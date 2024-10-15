مجموعة Equiti و SIGMA Capital تعلنان عن إطلاق مشروع مشترك في القاهرة

القاهرة، 15 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- مجموعة Equiti وشركة SIGMA Capital مركزًا للتعليم المالي في القاهرة، ويضم المركز فصولاً دراسية ومدرّجات حديثة الطراز، وهو جاهز للعمل الآن بكامل طاقته، لتقديم التعليم المالي الشامل للسوق المصري، حيث تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز الثقافة المالية، وتمكين المصريين مالياً من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق الاستقلال المالي والمشاركة الفعّالة في الأسواق المالية المتنامية.

Equiti Group and SIGMA Capital have launched a financial education hub in Cairo. The Equiti Sigma facility features state-of-the-art classrooms and is fully operational.

لقد شهدت مصر - والتي تعد أحد أسرع الاقتصادات نمواً في أفريقيا والشرق الأوسط - نمواً ملحوظاً على مدى العقدين الماضيين، ومع تضاعف الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة أمثاله تقريباً بين عامي 2002 و2022، فقد أصبحت مصر موطناً للشباب الطموح الحريص على اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصاد العالمي.

تم تصميم مركز القاهرة لتوفير مجموعة من الموارد التعليمية، بدءًا من الثقافة المالية الأساسية وحتى استراتيجيات السوق المتقدمة، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وندوات بشكل منتظم، حيث ستستضيف Equiti SIGMA خبراء أسواق عالميين في القاهرة على مدار العام، كما ستقدم هذه الجلسات قراءآت معمقة حول التوجهات المالية العالمية، والاستراتيجيات المتطورة لاستكشاف الأسواق المالية.

وقال إسكندر نجار، الشريك المؤسس لمجموعة Equiti : "مصر مركز يتمتع بإمكانات هائلة، وإن الشراكة مع SIGMA Capital ستمكننا من جلب الخبرة العالمية إلى سوق ينادي بالنمو، لذا سيكون هذا المركز مفتاحًا لتعزيز الاستقلال المالي للعديد من المصريين".

لا تمثل هذه الشراكة التركيز على التعليم فحسب، بل إنها استثمار طويل الأمد بالإمكانات الاقتصادية لمصر، ومع تعداد سكان قوامه 100 مليون نسمة، فإن الشباب المصري المتصل رقميًا، على استعداد لقيادة الموجة التالية من النمو الاقتصادي في المنطقة.

وقال أحمد مروان، رئيس مجلس إدارة SIGMA Capital: "إننا نؤمن إيمانًا عميقًا بإمكانات الشعب المصري، وإن هذا المركز التعليمي يمثل خطوة محورية لكلا المؤسستين، ونحن نفخر بتقديم تعليم مالي على مستوى عالمي، وقراءات تساهم في التقدم الاقتصادي في مصر".

إن التزام مجموعة Equiti بإرسال خبراء السوق العالميين لقيادة الدورات التدريبية المستمرة، يضمن حصول المصريين على تعليم مالي من الطراز العالمي وجعله متوافراً وفي متناول أيديهم .

كما أضاف إسكندر نجار: "الشركاء العظماء يخلقون نتائج عظيمة، ومع SIGMA Capital، لدينا الفرصة لإحداث تأثير حقيقي ودائم، ومساعدة المزيد من الأشخاص على الوصول إلى الأدوات التي يحتاجون إليها لتحقيق الحرية المالية".

يقع المكتب الجديد في منطقة 280 في القاهرة، وهو مفتوح الآن، وبدأ بتقديم البرامج التعليمية المجانية.

بطرق التعليم المتنوعة والخبرة العالمية المتوفرة لديهما، تتمتع مجموعتا Equiti وSIGMA Capital بالمكانة المناسبة لتعزيز الثقافة المالية وتعزيز الاقتصاد المصري.

لمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا الإلكتروني Free Finance Workshops, Seminars and Resources | Equiti Sigma .

عن Equiti

Equiti هو الاسم التجاري لشركة Equiti Brokerage Seychelles وهي عضو في مجموعة شركات Equiti الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية، حيث تقدم مجموعة Equiti تكنولوجيا التداول، وبرمجيات الدفع، والأصول الافتراضية، وإدارة الأصول، وحلول السلع المادية، كما وتتواجد Equiti في كل من أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، كما تمتلك المجموعة تراخيص من ولايات قضائية شديدة التنظيم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هيئة الخدمات المالية البريطانية، وهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية وغيرها.

عن SIGMA Capital

SIGMA Capital، واحدة من الشركات الرائدة في مجال الخدمات المالية في مصر. تأسست عام 2000 بهدف تقديم خدمات مالية عالية الجودة للسوق الإقليمية، وكانت أولى مساعيها في مصر، هي تأسيس شركة لوساطة الأوراق المالية، كما وسعت نطاق خدماتها لتشمل الحراسة، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول والأسهم الخاصة.

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