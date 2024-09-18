ماجستير إنسياد للإدارة (MIM) يحتل المرتبة الثالثة عالميًا في أول تصنيف له بصحيفة Financial Times

فونتينبلو، فرنسا ، سنغافورة وأبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة, 18 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- دخلت إنسياد (INSEAD)، كلية إدارة الأعمال للعالم ، بقوة في تصنيف صحيفة فاينانشيال تايمز ( (Financial Timesلماجستير الإدارة (MIM) ، مما وضعها في المركز الثالث عالميًا من بين 100 مؤسسة تعليمية مصنفة في عام 2024.

يؤكد هذا الظهور الرائع في التصنيف على قوة برنامج إنسياد لماجستير الإدارة والتزام المدرسة بتوفير تعليم عالمي المستوى للمهنيين الشباب الطموحين.

يمتد برنامج إنسياد لماجستير الإدارة، الذي تم إطلاقه في عام 2020، على مدى 14-16 شهرًا ويوفر للمبتدئين الشباب فرصًا مهنية عالمية لا مثيل لها من خلال المعرفة الإدارية المتطورة والتعرض الدولي والخبرة العملية. مع منهج يجمع بين الصرامة الأكاديمية والتعلم العملي ، أصبح ماجستير إنسياد للإدارة بسرعة برنامجًا رئيسيًا للمهنيين في بداية حياتهم المهنية الذين يتطلعون إلى إحداث تأثير عالمي.

قال عميد إنسياد فرانشيسكو فيلوسو، "نحن فخورون بالظهور الأول لبرنامج ماجستير الإدارة لدينا في تصنيف فاينانشيال تايمز. هذا الاعتراف هو دليل على تميّز أعضاء هيئة التدريس لدينا، وطموح طلابنا، وقوة مجتمعنا العالمي. مع استمرارنا في تعزيز تجارب التعلم المبتكرة والمؤثرة ، نحن واثقون من أن إنسياد ستظل في طليعة تعليم الأعمال في جميع أنحاء العالم."

وقد تم الاعتراف بالقيمة الفريدة لبرنامج إنسياد لماجستير الإدارة، على وجه الخصوص ، للتقدم الوظيفي القوي لخريجيه وبيئة التعلم الدولية التي تقدمها المدرسة؛ من تنوع أعضاء هيئة التدريس والطلاب، إلى التنقل الدولي الذي يوفره البرنامج. بعد التخرج ، سينضم الطلاب إلى شبكة عالمية لا مثيل لها تضم أكثر من 70،000 خريج مؤثر في 179 دولة.

قال عميد برامج الدراسات العليا في إنسياد مارك ستابيلي، "إن نجاح ماجستير الإدارة في هذا التصنيف العالمي يعكس التعليم التحويلي الذي نقدمه للمهنيين في وقت مبكر من حياتهم المهنية . نقوم بإعداد خريجينا للنجاح في بيئة الأعمال العالمية المتغيرة بسرعة من خلال تعزيز التفكير النقدي ومهارات القيادة والنظرة الدولية الحقيقية."

يمثل هذا الإنجاز الأخير إضافة بارزة لعام قوي من نجاح التصنيف لإنسياد. بالإضافة إلى ظهور ماجستير الإدارة لأول مرة في المرتبة الثالثة ، احتل برنامج ماجستير إنسياد لإدارة الأعمال المرتبة الثانية ، واحتلت برامج التعليم التنفيذي المخصصة المرتبة الأولى في تصنيفات فاينانشيال تايمز الخاصة بها لعام 2024. تؤكد هذه الجوائز من جديد موقع إنسياد بين أفضل كليات إدارة الأعمال في العالم.

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