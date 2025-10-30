وفقاً لتقرير جديد من إعداد وجهات التعليم الرائدة في دبي معدلات الالتحاق بالتعليم العالي من المتوقّع أن ترتفع بنسبة 40% في دبي بحلول عام 2030

• تقرير حصري جديد من إعداد مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة التابعين لمجموعة تيكوم يلقي الضوء على الطلب المتنامي على البرامج الأكاديمية المتكاملة التي توفرها دبي

• وجهات ال تعليم العالي والتعلّم المستمرّ الرائدة في المنطقة تكشف عن نتائج التقرير على هامش مؤتمر "نحو العالمية" المنعقد في لندن

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 30 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ --

يشير تقرير حصري جديد من إعداد مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، اللذين يشكلان قطاع التعليم التابع لمجموعة تيكوم، إلى أنّ قطاع التعليم العالي في دبي يشهد طلباً متنامياً في ظلّ التوقّعات بارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم العالي بنسبة تتجاوز 40% بحلول عام 2030.

Dubai International Academic City Marwan Abdulaziz Janahi, Senior Vice President of Dubai International Academic City, Dubai Knowledge Park, and Dubai Science Park, part of TECOM Group PJSC

ويلقي تقرير "كوادر المستقبل ومهاراتها"، الذي تمّ إعداده بالتعاون مع مؤسّسة "تايمز هاير إديوكيشن" Times Higher Education (THE) ، الجهة الرائدة عالمياً في مجال البيانات والرؤى والخبرات ذات الصلة بالتعليم العالي، الضوء على الفرص البارزة المتاحة اليوم أمام الجهات المزوّدة لخدمات التعليم، بينما تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً ريادياً للتعليم العالي على مستوى العالم.

وقد تمّ الكشف عن نتائج هذا التقرير على هامش فعاليات مؤتمر "نحو العالمية" الذي ينظّمه المجلس الثقافي البريطاني في لندن، وهو منتدى يُعقد كلّ عامين ويستقطب نخبة عالمية من أبرز روّاد قطاع التعليم للإسهام في رسم معالم مستقبل التعليم المتقدّم والعالي، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، أكّد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة ومجمّع دبي للعلوم، أنّ التعليم يُعدّ ركيزةً أساسية لإحداث نقلة نوعية على صعيد التطوّر الفردي والنمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أهمية تمكين قطاع التعليم من تلبية احتياجات المستقبل عبر تعزيز التعاون وتكامل الجهود بما يعود بالنفع على الجميع. وقال: "يسلّط تقرير "كوادر المستقبل ومهاراتها"، الذي تمّ إعداده بالشراكة مع مؤسّسة "تايمز هاير إديوكيشن"، الضوء على الفرص الواعدة المتاحة أمام المؤسّسات التعليمية لزيادة معدلات الالتحاق بالجامعات وإيجاد مسارات واضحة لتعزيز الترابط بين مؤسسات التعليم العالي وقطاعات التوظيف".

وأضاف: "من المتوقّع أن يشهد قطاع التعليم العالي في دبي نمواً ملحوظاً خلال السنوات المقبلة ، مدعوماً بالإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرائدة على غرار أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية التعليم في دبي E33 . ويواصل قطاع التعليم التابع لمجموعة تيكوم توفير بيئة تعليمية متكاملة بموازاة حرصه على مواصلة تعزيز أواصر التعاون مع صنّاع القرار والأكاديميين، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للتعليم العالي".

