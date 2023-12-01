مؤسسة Juniper Research تٌصنف شركة Comviva كرائد لسوق منصات المحافظ الرقمية

· صٌنفت الأفضل من بين أكبر 15 مؤسسة رائدة من مقدمي منصات المحافظ الرقمية في القدرة والإمكانية

· تمكٍن mobiquity® Pay ما يزيد على 7.5 بليون معاملة رقمية لعدد 150 مليون من العملاء بمعدل يصل إلى 250 بليون دولار في القيمة سنويًا

نيو دلهي،

1 ديسمبر 2023

/PRNewswire/ -- Comviva ، أعلن الرائد العالمي في تجربة العملاء وحلول تسييل البيانات اليوم أن حلها mobiquity® Pay قد صٌنف كرائد سوق في أحدث بحث لمؤسسة Juniper Research لوحة رواد المنافسين في المحافظ الإلكترونية . وقد صٌنفت Comviva كأفضل الشركات من حيث القدرة والإمكانية وواحدة من أفضل ثلاث رواد متميزين في العالم. ويؤكد هذا الاعتراف على التزام Comviva الثابت بحلول الدفع الرقمية الموجهة للمستهلك.

وقد مٌنحت Comviva الجائزة الذهبية عن "أفضل منصة محافظ رقمية" في بحث الجوائز الرقمية المستقبلية للتقنية المالية والدفع لعام 2023 من Juniper Research .

يعرض تقرير المحافظ الرقمية تحليلًا مستقلًا للرؤية الحالية في سوق المحافظ الإلكترونية، ويقدم رؤى عن الفرص والتحديات الموجودة به. وقد قيم التقرير 15 شركة من مقدمي منصات محافظ رقمية بناء على عدة معايير تتضمن تميز المنتج والتمركز في السوق والقدرة والإمكانيات.

وتحدث في الفعالية Srinivas Nidugondi نائب الرئيس التنفيذي ومدير عمليات حلول التقنية المالية في Comviva الذي صرح قائلًا "نحن فخورون جدًا للاعتراف بنا كرائد متميز لمنصتنا mobiquity® Pay platform. ويؤكد هذا الاعتراف على تفانينا الدائم في الإبداع والتميز وسعينا المستمر لتقديم حلول جديدة في صناعة الدفع الرقمي. وأضاف أن رحلتنا لإعادة تعريف الدفع الرقمي ودعم الأعمال والمستهلكين عالميًا ما تزال مستمرة بحماس شديد."

وصرح Nick Maynard نائب رئيس بحث سوق التقنية المالية في Juniper Research "صٌنفت Comviva كرائد متميز لامتلاكها القدرة الكبيرة لتقديم منصة محافظ إلكترونية شاملة وبفضل جودة الحل الذي يمكنٍها من تحقيق أهداف العملاء. وقد مٌدح بقوة وبشكل خاص دعمها لأنماط الدفع المختلفة ومحفظتها الواسعة من عمليات النشر حتى هذا التاريخ وإبداعها في مساحة العمل."

تتميز Comviva's Mobiquity® Pay بأنها منصة محافظ إلكترونية مليئة بالمزايا وقابلة للتحديث. وهي تخدم المستهلكين والتجار والشركات والبنوك وتشجع شركات الاتصالات والتقنية المالية على الاستفادة من إمكانياتها. تقدم المنصة مجموعة من المزايا التي تتنوع ما بين الإعداد الرقمي لعمليات دفع الفواتير ومعاملات التجار. وهو حل شامل يسهل أدوات الدفع المتنوعة من خلال منصة موحدة بما يضمن الوصول إلى منطقة جغرافية أوسع للمستخدمين، ويشمل ذلك الأفراد من ذوي التمويل الاصغر ووصولًا إلى جيل الألفية والجيل زد.

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