مجموعة European Wellness Biomedical تعلن عن مبادرة بحثية جديدة حول بروتين كلوثو بقيادة البروفيسور Mike Chan

هايدلبرغ، ألمانيا, 25 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت مجموعة European Wellness Biomedical Group (EWBG) مبادرة بحثية جديدة تركز على بروتين كلوثو ، الذي يتمتع بإمكانات ثورية في طب إطالة العمر. يقود هذا المشروع البروفيسور الدكتور Mike Chan، وسيستكشف دور بروتين كلوثو في مكافحة الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، وقدرته على تجديد الأعضاء الحيوية، بما في ذلك الدماغ، والكلى، والقلب.

Prof. Dr. Mike Chan talks about the growing importance of Klotho in anti-aging medicine, highlighting its many potential benefits for health and longevity.

تم التعرف على بروتين كلوثو في عام 1997، وهو صاعد كأحد البروتينات الرئيسية في طب إطالة العمر والطب التجديدي. يلعب بروتين كلوثو دورًا محوريًّا في تنظيم الإجهاد التأكسدي، والتمثيل الغذائي للمعادن، وعلاج الالتهابات. سيدرس البحث كيفية زيادة مستويات بروتين كلوثو للمساعدة في معالجة الحالات المزمنة مثل الأمراض التنكسية العصبية، وفشل الكلى، وأمراض القلب؛ بهدف تحسين فترة التمتع بالصحة وإطالة العمر.

قال البروفيسور Mike Chan، رئيس العلماء في مجموعة EWBG: "يمثل بروتين كلوثو التوجه التالي في مجال طب إطالة العمر". "تهدف أبحاثنا إلى فهم تأثير بروتين كلوثو في عملية الشيخوخة، وكيف يمكننا استخدامه لعلاج الأمراض المزمنة التي ارتبطت منذ فترة طويلة بالتقدم في العمر".

مجالات تركيز البحث

سوف تركز المبادرة الجديدة على ثلاثة مجالات بحث أساسية:

الصحة العصبية: دراسة التأثيرات الوقائية العصبية لبروتين كلوثو وإمكاناته في إبطاء التدهور المعرفي في أمراض مثل: الزهايمر وباركنسون .

وظائف الكلى: دراسة دور بروتين كلوثو في تنظيم التمثيل الغذائي للمعادن وإمكاناته التجديدية في علاج أمراض الكلى المزمنة ( CKD ) .

صحة القلب والأوعية الدموية: دراسة تأثير بروتين كلوثو على وظيفة الأوعية الدموية وقدرته على منع تكلس الأوعية الدموية، وهو أحد العوامل الرئيسية المساهِمة في أمراض القلب.

تستند هذه الأبحاث إلى التعاونات القائمة في مجموعة EWBG، حيث يركز العلماء الرائدون على تطوير العلاجات المعتمِدة على بروتين كلوثو من أجل الصحة التجديدية.

كلوثو: اكتشاف كبير محتمل في طب إطالة العمر

يكتسب بروتين كلوثو اهتمامًا بفضل قدرته على تجديد الأنسجة وعكس الأضرار الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر. على عكس NAD+ (ثنائي نوكليوتيد الأدنين وأميد النيكوتين) الذي يعزز بشكل أساسي الأيض الخلوي وإنتاج الطاقة، فإن بروتين كلوثو يوفر مجموعة أوسع من التطبيقات العلاجية، بما في ذلك تجديد الأنسجة، وتحسين الوظائف المعرفية، وصحة القلب والأوعية الدموية.

مع تقدمنا في العمر، تنخفض مستويات بروتين كلوثو بشكل طبيعي؛ وهو ما يؤدي إلى ظروف مثل التدهور المعرفي، وأمراض القلب، وفشل الكلى. تشير الأبحاث إلى أن استعادة مستويات بروتين كلوثو يمكن أن تعكس آثار الإجهاد التأكسدي والالتهابات والشيخوخة الخلوية؛ وهو ما يوفر إمكانيات علاجية جديدة لمجموعة من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر.

البروفيسور Mike Chan: يقود حركة أبحاث بروتين كلوثو

يترأس البروفيسور Mike Chan، وهو خبير بارز في العلاج بالخلايا الجذعية وعلاج إطالة العمر، هذه المبادرة الرائدة في مجموعة EWBG، حيث إن تجربته الواسعة في الطب التجديدي الحيوي تجعله شخصية رئيسية في استكشاف إمكانيات بروتين كلوثو في إحداث ثورة في علاج الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر. ومن خلال FCTI، وهي شركة تابعة لـ EWBG، يعمل البروفيسور Chan وفريقه على تطوير علاجات تجمع بين تقنية الخلايا الجذعية وبروتينات كلوثو لتحفيز تجديد الأنسجة في الدماغ، والكلى، والقلب.

قال البروفيسور Chan: "من خلال تسخير الخصائص التجديدية لبروتين كلوثو، نأمل في معالجة الحالات المزمنة التي كانت غير قابلة للعلاج في السابق". "هدفنا النهائي هو تحسين جودة الحياة وتوفير حلول دائمة للمتأثرين من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة".

مستقبل بروتين كلوثو في طب إطالة العمر

مستقبل العلاجات القائمة على بروتين كلوثو يبدو واعدًا، مع البروفيسور Mike Chan ومجموعة EWBG في طليعة هذا المجال المبتكر. مع إجراء المزيد من الأبحاث، من المتوقع أن يلعب بروتين كلوثو دورًا محوريًّا في تقدم طب إطالة العمر، مقدمًا نهجًا جديدًا في علاج الشيخوخة والأمراض المزمنة. التطبيقات المحتملة لبروتين كلوثو شاسعة، من علاج الأمراض التنكسية العصبية إلى تجديد الكلى وصحة القلب والأوعية الدموية.

بفضل الشراكات البحثية القوية، والتمويل الكبير، والتجارب السريرية المستمرة، من المتوقع أن يصبح بروتين كلوثو حجر الزاوية في طب إطالة العمر؛ لتغيير كيفية تعاملنا مع الشيخوخة والأمراض. تؤكد قيادة البروفيسور Mike Chan أن هذا البروتين الواعد سيقدم قريبًا أملًا جديدًا لمن يسعون إلى حياة أطول وأكثر صحةً.

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