عالمٌ من الفرص الغنية

تشير نتائج هذا التقرير إلى أنّ عدد الطلاب الملتحقين بمؤسّسات التعليم العالي في دبي قد تجاوز 42 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2024 – 2025، علماً أنّه من المتوقع أن تشهد أعداد الطلاب المسجلين ارتفاعاً مستمراً مع توقّع نمو يتجاوز 40% في معدلات الالتحاق خلال العام الدراسي 2029 – 2030 مقارنةً بالعام الدراسي 2024 – 2025. ويسهم قطاع التعليم العالي في دبي في تلبية الطلب المتزايد من الطلاب الدوليين، حيث ارتفع عدد الجهات المزوّدة لخدمات التعليم في دبي بنسبة 37% خلال العامين ما قبل العام الدراسي 2024 – 2025. ويُعدّ المعهد الهندي للإدارة – أحمد آباد ( IIMA ) من الفروع الأكاديمية الجديدة التي تمّ افتتاحها في مدينة دبي الأكاديمية العالمية في سبتمبر 2025 .

ويستفيد طلاب الجامعات اليوم من البيئة الداعمة للأعمال في دبي وآفاقها المهنية الواعدة، للتوجّه بشكل متزايد نحو البرامج ومجالات التخصّص التي تلبّي احتياجات وظائف المستقبل. ويشير التقرير إلى أنّ قطاع التعليم العالي في دبي يُعدّ بمثابة منصّة رائدة لانطلاق مسيرة مهنية واعدة، حيث أفاد 73% من الطلاب المشاركين في استطلاع الرأي باختيارهم دبي لما تقدّمه لهم من فرص عمل استثنائية وشبكة علاقات قوية مع أبرز جهات القطاع، فضلاً عن إمكانية العيش والعمل فيها بعد تخرّجهم. كما يشيد أصحاب العمل المشاركين في الاستطلاع بالجودة العالية لخدمات التعليم التي توفّرها دبي، حيث يوافق 88% منهم على أنّ جامعات دبي تسهم في اكتساب الطلاب ما يلزم من معرفة ومهارات لدخول سوق العمل بنجاح.

دبي وجهة عالمية رائدة للتعليم

واصلت دبي خلال العقدين الماضيين ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للتعليم، مدعومةً بالمنظومة التعليمية المتكاملة التي توفّرها مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة. وتضمّ دبي اليوم 41 مؤسّسة تعليم خاصّة، علماً أنّ 37 منها تملك فروعاً دولية في 12 دولة. ويشمل ذلك نخبة من أبرز المؤسّسات الأكاديمية القائمة ضمن قطاع التعليم التابع لمجموعة تيكوم، مثل جامعة "مانشستر" وجامعة "برمنجهام دبي" وكلية إدارة الأعمال التابعة لجامعة "ستراث كلايد".

وتؤكد الإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرائدة، على غرار أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية التعليم في دبي E33 ، التزام دبي الراسخ بالارتقاء بحلول وخدمات التعليم والإسهام في إيجاد مجموعة واسعة وغنية من المهارات القادرة على تلبية احتياجات المستقبل. وتسهم بيئة الأعمال العالمية في دبي، والتي تدعمها محفظة مجموعة تيكوم التي تضمّ 10 مجمّعات أعمال متخصّصة رائدة، في توفير البيئة المثالية لاستقطاب الطلاب والجامعات من كافة أنحاء العالم، للاستفادة من البرامج الأكاديمية المتميّزة التي توفّرها دبي والمتركّزة حول إعداد الطلاب لتلبية احتياجات وظائف المستقبل وضمان مسيرة مهنية ناجحة.

ويجمع هذا التقرير بين الأبحاث الشاملة والمقابلات من جهة وأصحاب المصلحة وأبرز صنّاع القرار في القطاع من جهة أخرى، لتسليط الضوء على معطيات السوق المتغيّرة والتحليلات القياسية التي تُظهر ما تتغنّى به دبي من مواهب وإمكانات بصفتها وجهة عالمية رائدة للتعليم. يُرجى الضغط هنا لتحميل نسخة من تقرير "كوادر المستقبل ومهاراتها" الصادر عن مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة.

تُعدّ مدينة دبي الأكاديمية العالمية، الوجهة الرائدة للتميّز الأكاديمي في المنطقة، ومجمّع دبي للمعرفة الرائد في مجال التعلّم المستمرّ من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للإستديوهات ومجمّع دبي للعلوم وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

