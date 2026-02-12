Central Chidlom: The Store of Bangkok، وجهة تجمع بين التسوق وتناول الطعام وأسلوب الحياة في مكان واحد

CENTRAL CHIDLOM: The Store of Bangkok, Bringing Shopping, Dining and Lifestyle Together in One Destination

بانكوك، 12 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- بالنسبة للمسافرين اليوم، لم تعد زيارة بانكوك تقتصر على مشاهدة المعالم السياحية فحسب، إذ يبحث الكثيرون عن أماكن يسهل التنقل فيها وتعكس أسلوب الحياة العصري في المدينة.. يجمع Central Chidlom، المعروف باسم The Store of Bangkok، بين التسوق وتناول الطعام والخدمات ذات المستوى العالمي في وجهة واحدة.وينطلق Central Chidlom من ركائزه الأساسية: متجر الاختيارات المنتقاة بعناية (The Store of Curation)، ومتجر التصميم (The Store of Design)، ومتجر الخدمات المتميزة (The Store of Excellent Services)، ومتجر المجتمعات (The Store of Communities)، يقدّم مجموعة مختارة بعناية وتصميماً أنيقاً وخدمة شخصية باهتمام واضح، مرحِّباً بالجميع كجزء من حملة.#CitizenofChidlom

وبفضل موقعه الاستراتيجي الذي يوفّر وصولاً مباشراً إلى محطة تشيت لومChit-Lom BTS station، يُعد Central Chidlom وجهة لا بد من زيارتها للسياح الدوليين. ويتمتع المتجر بتخطيط سهل يضم العلامات التجارية العالمية الرائدة جنباً إلى جنب مع المصممين التايلانديين المعاصرين، مما يجعل تجربة الاستكشاف مريحة في كل طابق. ويمكن للضيوف استكشاف مجموعة واسعة تشملBalenciaga وBottega Veneta وBvlgari (Pop-Up) وCeline وChanel وChristian Louboutin وFendi وGucci وLoewe وLouis Vuitton وMiu Miu وPrada وغيرها. وقد صُمِّمت كل منطقة بأجواء هادئة وأنيقة بأسلوب متجر داخل متجر يعكس الطابع العصري لبانكوك بلمسة عالمية

ويلعب تناول الطعام دوراً رئيسياً في التجربة، حيث يقدّم Central Chidlom مجموعة متنوعة من الخيارات العالمية في مختلف الطوابق، بما في ذلك وجهات مميزة مثلLofter وPublic Lane وPublic Market، مع عروض تشمل الأطباق التايلاندية المفضلة إلى جانب المأكولات الصينية والفيتنامية والإيطالية والهندية، إضافة إلى المقاهي الراقية وخيارات الطعام المتوافقة مع متطلبات الحلال. ويتيح التصميم المريح للضيوف الاستمتاع بوجبة أو أخذ استراحة أثناء التسوق

ويعزّز Central Chidlom تجربة الزوار من خلال خدمات مصمَّمة خصيصاً للمسافرين الدوليين. وتقدّم خدمة التسوق الشخصي الحصرية إرشاداً مخصصاً وتوصيات مناسبة، فيما تضمن خدمة التوصيل إلى الفنادق تجربة تسوق مريحة دون عناء حمل المشتريات. كما توفّر خدمات الترجمة الفورية تواصلاً سلساً باللغات الإنجليزية والصينية والعربية. وتوفّر غرف الصلاة مزيداً من الراحة والشعور بالترحيب للجميع، بينما يضمن استرداد ضريبة القيمة المضافة (VAT Refund) مع خيارات الدفع العالمية سهولة إتمام المعاملات. وبتكامل هذه الخدمات، تسير كل زيارة بسلاسة

وأكثر من مجرد متجر متعدد الأقسام، يجسّد Central Chidlom مفهوم The Store of Bangkok كوجهة عصرية وأنيقة ومتصلة عالمياً، مع وعد واضح: كل ما تحتاج إليه، مختار بعناية ومقدَّم إليك بكل سهولة.

ساعات العمل: يومياً من 10.00 صباحاً – 10.00 مساءً

كيفية الوصول: وصول مباشر من Chit-Lom BTS station، مع توفّر خيارات سيارات الأجرة والسيارات الخاصة.

الموقع الإلكتروني: www.central.co.th/en

وسائل التواصل الاجتماعي: https://www.facebook.com/CentralDepartmentStoreGlobal/

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2888735/CENTRAL_CHIDLOM.jpg