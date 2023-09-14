MANCHESTER CITY UNVEILS JOIE ACADEMY STADIUM'U RESMİ STADYUM İSİMLENDİRME ORTAĞI OLARAK TANITTI

Joie Stadium, Women's Super League'deki özel olarak inşa edilmiş tek stadyumdur ve bir isim ortağına sahip olan ilk stadyumdur.

MANCHESTER, İngiltere, 14 Eylül 2023 /PRNewswire/ --Manchester City bugün bebek kıyafeti markası Joie'yi Academy Stadium'un Resmi Stadyum İsim Ortağı olarak ilan ederek, Women's Super League'de stadyum isim hakları için ticari anlaşma imzalayan ilk kulüp oldu.

Kaptan Steph Houghton, Chloe Kelly ve Demi Stokes'un da aralarında bulunduğu tüm Manchester City Women takımı, yeni adı verilen stadyumu saran dev turuncu Joie fiyonkunu keserek bu büyük dönüm noktasına imza attı.

Manchester City squad at the newly renamed Joie Stadium - the only purpose-built stadium in the Women’s Super League and the first to have a naming partner Manchester City squad in front of the newly renamed Joie Stadium - the only purpose-built stadium in the Women’s Super League and the first to have a naming partner Manchester City Women’s players Demi Stokes, Steph Houghton and Chloe Kelly in front of the Joie Stadium

Stadyuma isim verilmesi, bebek malzemeleri markası Joie ve Manchester City arasındaki uzun yıllara dayanan ortaklığın bir sonraki aşamasını işaret ediyor zira ikisi birlikte stadyumda aile dostu hizmetleri tanıtmayı ve iyileştirmeyi taahhüt ediyorlar.

Kulübün Doğu Manchester ve Etihad Campus'de devam eden yatırımlarının bir parçası olarak 2014 yılında açılan 7.000 kapasiteli stadyum, Kadınlar Super League'de özel olarak inşa edilen tek stadyumdur ve Manchester City Kadınlar'ın evidir. Buna ek olarak, City's Elite Development Squad ve Gençlik Takımı maçlarının birçoğu stadyumda da oynanıyor.

Manchester City Kadınlar Genel Müdürü Gavin Makel şunları söyledi: "Joie'yi Resmi Adlandırma Ortağı olarak kabul ettiğimiz için bugün Manchester City için gerçekten önemli bir an.

"Bu yılın Mart ayından bu yana Kadınlar takımının ortağı olan Joie, aile değerlerine ve yüksek standartlara olan bağlılığımızı paylaşıyor ve markanın mevcut ilişkisini genişletmeyi seçmesinden memnuniyet duyuyoruz.

"Bu, Manchester City Women'ın ve daha geniş anlamda kadın futbolunun öneminin, büyümesinin ve ticari çekiciliğinin bir başka yansımasıdır ve maçlarımızda ailelere yönelik fırsatları en üst düzeye çıkarmak için Joie ile birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz."

Joie Kıdemli Genel Müdürü David Welsh şunları söyledi: "Football aileler için unutulmaz bir deneyim sunuyor ve Manchester City Women ile işbirliği yaparak ve Official Stadium Naming Partner olarak, futbolu herkes için gerçekten erişilebilir olmasını amaçlıyoruz.

"Her şey dahil bir deneyim sağlamaya yardımcı olmak için attığımız adımlardan inanılmaz derecede gurur duyuyoruz ve teklifimizi daha da geliştirmeye ve Joie Stadium'un Women's Super League'e en aile dostu stadyumlardan biri olmasını sağlamaya kararlıyız.

Stadyum varlıklarında Joie logosunu içeren daha fazla dahili ve harici markalama yer alacak.

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SOURCE Manchester City