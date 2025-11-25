Elton John AIDS Foundation et Zipline : 150 millions de dollars du département d'État américain pour accélérer l'innovation en matière de soins du VIH

LONDRES, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La Fondation Elton John AIDS (EJAF) célèbre aujourd'hui le financement de 150 millions de dollars accordé à Zipline par le Département d'État américain pour tripler son réseau de livraison par drone, une étape importante qui s'appuie sur le soutien catalytique initial de la Fondation et cimente son rôle de pionnier dans les soins du VIH par drone à travers l'Afrique. Le prix est basé sur un modèle de paiement à la performance, le premier du genre, qui démontre que le soutien philanthropique précoce a contribué à souligner l'impact croissant de Zipline.

Dès le départ, l'EJAF a soutenu l'entrée de Zipline au Kenya, ouvrant ainsi la voie aux bailleurs de fonds nationaux et internationaux qui ont suivi et permis l'expansion du modèle révolutionnaire de Zipline à travers le continent. Le Rwanda devrait être le premier pays à se développer selon ce nouveau modèle, marquant le début d'une expansion à l'échelle du continent qui pourrait tripler le réseau de Zipline de 5 000 à 15 000 établissements de santé et atteindre 100 millions de personnes.

Impact depuis le soutien du FEJ en 2023

Le Kenya et le Nigeria en un coup d'œil

125 000 personnes touchées par les interventions de lutte contre le VIH

90 000 personnes ont bénéficié d'outils de prévention

38 600 adolescents et jeunes adultes testés pour le VIH

8 600 adolescents et jeunes adultes à risque initiés à la PrEP

86 000 antirétroviraux livrés par drone

« Depuis le début, la Fondation Elton John contre le sida est aux côtés des communautés trop souvent laissées pour compte, privées des soins de santé dont elles ont besoin de toute urgence et qu'elles méritent », a déclaré Elton John, fondateur de la Fondation Elton John contre le sida. « L'approche innovante de Zipline en matière de fourniture de soins médicaux est exactement le type de travail que notre Fondation a pour mission de soutenir. Nous avons été leur premier partenaire philanthropique au Kenya et nous les avons aidés à mettre en place un réseau dans ce pays - et dans d'autres pays d'Afrique - qui permet aux personnes vivant avec le VIH d'avoir accès au traitement dont elles ont besoin chaque jour. En atteignant les gens là où ils se trouvent et en mettant la technologie au service des soins, notre programme montre ce qu'il est possible de faire et donne aux gens du monde entier une véritable chance d'avoir un avenir sans VIH ».

La Fondation a soutenu Zipline pour la première fois en 2023, reconnaissant le potentiel de la technologie des drones de Zipline pour éliminer les obstacles aux soins. La Fondation a été le premier partenaire de Zipline au Kenya et a depuis étendu sa collaboration au Nigeria, en veillant à ce que les personnes vivant avec le VIH, en particulier les jeunes et les communautés LGBTQ+, bénéficient de services de dépistage, de prévention et de traitement directement au sein de leurs communautés.

« La stigmatisation et la discrimination empêchent trop de jeunes d'Afrique subsaharienne de recevoir les soins qu'ils méritent. Pour quelqu'un comme Charles Atieno, 24 ans, notre partenariat avec Zipline est une bouée de sauvetage », a déclaré David Furnish, président de la Fondation Elton John contre le sida. « Charles peut connaître son statut, accéder à des contraceptifs ou se procurer un kit d'autotest sur le lieu même où il joue au football, sans crainte, sans jugement et sans avoir à se rendre dans une clinique. C'est exactement la raison pour laquelle nous avons soutenu Zipline dès le début. En soutenant leur entrée au Kenya, nous avons contribué à générer les preuves et la confiance qui ont rendu possible cet investissement gouvernemental majeur. L'étape franchie aujourd'hui montre ce qui se passe lorsque l'innovation rencontre la compassion : les jeunes s'épanouissent et les partenaires mondiaux s'engagent ».

La recherche indépendante montre que le système de Zipline renforce également des résultats sanitaires plus larges - de la réduction des ruptures de stock à la réduction de la mortalité maternelle - démontrant que la même innovation améliorant les soins du VIH a un impact de grande portée.

« Il y a des années, la Fondation a fait un investissement audacieux dans la technologie révolutionnaire de Zipline parce que nous savions qu'elle pouvait fournir des tests et des traitements à des communautés que les chaînes d'approvisionnement traditionnelles ne pouvaient tout simplement pas atteindre », a déclaré Anne Aslett, PDG de la Fondation Elton John AIDS. « Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir que le soutien que nous avons apporté à leur projet pilote s'est transformé en un système autonome qui durera plus longtemps que n'importe quelle subvention. Notre partenariat transformateur a créé quelque chose de bien plus grand qu'un programme - il s'agit d'un héritage qui continuera à sauver des milliers de vies. C'est la voie à suivre pour parvenir à un monde sans sida : financer des innovations qui deviennent des solutions permanentes ».

« La fondation Elton John AIDS est un partenaire philanthropique extraordinaire. Ils ont soutenu une idée simple mais radicale : apporter les médicaments contre le VIH là où se trouvent les gens au lieu de les faire venir à soi, en particulier dans les endroits où la stigmatisation éloigne trop de gens », a déclaré Caitlin Burton, PDG de Zipline Africa. « Leur soutien précoce a prouvé qu'une distribution centralisée et à la demande permet d'atteindre les personnes vivant avec le VIH de manière privée, fiable et rentable, que ce soit à la maison, au travail ou en marge d'un match de football. Avec l'expansion rapide de Zipline, stimulée par le prix du département d'État américain, il existe désormais des dizaines de possibilités pour les donateurs de suivre l'exemple de l'EJAF, en fournissant des investissements catalytiques et ponctuels qui aident les gouvernements africains à résoudre des problèmes de santé insolubles et à combler le fossé qui les sépare de l'autosuffisance ».

« Imaginez que l'on mette fin à la transmission du VIH sur un continent. Nous avons maintenant les outils pour le faire : Des leaders visionnaires, des médicaments efficaces à 100 % et une livraison à la demande qui permet d'apporter le bon médicament à n'importe qui, n'importe où », a déclaré Keller Rinaudo Clifton, PDG et cofondateur de Zipline. « Grâce à des partenaires audacieux tels que le département d'État américain, les gouvernements africains et la fondation Elton John AIDS, nous faisons de ce rêve une réalité ».

