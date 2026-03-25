Arrow Global lanciert Arrow Global Insurance

Arrow erschließt neue institutionelle Anlagemöglichkeiten durch Ausweitung seiner Plattform für private Kredite und Sachwerte auf Spezialversicherungen

LONDON, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- Arrow Global Group („Arrow"), ein führender paneuropäischer Investmentmanager, der sich auf private Kredite und Immobilien spezialisiert hat, gibt heute die Gründung von Arrow Global Insurance („AGI") bekannt, einem neuen Geschäftszweig, der darauf ausgelegt ist, institutionelle Anlagemöglichkeiten in der gesamten Wertschöpfungskette der Versicherungen zu nutzen.

Zach Lewy, Chief Executive Officer and Chief Investment Officer of Arrow Global Group Dan Adams, Managing Director and Head of Insurance at Arrow Global Group

AGI wurde als strategische Erweiterung der bestehenden Anlageplattform von Arrow gegründet und ermöglicht es der Gruppe, ihr Fachwissen in den Bereichen Underwriting, Strukturierung und Kapitalmanagement auf dem Versicherungsmarkt einzusetzen. Die Plattform konzentriert sich ausschließlich auf spezialisierte, nicht katastrophenbezogene Versicherungssparten, bei denen die Ergebnisse von einer gründlichen Analyse, einer maßgeschneiderten Risikobewertung und einer disziplinierten Kapitalzuweisung abhängen. Das Unternehmen ist nicht auf den Märkten für Klima-, Lebens- oder Verbraucherversicherungen tätig.

AGI vereint die Bereiche Origination, Underwriting und Investment in einer einzigen, integrierten Struktur. Durch die Kontrolle von Schlüsselelementen der Versicherungswertschöpfungskette, einschließlich des Underwritings und des risikotragenden Kapitals, ist Arrow in der Lage, mehrere Renditequellen zu erschließen, einschließlich der Underwriting-Marge, der Gebühreneinnahmen und der Anlagerenditen auf Versicherungsprämien, und so eine skalierbare, kapitaleffiziente Möglichkeit für seine Investoren zu schaffen, die von Anfang an durch erhebliches institutionelles Kapital unterstützt wird.

AGI konzentriert sich auf Sach-, Unfall- und Spezialversicherungen, zunächst einschließlich Versicherungen nach Ereignissen, Eventual- und Transaktionsrisiken, Kreditrisiken und Kautionsprodukte. Diese Sparten unterstützen komplexe rechtliche und finanzielle Aktivitäten, die von traditionellen Versicherern oft nicht ausreichend abgedeckt werden, und sind für Unternehmen und private Kapitalgeber, die nach größerer Sicherheit und effektiverem Risikotransfer suchen, immer wichtiger.

Als Teil der Plattform gründete Arrow im Jahr 2024 einen neuen Managing General Agent, Toremis Specialty („Toremis"), der zur Legatus Group gehört, um bestimmte Rechts- und Transaktionsrisiken zu zeichnen. Die Versicherungskapazität von Toremis wird von einem Rückversicherer, Halldora Re Ltd („Halldora Re"), unterstützt, der 2025 von Arrow gegründet wurde und von institutionellen Investoren und von Arrow verwalteten Fonds kapitalisiert wird. Halldora Re wurde von AM Best mit einem Financial Strength Rating von A- (Excellent) und einem Long-Term Issuer Credit Rating von a- (Excellent) mit stabilem Ausblick bewertet. AM Best verwies auf die sehr solide Bilanzstärke, die konservative Anlagestrategie, das begrenzte Geschäftsrisikoprofil und den angemessenen Rahmen für das Risikomanagement des Unternehmens, was eine unabhängige Bestätigung für die Robustheit der Plattform darstellt.

AGI sucht aktiv nach Produkten in fragmentierten Märkten, die durch maßgeschneiderte Risikoanalysen, begrenzten Wettbewerb und eingeschränkte Zeichnungskapazitäten gekennzeichnet sind. Dank seiner langjährigen Erfahrung mit komplexen Krediten, prozessbezogenen Vermögenswerten und Immobilien ist Arrow in der Lage, diese Risiken zu übernehmen und Lösungen zu strukturieren, die oft flexibler sind als die von traditionellen Versicherern. Dieses lokale Fachwissen, das in komplexen und fragmentierten Märkten zum Einsatz kommt, bildet die Grundlage für eine Strategie, die darauf ausgerichtet ist, attraktive Margen und Eigenkapitalrenditen zu erzielen. Für die Anleger von Arrow bedeutet dies den Zugang zu differenzierten Renditeströmen, die weitgehend unkorreliert mit den traditionellen Kredit- und Aktienmärkten sind.

Zach Lewy, Chief Executive Officer und Chief Investment Officer der Arrow Global Group, sagte:

„Arrow Global Insurance bietet unseren Investoren die Möglichkeit, durch die Nutzung der Expertise von Arrow Zugang zum globalen Spezialversicherungsmarkt zu erhalten. Dies ist ein fragmentierter Markt mit wachsender Nachfrage nach spezialisierten Risikolösungen, und wir glauben, dass die Kontrolle der Wertschöpfungskette es uns ermöglicht, durch ein hochgradig abgestimmtes und effizientes operatives Netzwerk attraktive Renditen zu erzielen."

Dan Adams, geschäftsführender Direktor und Leiter der Versicherungsabteilung der Arrow Global Group, fügte hinzu:

„Die Chance in der Spezialversicherung liegt darin, die Komplexität anzunehmen. Wir haben das AGI-Modell entwickelt, um dies in großem Umfang zu tun, indem wir technisches Fachwissen, Flexibilität beim Underwriting und institutionelles Kapital kombinieren. Das AM Best Rating für Halldora Re bestätigt die Stärke der Plattform und unterstützt unsere Fähigkeit, gemeinsam mit unseren Investoren verantwortungsvoll zu wachsen."

Arrow Global Gruppe

Arrow Global wurde 2005 gegründet und ist ein führender europäischer Verwalter alternativer Anlagen mit einem vertikal integrierten Investitionsmodell für private Kredite und Immobilien. Arrow besitzt 25 erstklassige Asset-Management- und Servicing-Plattformen, die die betriebliche Effizienz steigern und den Wert der Vermögenswerte über Marktzyklen hinweg maximieren.

Arrow verfügt über wichtige europäische Zulassungen und verwaltet ein Vermögen von rund 125 Milliarden Euro für Dritte mit einer Erfolgsbilanz von über 14 Milliarden Euro in den letzten 20 Jahren. Das Unternehmen ist in ganz Westeuropa tätig und hat seinen Hauptsitz in London sowie Niederlassungen in wichtigen Finanzzentren wie Paris, Mailand, Madrid, Berlin, Amsterdam, Dublin, Luxemburg und Lissabon.

Weitere Informationen finden Sie unter www.arrowglobal.net

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