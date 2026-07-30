المنتخبات الممثلة لأكثر من 100 دولة وإقليم سترتدي قمصاناً مصممة خصيصاً من أديداس خلال منافساتها في 16 من أشهر ألعاب الرياضات الإلكترونية في العالم ضمن النسخة الأولى على الإطلاق من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية.

البطولة تنطلق يوم 2 نوفمبر 2026 في مدينة الرياض وتمتد على مدار أربعة أسابيع، على أن يتم الكشف عن قمصان المنتخبات الوطنية خلال الأسابيع المقبلة.

الشراكة مع أديداس تمثل خطوة جديدة في التقارب المستمر بين الرياضات الإلكترونية والثقافة والترفيه ومجال الرياضة العام، لتشكّل محطة فارقة في مسيرة قطاع الرياضات الإلكترونية والمشهد الرياضي العالمي.

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الرياض، المملكة العربية السعودية/هرتسوغن آوراخ، ألمانيا, 30 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية اليوم عن شراكة كبرى مع أديداس، تتولى بموجبها الشركة العالمية للمستلزمات الرياضية تجهيز جميع المنتخبات الوطنية المشاركة في النسخة الافتتاحية من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية. ويُعد هذا الحدث أول بطولة للرياضات الإلكترونية تعتمد صيغة التمثيل الوطني ضمن المنتخبات، على نطاقٍ غير مسبوق في تاريخ الرياضات الإلكترونية، ومن المقرر انطلاقها في 2 نوفمبر 2026 في العاصمة السعودية الرياض.

مؤسسة الرياضات الإلكترونية تعلن عن شراكة كبرى مع أديداس لتوفير الأطقم الرسمية لجميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية

وتدعم هذه الشراكة التقارب والتكامل بين الرياضات الإلكترونية والثقافة والترفيه ومجال الرياضة العام، بما يشكل محطة فارقة بالنسبة لمسيرة قطاع الرياضات الإلكترونية والمشهد الرياضي العالمي.

وبصفتها الشريك الرسمي للأطقم الرياضية وشريكاً عالمياً لبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، ستتولى أديداس حصرياً تصميم وإنتاج أطقم المنافسات لأكثر من 100 دولة وإقليم مشارك. وسيحصل كل وفد ممثّل عن المنتخب، بما في ذلك أكثر من 2,000 لاعب ومدرب، على قمصان وبدلات رياضية مصممة خصيصاً لتعكس الهوية الوطنية لهذا المنتخب، وتحتفي في الوقت ذاته بالروح العالمية التي تجمع منافسات الرياضات الإلكترونية. ومن المقرر الكشف عن قمصان المنتخبات الوطنية خلال الأسابيع المقبلة، ويمكن للجماهير متابعة آخر المستجدات حول موعد الإعلان من خلال الرابط esportsnationscup.com/jerseys.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد النمر، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مؤسسة الرياضات الإلكترونية: "تُعبر قمصان المنتخبات الوطنية عن الهوية والانتماء الوطني، وتحمل في تصميمها وألوانها طموح أمة بأكملها. ويسرّنا التعاون مع أديداس، إحدى أبرز العلامات التجارية الرياضية في العالم، لنمنح لاعبي الرياضات الإلكترونية الفرصة لتمثيل دولهم وأقاليمهم على الساحة العالمية، بالمكانة الرفيعة والرمزية الثقافية اللتين طالما ارتبطتا بالرياضات التقليدية. وستسهم هذه الشراكة في صناعة لحظات وطنية استثنائية وإلهام جيل جديد من اللاعبين والجماهير، وكل ذلك تحت راية بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية".

من جانبه، قال فيليب وولر، نائب الرئيس الأول لتطوير العلامة التجارية في أديداس: ""تمتلك أديداس خبرة تمتد لعقود طويلة في تصميم الأطقم للرياضيين المشاركين في أكبر الأحداث الرياضية العالمية، ونحن ندرك الدور الذي تؤديه القمصان في ترسيخ الهوية والانتماء وروح المنافسة ضمن هذه البطولات. ويسعدنا أن نكون جزءاً من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، حيث يتسنى لنا نقل هذه الخبرة إلى عالم الرياضات الإلكترونية على نطاق عالمي".

وتقدم بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية نموذجاً جديداً للمنافسات القائمة على تمثيل الدول ضمن روزنامة الرياضات الإلكترونية العالمية، بالاستناد إلى صيغة منظمة ودورية. كما توفر البطولة إطاراً يسهم في توسيع قاعدة المشاركة وتعزيز منظومات الرياضات الإلكترونية المحلية حول العالم، من خلال تمكين الدول والأقاليم من تشكيل منتخباتها، وتطوير مسارات اكتشاف المواهب، والمنافسة على الساحة العالمية.

