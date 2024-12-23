متجر بانكوك: Central Chidlom يرتقي بتجربة البيع بالتجزئة باعتباره متجر السلع الفاخرة رقم 1

بانكوك، 23 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- كشف Central Chidlom، المتجر الرئيسي لمجموعة قسم متاجر Central، عن تحوله إلى "متجر بانكوك". عبر استثمار بلغت قيمته 4 مليارات بات، يضعه هذا التجديد في المرتبة الأولى لمتاجر السلع الفاخرة في تايلاند.

لاحظت السيدة Natira Boonsri، الرئيسة التنفيذية لمجموعة قسم متاجر Central: "إن إمكانات سوق السلع الفاخرة في تايلاند لا تزال واعدة بشكل لا يصدق؛ ففي الأشهر الستة الماضية فقط (من 1 يونيو إلى 30 نوفمبر 2024)، حققنا بالفعل نموًا ملحوظًا بنسبة 25٪، ومع اكتمال تحولنا في عام 2025، نتوقع زيادة في المبيعات بنسبة 30٪".

The Store of Bangkok: Central Chidlom Elevates Retail Experience as the No. 1 Luxury Department Store

الارتقاء بالتميز في تجارة التجزئة: يعيد Central Chidlom تعريف تجربة التسوق الفاخر

1. متجر المنتجات المنتقاة بعناية

يضم معرض Beauty Galerie الجديد أكثر من 150 علامة تجارية عالمية المستوى بما في ذلك Chanel، وDior، وGucci، وLa Mer، وأول بوتيك Prada Beauty في تايلاند. يقدم معرض Luxe Galerie تجارب خاصة في المحلات التجارية مع علامات تجارية مثل Chanel وGucci وLouis Vuitton وPrada، بينما يقدم Shoes Avenue أول حانة Christian Louboutin في آسيا. يضم المتجر أيضًا أكبر وجهة للأحذية الرياضية في تايلاند مع أكثر من 800 زوج فريد.

2. متجر التصميم

يدمج Central Chidlom بشكل متناغم بين التصميم التايلاندي والدولي من خلال واجهته الزجاجية المذهلة وشرفة السماء المرتبطة بمحطة Chit-Lom BTS. تسيطر أجواء 'حديقة الورود' ولون 'تيشلدوم بينك' على جميع أنحاء المساحة، من أحجار تيرازو إلى حقائب التسوق، مما يخلق تجربة بيع بالتجزئة فريدة من نوعها.

3. متجر الخدمات الممتازة

تشمل الخدمات المتميزة المتسوق الشخصي، والمصمم الشخصي، ومستشار الهدايا. يقدم المتجر تطبيق Central المدعوم بالذكاء الاصطناعي للتسوق الشخصي.

توفر صالة CENFINITY خصوصية حصرية للأعضاء، بينما يمكن لجميع العملاء الوصول إلى مساحة Work Work للعمل المشتركة. يتضمن جناح التسوق الشخصي أنظمة صوت Devialet المتميزة وأقمشة Jim Thompson لتجربة راقية.

4. متجر المجتمعات: الجميع #CitizenofChidlom

يستهدف مركز Central Chidlom حوالي 30,000 زائر يوميًا بما في ذلك الشخصيات المهمة والعائلات والأجيال الشابة والضيوف الدوليين. يلبي المتجر العملاء ذوي الدخل المتوسط إلى الأعلى من خلال الخدمات الحصرية والشراكات الاستراتيجية.

استعد لتجربة لا تنسى في حفل افتتاح "متجر بانكوك" الكبير

تضمنت احتفالية الافتتاح الكبرى عروض الفنان الدولي Henry Moodie والمشاهير التايلانديين بما في ذلك Mai Davika وMario وNene Pornnappan. يمكن للعملاء متابعة تحديثات Central Chidlom على Facebook وInstagram وTikTok على @CentralChidlom.

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