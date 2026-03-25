Arrow Global lance Arrow Global Insurance

Arrow ouvre une nouvelle opportunité d'investissement institutionnel en étendant sa plateforme de crédit privé et d'actifs immobiliers à l'assurance spécialisée

LONDRES, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- Arrow Global Group (« Arrow »), un gestionnaire d'investissement paneuropéen de premier plan spécialisé dans le crédit privé et l'immobilier, annonce aujourd'hui le lancement de Arrow Global Insurance (« AGI »), une nouvelle verticale commerciale conçue pour saisir les opportunités d'investissement institutionnel dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'assurance.

Zach Lewy, Chief Executive Officer and Chief Investment Officer of Arrow Global Group Dan Adams, Managing Director and Head of Insurance at Arrow Global Group

AGI a été créé comme une extension stratégique de la plateforme d'investissement existante d'Arrow, permettant au groupe de déployer son expertise en matière de souscription, de structuration et de gestion des capitaux sur le marché de l'assurance. La plateforme se concentre exclusivement sur des lignes d'assurance spécialisées, non catastrophiques, où les résultats dépendent d'une analyse approfondie, d'une évaluation des risques sur mesure et d'une allocation disciplinée du capital. Elle n'opère pas sur les marchés de l'assurance climatique, de l'assurance vie ou de l'assurance des consommateurs.

AGI réunit l'origination, la souscription et l'investissement au sein d'une structure unique et intégrée. En contrôlant les éléments clés de la chaîne de valeur de l'assurance, y compris la souscription et le capital à risque à l'échelle, Arrow est en mesure de capturer de multiples sources de rendement, y compris la marge de souscription, les revenus de commissions et les rendements des investissements sur les primes d'assurance, créant ainsi un ensemble d'opportunités évolutives et efficaces en termes de capital pour ses investisseurs, soutenus par un capital institutionnel substantiel depuis le début.

AGI se concentre sur l'assurance dommages et l'assurance spécialisée, y compris l'assurance après événement, les risques contingents et transactionnels, les risques de crédit et les produits de cautionnement. Ces lignes soutiennent des activités juridiques et financières complexes qui sont souvent mal desservies par les assureurs traditionnels et sont de plus en plus pertinentes pour les entreprises et les participants au capital privé qui recherchent une plus grande certitude et un transfert de risque plus efficace.

Dans le cadre de la plateforme, Arrow a fondé en 2024 un nouvel agent général gestionnaire, Toremis Specialty (« Toremis »), qui fait partie du groupe Legatus, pour souscrire les risques juridiques et transactionnels identifiés. La capacité d'assurance de Toremis est soutenue par un réassureur, Halldora Re Ltd (« Halldora Re »), fondé en 2025 par Arrow et capitalisé par des investisseurs institutionnels et des fonds gérés par Arrow. Halldora Re s'est vu attribuer par AM Best une note de solidité financière de A- (Excellent) et une note de crédit d'émetteur à long terme de a- (Excellent), avec des perspectives stables. AM Best a cité la très grande solidité du bilan de Halldora Re, sa stratégie d'investissement conservatrice, son profil de risque commercial limité et son cadre approprié de gestion des risques d'entreprise, ce qui constitue une validation indépendante de la robustesse de la plateforme.

AGI recherche activement des produits sur des marchés fragmentés, caractérisés par une analyse des risques sur mesure, une concurrence limitée et une capacité de souscription restreinte. La longue expérience d'Arrow en matière de crédit complexe, d'actifs liés à des litiges et d'immobilier lui permet d'originer et de souscrire ces risques et de structurer des solutions avec une agilité et une flexibilité souvent supérieures à celles des assureurs traditionnels. Cette expertise locale spécialisée, appliquée à des marchés complexes et fragmentés, sous-tend une stratégie visant à générer des marges et des rendements sur fonds propres attrayants. Pour les investisseurs d'Arrow, cela permet d'accéder à des flux de rendement différenciés qui sont largement décorrélés des marchés traditionnels du crédit et des actions.

Zach Lewy, directeur général et directeur des investissements d'Arrow Global Group, a déclaré :

« Arrow Global Insurance offre à nos investisseurs la possibilité d'accéder au marché mondial de l'assurance spécialisée en utilisant l'expertise d'Arrow. Il s'agit d'un marché fragmenté avec une demande croissante de solutions spécialisées en matière de risques, et nous pensons que le contrôle de la chaîne de valeur nous permet de générer des rendements attrayants grâce à un réseau opérationnel hautement aligné et efficace ».

Dan Adams, directeur général et responsable de l'assurance chez Arrow Global Group, a ajouté :

« L'opportunité de l'assurance spécialisée réside dans l'acceptation de la complexité. Nous avons construit le modèle AGI pour y parvenir à grande échelle, en combinant l'expertise technique, la souplesse de souscription et le capital institutionnel. La notation d'AM Best pour Halldora Re valide la solidité de la plateforme et soutient notre capacité à croître de manière responsable aux côtés de nos investisseurs ».

Groupe Arrow Global

Fondé en 2005, Arrow Global est un gestionnaire d'actifs alternatifs européen de premier plan, doté d'un modèle d'investissement verticalement intégré dans les domaines du crédit privé et de l'immobilier. Arrow possède 25 plateformes de gestion d'actifs et de services de premier ordre, qui améliorent l'efficacité opérationnelle et maximisent la valeur des actifs à travers les cycles du marché.

Disposant de licences réglementaires européennes clés, Arrow gère environ 125 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de tiers, avec un historique de plus de 14 milliards d'euros investis au cours des 20 dernières années. La société opère dans toute l'Europe occidentale, avec un siège à Londres et des bureaux dans les principaux centres financiers, notamment Paris, Milan, Madrid, Berlin, Amsterdam, Dublin, Luxembourg et Lisbonne.

Pour plus d'informations, consultez le site www.arrowglobal.net

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