حصول Comviva على تصنيف "رائد راسخ" في لوحة تصنيف المنافسين لمحافظ الدفع الرقمية 2025-2030 من Juniper Research

- يعكس هذا التصنيف نقاط قوة Comviva في تقديم خدمات مالية رقمية قابلة للتوسع، وقابلية التشغيل البيني للأنظمة، والابتكار الداعم للشمول المالي

نيودلهي، 25 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- حصلت Comviva، الشركة العالمية الرائدة في حلول التحول الرقمي والمتخصصة في إدارة تجربة العملاء وتحقيق الدخل من البيانات والخدمات المالية الرقمية، على تصنيف "رائد راسخ" ضمن لوحة تصنيف المنافسين لسوق المحافظ الرقمية 2025–2030 من Juniper Research.

أشار التقرير إلى نقاط قوة Comviva في تقديم خدمات مالية رقمية قابلة للتوسع تعتمد نهجَ واجهات برمجة التطبيقات (API) أولًا في منصتها الرئيسية، mobiquity® Pay. وفقًا لـ Juniper Research، تُمكّن المنصة المؤسسات المالية ومشغلي الاتصالات والشركات من تقديم خدمات المحافظ الرقمية عبر المدفوعات والتحويلات والخدمات التجارية وسداد الفواتير والتكامل مع المنظومات المختلفة.

كما سلطت Juniper Research الضوء أيضًا على البنية السحابية الأصلية والمعمارية المعيارية لمنصة mobiquity® Pay، بالإضافة إلى دعمها لعدة قنوات للمعاملات، بما في ذلك تطبيقات الهواتف المحمولة، ورموز الاستجابة السريعة (QR)، وتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، وشبكات الدفع القابلة للتشغيل البيني، والقنوات المُساعدة.

قال Manish Agrawal، رئيس الشركة ورئيس العمليات في Comviva: "تتطور المحافظ الرقمية لتصبح منصات ذكية للتفاعل المالي تتجاوز مجرد المدفوعات، ما يتيح وصولًا ماليًا أوسع، ومشاركة أكبر ضمن المنظومات الرقمية، وتجارب رقمية يومية متكاملة. ويعكس هذا التكريم تركيز Comviva المستمر على مساعدة مزودي الخدمات في بناء أنظمة مالية رقمية عالمية قابلة للتوسع وآمنة وشاملة".

وعلّق Thomas Wilson، كبير محللي الأبحاث في Juniper Research: "تتميز قدرات المحافظ الرقمية لدى Comviva بمستوى لافت، إذ تجمع بين مجموعة واسعة من الخصائص وبين قابلية التوسع والموثوقية المتوقعة من منصة رائدة في السوق. كما يعكس حضورها القوي في مجالات المدفوعات والتحويلات وسداد الفواتير وبرامج الولاء والخدمات التجارية نضج حلولها، وهو ما نفخر بتكريمه في Juniper Research من خلال تصنيفها كرائد راسخ في هذا المجال".

أشار التقرير كذلك إلى الحضور القوي لـ Comviva في الأسواق الناشئة، حيث تلعب المحافظ الرقمية دورًا متناميًا في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية على نطاق واسع.

كما سلطت Juniper Research الضوء أيضًا على البنية المعيارية والسحابية الأصلية لمنصة mobiquity® Pay، التي تدعم شرائح متعددة من العملاء وقنوات متنوعة للمعاملات، بما يشمل تطبيقات الهواتف المحمولة، ورموز الاستجابة السريعة (QR)، وتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، وشبكات الدفع القابلة للتشغيل البيني.

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Sundeep Mehta | Comviva

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