وعملت مؤسسة الرياضات الإلكترونية على إرساء الهيكل العالمي للبطولة من خلال تعيين شركاء المنتخبات الوطنية الرسميين، ومديري المنتخبات الوطنية، وأكثر من 700 مدرب للمنتخبات الوطنية في أكثر من 100 دولة وإقليم. وينتمي هؤلاء المدربون إلى أكثر من 90 مؤسسة رائدة في مجال الرياضات الإلكترونية، ويتولون الإشراف على اختيار اللاعبين وتطوير المنتخبات في مجموعة من أشهر الألعاب، بما يسهم في بناء أول منظومة واسعة النطاق للمنتخبات الوطنية في الرياضات الإلكترونية، تمهيداً لانطلاق البطولة في الرياض.

للاطلاع على أحدث المستجدات حول بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، يُرجى زيارة esportsnationscup.com، ومتابعة البطولة عبر منصات X وفيسبوك وإنستاجرام وتيك توك ويوتيوب.

لمحة عن بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية:

تُعد بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية بطولة عالمية للرياضات الإلكترونية تُقام كل عامين، وقد أسستها مؤسسة الرياضات الإلكترونية لترسيخ روح الفخر الوطني على الساحة العالمية. وتنطلق النسخة الأولى من البطولة في العاصمة السعودية الرياض عام 2026، بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين في العالم، الذين سيتنافسون ممثلين لدولهم وأقاليمهم، بدلاً من أنديتهم، في مجموعة من أبرز ألعاب الرياضات الإلكترونية. وتُشكل بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، التي طُورت بالتعاون مع شركاء الألعاب والأندية ومنظمات الرياضات الإلكترونية، أول منصة دورية واسعة النطاق مخصصة لمنافسات المنتخبات الوطنية في الرياضات الإلكترونية. ولا تقتصر البطولة على المنافسة فحسب، بل تهدف أيضاً إلى تعزيز الشغف الجماهيري، وإلهام الأبطال، وإيجاد مسارات مستدامة تدعم نمو الدول واللاعبين والشركاء في منظومة الرياضات الإلكترونية. esportsnationscup.com

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 20 مليون دولار أمريكي، وتعتمد مبدأ المساواة في الجائزة بحسب المركز، لضمان حصول اللاعبين والمدربين على الجائزة المالية نفسها عند حلولهم في المركز ذاته في أيّ من الألعاب البالغ عددها 16 لعبة. وبدعم من التزامٍ تمويلي إجمالي بقيمة 45 مليون دولار أمريكي، تتضمن البطولة أيضاً صندوقاً للتطوير بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، يهدف إلى دعم الشركاء من المنتخبات الوطنية، وتطوير منظومات الرياضات الإلكترونية المحلية، وتغطية تكاليف السفر، ودعم العمليات التشغيلية للمنتخبات الوطنية.

لمحة عن مؤسسة الرياضات الإلكترونية:

مؤسسة الرياضات الإلكترونية مؤسسة غير ربحية، تتخذ من الرياض في المملكة العربية السعودية مقراً لها، وتسعى إلى تطوير قطاع الرياضات الإلكترونية عالمياً والارتقاء بمستوياته الاحترافية. وتُعد بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية المنعقدة سنوياً، وبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية التي تُقام كل سنتين، الحدثين الأبرز للمؤسسة، وتجمع فيهما أفضل اللاعبين ونخبة الأندية للتنافس أمام ملايين المتابعين، في أضخم منصات المنافسات الاحترافية وأشهر الألعاب عالمياً. كما تعمل المؤسّسة على مدار العام على إطلاق المبادرات والمشاريع الرامية إلى تطوير مشهد الرياضات الإلكترونية، وتنمية المواهب واحتضانها، وإتاحة فرص النمو والازدهار أمام اللاعبين والفرق والشركاء في جميع أنحاء العالم.

لمحة عن أديداس

تُعد أديداس إحدى الشركات العالمية الرائدة في صناعة المستلزمات الرياضية. وتتخذ الشركة من مدينة هرتسوغن آوراخ في ألمانيا مقراً رئيساً لها، ويعمل لديها أكثر من 65 ألف موظف حول العالم، وبلغت قيمة مبيعاتها 24.8 مليار يورو خلال عام 2025.