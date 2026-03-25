مجموعة Arrow Global تطلق شركة Arrow Global Insurance

تفتح Arrow فرصة استثمار مؤسسية جديدة من خلال توسيع منصة الائتمان الخاص والأصول الحقيقية إلى مجال التأمين المتخصص

لندن, 25 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة Arrow Global ("Arrow")، وهي مدير استثمارات رائد أوروبي متخصص في الائتمان الخاص والعقارات، اليوم عن إطلاق Arrow Global Insurance ("AGI")، وهو قطاع أعمال عمودي جديد يهدف إلى اقتناص فرص الاستثمار المؤسسي عبر سلسلة القيمة في قطاع التأمين.

تم تأسيس AGI كامتداد إستراتيجي لمنصة الاستثمار الحالية التابعة لشركة Arrow، مما يتيح للمجموعة توظيف خبراتها في الاكتتاب، وهيكلة الصفقات، وإدارة رأس المال داخل سوق التأمين. تركّز المنصة بشكل حصري على خطوط التأمين المتخصصة غير المرتبطة بالكوارث، حيث تعتمد النتائج على التحليل العميق، وتقييم المخاطر المصمّم خصيصًا، والتخصيص المنضبط لرأس المال. لا تعمل الشركة في أسواق التأمين المرتبطة بالمناخ أو التأمين على الحياة أو التأمين الاستهلاكي.

تجمع AGI بين توليد الصفقات والاكتتاب التأميني والاستثمار ضمن هيكل واحد متكامل. من خلال التحكم في العناصر الرئيسية في سلسلة القيمة بقطاع التأمين، بما في ذلك الاكتتاب ورأس المال الذي يتحمّل المخاطر على نطاق واسع، تستطيع Arrow تحقيق مصادر متعددة للعائد تشمل هامش الاكتتاب، وإيرادات الرسوم، وعوائد الاستثمار على أقساط التأمين، مما يخلق فرصًا قابلة للتوسع وذات كفاءة في استخدام رأس المال لصالح المستثمرين، بدعم من رأس مال مؤسسي كبير منذ انطلاق المنصة.

تركّز AGI على تأمين الممتلكات وتأمين الحوادث والتأمين المتخصص، ويشمل التأمين في المرحلة الأولى تأمين ما بعد الحدث، والمخاطر المشروطة، ومخاطر المعاملات والصفقات، ومخاطر الائتمان، ومنتجات الضمان والكفالة. حيث تدعم هذه الأنواع من التأمين أنشطة قانونية ومالية معقدة لا تغطيها شركات التأمين التقليدية بشكل كافٍ، كما أنها تزداد أهمية بالنسبة للشركات ومستثمري رأس المال الخاص الذين يسعون إلى قدر أكبر من اليقين ونقل المخاطر بصورة أكثر كفاءة.

كجزء من هذه المنصة، قامت Arrow في عام 2024 بتأسيس شركة إدارة اكتتاب متخصصة جديدة باسم Toremis Specialty ("Toremis") وهي جزء من Legatus Group، وذلك للاكتتاب في المخاطر القانونية ومخاطر المعاملات المحددة. يتم دعم القدرة التأمينية لشركة Toremis من خلال شركة إعادة تأمين تُدعى Halldora Re Ltd، التي أسستها Arrow في عام 2025 وتم تمويلها من قبل مستثمرين مؤسسيين وصناديق تديرها Arrow. حصلت Halldora Re على تصنيف القوة المالية -A (ممتاز) وتصنيف ائتماني طويل الأجل لمُصدري القروض -a (ممتاز) من وكالة AM Best مع نظرة مستقبلية مستقرة. أشارت AM Best إلى أن شركة Halldora Re تتمتع بقوة كبيرة جدًا في الميزانية العمومية، ولإستراتيجية استثمار متحفّظة، ومستوى محدود من مخاطر الأعمال، وإطار مناسب لإدارة مخاطر المؤسسة، مما يوفر تأكيدًا مستقلًا على متانة المنصة وقوتها.

تسعى AGI دومًا إلى تطوير منتجات في أسواق مجزأة تتسم بالحاجة إلى تحليل مخاطر مخصص، ومحدودية المنافسة، وقيود في القدرة على الاكتتاب التأميني. تتيح الخبرة الطويلة لشركة Arrow في الائتمان المعقد، والأصول المرتبطة بالتقاضي، والعقارات، لها القدرة على إنشاء هذه الفرص والاكتتاب في مخاطرها، وكذلك هيكلة الحلول بسرعة، مع مرونة غالبًا تتجاوز ما تستطيع شركات التأمين التقليدية تقديمه. إن هذه الخبرة المتخصصة على المستوى المحلي، والمطبّقة في أسواق معقدة ومجزأة، هي أساسُ إستراتيجية تهدف إلى تحقيق هوامش جذابة وعوائد قوية على ملكية أسهم الشركة. بالنسبة لمستثمري Arrow، فإن ذلك يوفّر إمكانية الوصول إلى مصادر عوائد متميزة تكون في الغالب غير مرتبطة بشكل مباشر بأسواق الائتمان والأسهم التقليدية.

قال Zach Lewy، الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار في مجموعة Arrow Global:

"توفر Arrow Global Insurance فرصًا لمستثمرينا للوصول إلى سوق التأمين المتخصص العالمي من خلال الاستفادة من خبرات Arrow. هذا سوق مجزأ ويشهد طلبًا متزايدًا على حلول المخاطر المتخصصة، ونعتقد أن التحكم في سلسلة القيمة يتيح لنا تحقيق عوائد جذابة من خلال شبكة تشغيل عالية الكفاءة ومتوافقة بشكل كبير مع مصالح المستثمرين".

وأضاف Dan Adams، المدير الإداري ورئيس قطاع التأمين في مجموعة Arrow Global:

"الفرصة في التأمين المتخصص في القدرة على التعامل مع التعقيد. لقد قمنا ببناء نموذج AGI ليعمل على نطاق واسع من خلال الجمع بين الخبرة الفنية، والمرونة في الاكتتاب، ورأس المال المؤسسي. إن تصنيف AM Best لشركة Halldora Re يؤكد قوة المنصة ويدعم قدرتنا على النمو بشكل مسؤول إلى جانب مستثمرينا".

مجموعة Arrow Global

تأسست Arrow Global عام 2005، وهي مدير أصول بديلة رائد في أوروبا، حيث تعتمد نموذج استثمار متكاملًا رأسيًا يشمل الائتمان الخاص والعقارات. تمتلك Arrow عددًا من منصات إدارة الأصول والخدمات ضمن الأفضل في فئتها، ويبلغ عددها 25 منصة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويُسهم في تعظيم قيمة الأصول عبر مختلف الدورات الاقتصادية.

وبفضل حصولها على تراخيص تنظيمية أوروبية رئيسية، تدير Arrow أصولًا لصالح أطراف ثالثة (AUM) بقيمة تقارب 125 مليار يورو، مع سجل استثماري يتجاوز 14 مليار يورو خلال العشرين عامًا الماضية. تعمل الشركة في مختلف أنحاء أوروبا الغربية، ويقع مقرها الرئيسي في لندن، ولديها مكاتب في مراكز مالية رئيسية تشمل باريس، ميلانو، مدريد، برلين، أمستردام، دبلن، لوكسمبورغ، ولشبونة.

