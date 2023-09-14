مانشستر سيتي يكشف النقاب عن JOIE كشريك رسمي لتسمية الاستاد في ACADEMY STADIUM

· Joie Stadium هو الاستاد الوحيد الذي تم بناؤه لهذا الغرض في دوري السوبر للسيدات وأول من لديه شريك في التسمية

مانشستر، إنجلترا, 14 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ --أعلن مانشستر سيتي اليوم عن العلامة التجارية لمعدات الأطفال، Joie كشريك رسمي لتسمية الملاعب في Academy Stadium، مما يجعله أول نادٍ في دوري السوبر للسيدات يحصل على اتفاقية تجارية لحقوق تسمية الملاعب.

Manchester City squad at the newly renamed Joie Stadium - the only purpose-built stadium in the Women’s Super League and the first to have a naming partner Manchester City squad in front of the newly renamed Joie Stadium - the only purpose-built stadium in the Women’s Super League and the first to have a naming partner

فريق مانشستر سيتي للسيدات بأكمله، بما في ذلك الكابتن ستيف هوتون، كلوي كيلي وديمي ستوكس، سجلوا هذا الإنجاز الضخم حيث قطعوا قوس Joie البرتقالي العملاق الذي غطى الملعب المسمى حديثا.

يمثل تسمية الملعب المرحلة التالية من الشراكة متعددة السنوات بين العلامة التجارية لمعدات الأطفال، Joie ومانشستر سيتي، حيث يتعهدون معًا بتقديم وتحسين الخدمات الصديقة للأسرة في الملعب.

تم افتتاح الملعب الذي يتسع لعدد 7000 متفرج في عام 2014 كجزء من استثمار النادي المستمر في East Manchester و Etihad Campus، وهو الملعب الوحيد الذي تم بناؤه لهذا الغرض في دوري السوبر للسيدات وهو موطن نادي مانشستر سيتي للسيدات. بالإضافة إلى ذلك، تقام العديد من مباريات فريق تطوير النخبة في سيتي ومباريات فرق الشباب أيضًا في الاستاد.

وقال غافن ماكيل، المدير الإداري لندي مانشستر سيتي للسيدات: "اليوم لحظة مهمة حقًا لمانشستر سيتي، حيث نرحب بجوي كشريك تسمية رسمي.

"كشريكة لفريق النساء منذ مارس من هذا العام، تشارك Joie التزامنا بالقيم العائلية والمعايير العالية ويسعدنا أن العلامة التجارية اختارت توسيع علاقتها الحالية.

"إنه انعكاس آخر لأهمية ونمو وجاذبية مانشستر سيتي للسيدات ولعبة السيدات الأوسع، ونحن متحمسون للعمل مع Joie لتعظيم الفرص للعائلات في مبارياتنا".

قال ديفيد ويلش، كبير المديرين الإداريين في Joie: "تقدم كرة القدم تجربة لا تنسى للعائلات ومن خلال الشراكة مع نساء مانشستر سيتي وأن نصبح الشريك الرسمي لتسمية الملاعب، نهدف إلى جعلها في متناول الجميع حقًا.

"نحن فخورون بشكل لا يصدق بالخطوات التي نتخذها للمساعدة في توفير تجربة شاملة للجميع وملتزمون بمواصلة تطوير عرضنا وضمان أن Joie Stadium هو واحد من أكثر الملاعب الصديقة للأسرة في دوري السوبر للسيدات".

ستظهر المزيد من العلامات التجارية الداخلية والخارجية التي تحمل شعار جوي عبر أصول الاستاد.

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