مجموعة "Equiti" تطرح ميزة تداول الأسهم المحلية على منصاتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 28 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة Equiti، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات التكنولوجيا المالية عن إطلاق ميزة تداول العقود مقابل الفروقات على شريحة واسعة من أسهم مجموعة من الشركات المحلية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في أبرز بورصات الأسهم في المنطقة، بما فيها سوق دبي المالي DFM وسوق أبوظبي للأوراق المالية ADX.

تستمر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتميزها كبيئة عالمية حاضنة للاستثمارات التي جذبت اهتمام المستثمرين حول العالم، مدفوعة بالتطور الاقتصادي السريع وبيئة الأعمال المزدهرة والمشاريع الطموحة التي تقودها الحكومات. لذا تسعى مجموعة Equiti لتلبية تطلعات المستثمرين والمتداولين، وترجمة اهتماماتهم في الاستثمار المباشر في هذه الفئة المهمة من الأسهم عبر خلق بيئة التداول المناسبة لها من خلال منصاتها.

وقال السيد إسكندر النجار الشريك المؤسس لمجموعة Equiti: " تتمحور مهمة Equiti حول تسهيل وصول المستثمرين والمتداولين إلى إكثر الأسواق ديناميكية وجذباً في العالم"

وأكمل:" إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسير بخطى واثقة لتصبح قوة اقتصادية عالمية. إذا أنها تتمتع بعدد كبير من المشاريع الاقتصادية الرائدة التي ساهمت في دفع مسيرة تطورها الاقتصادي هو ما يعكس دور القيادة الحكيمة في صياغة الرؤية الطموحة التي تتميز بها المنطقة. لذا وبإطلاقنا لعقود فروقات الأسهم المحلية، فإننا نمنح المتداولين فرصة الاستثمار في هذه البيئة المزدهرة متسارعة النمو"

إن إطلاق Equiti لعقود فروقات أسهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو شاهد على التزامها بالابتكار، من خلال توفير تجربة تداول استثنائية تقدمها عبر منصات تداول حديثة وبأسعار تنافسية وفريق محترف لدعم العملاء، وذلك لتمكين المتداولين من تنويع محافظهم الاستثمارية بكل قوة ثقة والاستفادة من الفرص الكبيرة في المنطقة.

وأضاف السيد بريان مايرز الرئيس التجاري لمجموعة Equiti "لقد أخذنا بعين الاعتبار التطور المتسارع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عندما فكرنا في تقديم هذه الفرصة، وإننا نرى فيها بوابة للمتداولين لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات النمو الفريدة والتحول الاقتصادي الطموح الذي تشهده هذه المنطقة"

صُممت منتجات Equiti لتلبية الاحتياجات العصرية للمتداولين على اختلاف مستوياتهم، من المبتدئين إلى المحترفين. حيث تسعى Equit دوماً لتعزيز مكانتها كوسيط مثالي يتطلع المتداولون دوماً للتعامل معه. إذ توفر Equiti أحدث المنتجات والأدوات التي تمكنهم من تحقيق النجاح في أكثر الأسواق المالية ديناميكية وحداثة.

لمزيد من المعلومات حول عقود فروقات الأسهم المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قم بزيارة موقع Equiti على الإنترنت: تداول عقود فروقات أسهم الشركات المحلية الرائدة

عن إكويتي

إكويتي هو الاسم التجاري لـ "إكويتي سيكوريتيز لوساطة العملات الرقمية ذ.م.م" المزود الرائد لخدمات تكنولوجيا التداول عبر الإنترنت، والمرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات SCA. إكويتي سيكوريتيز لوساطة العملات ذ.م.م هي جزء من مجموعة إكويتي العالمية. تقدم مجموعة إكويتي خدمات تكنولوجيا التداول، وبرمجيات الدفع، والأصول الافتراضية، وإدارة الأصول، والسلع الملموسة، حيث تتواجد الشركة في كل من أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

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