenazas ambientales compartidas. La Asamblea reúne a ministros, organizaciones intergubernamentales, acuerdos ambientales multilaterales, el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto, grupos de la sociedad civil, científicos, activistas y el sector privado para definir la política ambiental global.

El tema de UNEA de este año —Impulsar soluciones sostenibles para un planeta resiliente— coincide plenamente con la filosofía y el propósito del programa plurianual de concursos estudiantiles BE OPEN, lanzado en 2019. Su objetivo es concienciar a los jóvenes profesionales de los campos creativos y de la ingeniería sobre la urgente necesidad de actuar basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, seleccionando cada año un nuevo objetivo como tema central del concurso.

En esta ocasión, Elena Baturina, fundadora de BE OPEN, comentó: "El enfoque de BE OPEN es concienciar y educar sobre los ODS. A través de nuestros concursos, destacamos, promovemos, apoyamos y celebramos la capacidad de los jóvenes para generar ideas positivas e innovadoras. Nos esforzamos al máximo para construir una plataforma que motive y ayude a la autoformación, la investigación, la creación de vínculos con mentores y compañeros con ideas afines, el desarrollo y la presentación de soluciones, y mucho más".

"Impulsar la confianza de los jóvenes y ayudarlos a comprender su importancia para forjar el futuro se ve recompensado con creces, ya que cada año vemos ideas consistentes, reflexivas, significativas, bien investigadas e innovadoras. Nos reafirma que educar y motivar a los jóvenes para que se conviertan en líderes del cambio sostenible es la mejor manera de avanzar".

Designing Futures 2050 tuvo como objetivo animar a los jóvenes creativos a reformular y actualizar la agenda de los ODS con base en las realidades actuales, a ir más allá de la agenda 2030 y a participar activamente en el desarrollo e implementación de planes de acción realistas y sostenibles que favorezcan su futuro más lejano.

Los ganadores del concurso, que asistieron a las sesiones y eventos de UNEA-7, fueron Ajisafe Damilola Ifeoluwa con su proyecto de Redefining Global Healthcare: adjusting the SDGs for scalable practical impact; Foday David Kamara, fundador de Ecovironment: Transforming Plastic Waste into Sustainable Construction Materials; Adnan Hasyim Wibowo, Fathan Mubani y Rani Marhyani con AGASA or Algae for Sustainable Action: blooming sustainability through algae installation; Komborero Victor Kangai y Tinotenda Chrispen Makoni con CALMs: Computer Aided Learning Management Suite; y Lucy Dain-Williams representando a Tera Mira, Working with Nature to Drive Meaningful Change in Stretch Textiles.

Cada año, además de los premios económicos, BE OPEN invita a los ganadores de las competiciones anuales a importantes eventos internacionales de sostenibilidad, como las COP, las Cumbres Estudiantiles de Energía, los foros UNECE y, ahora, UNEA, para brindarles la oportunidad de presenciar el funcionamiento de las agencias ambientales más grandes del mundo, conocer y conectar con colegas, expertos, funcionarios nacionales e internacionales y otras partes interesadas potenciales en su futura educación y carrera profesional.

BE OPEN cree firmemente que los enfoques creativos innovadores y la participación de los jóvenes en acciones significativas, ofreciéndoles educación y motivación, son clave para la transición hacia una existencia sostenible.

