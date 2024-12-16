مجموعة Faria Education توقع شراكة استراتيجية مع شركة Bahwan CyberTek لتوسيع نطاق انتشارها في الشرق الأوسط

تهدف Faria Education من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز خدماتها وتوسيع نطاق تأثيرها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتقديم حلول متطورة ومصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الإقليمية. سيتم تعزيز حلول K12 القوية من Faria Education برؤى BCT الإقليمية، مما يضمن تخصيص الحلول التعليمية لتلبية المتطلبات الخاصة بمؤسسات الشرق الأوسط.

تغطي منتجات وحلول Faria Education جميع العمليات المدرسية بدءاً من القبول، وتخطيط المناهج الدراسية وتقديمها، وصولاً إلى مشاركة الخريجين، وإدارة المناهج الدراسية الإضافية وما بعدها.

وقد أكد أوليغ فيغلين، الرئيس التنفيذي لمجموعة Faria Education، على الأهمية الاستراتيجية لخططهم الطموحة للنمو في الشرق الأوسط، قائلاً: "تتمتع Faria بعلاقات راسخة مع مئات المدارس في الشرق الأوسط، ونحن متحمسون للتعاون مع BCT حيث تمكننا هذه الشراكة من مزج حلولنا التعليمية العالمية مع الخبرة الإقليمية لشركة BCT، مما يعزز في نهاية المطاف التجربة التعليمية في جميع أنحاء المنطقة".

سيستفيد هذا التعاون من شبكة الدعم المحلية الواسعة التي تتمتع بها شركة BCT، مما يوفر للمؤسسات التعليمية مساعدة فعالة وفي الوقت المناسب لتحقيق أقصى قدر من الفوائد من حلول Faria Education. ستعمل الشراكة أيضاً على تكييف أدوات Faria Education لتتماشى مع المعايير التعليمية والسياقات الثقافية الإقليمية، مما يوفر حلولاً ملائمة ومؤثرة في آن واحد. ستعمل الخبرة المشتركة بين Faria Education وBCT على تسهيل النشر السلس والفعال للتقنيات التعليمية، مما يضمن التكامل السريع والدعم للمؤسسات.

قال فيش سرينيفاسان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة BCT في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند: "نحن متحمسون لهذه الشراكة مع Faria Education ونتطلع إلى تقديم تجارب تعليمية فعالة وجذابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". "نحن واثقون من أن المؤسسات التعليمية في الشرق الأوسط ستستفيد من خبراتنا المشتركة، وستكون قادرة على تحقيق أقصى قيمة ممكنة من رحلات التحول الرقمي الخاصة بها".

نبذة عن مجموعة Faria Education:

تأسست Faria في عام 2006، وهي شركة رائدة في مجال التعليم الدولي، حيث تقدم مجموعة من الخدمات التي تتناول التعلم والقبول والتعليم من المدرسة إلى المنزل والدورات التدريبية عبر الإنترنت والدراسة. Faria هي المزود الوحيد للتعلم عبر الإنترنت والتعليم المنزلي عبر الإنترنت المعتمد من قبل كل من البكالوريا الدولية (IB) وتقييم كامبردج الدولي للتعليم (CAIE)، وهي المزود الوحيد المعتمد من كامبردج في المرحلتين الابتدائية والثانوية. اليوم، تخدم Faria أكثر من 10000 مدرسة وأكثر من 4 ملايين طالب في 155 دولة. www.faria.org

نبذة عن شركة Bahwan CyberTek

شركة Bahwan CyberTek هي مزود عالمي لحلول التحول الرقمي. نحن شريك موثوق به لأكثر من 1000 عميل، بما في ذلك شركات مدرجة على قائمة Fortune 500، ونقود الابتكار من خلال منتجاتنا وعروض الخدمات والشراكات الاستراتيجية. تأسست شركة Bahwan CyberTek في عام 1999، ويعمل بها أكثر من 4500 موظف يتمتعون بخبرة فنية وتقنية في مجالات الخدمات المصرفية والمالية والنفط والغاز والاتصالات والطاقة والحكومة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة وقطاعات إدارة الأمن وإدارة الشركات والخدمات اللوجستية. قامت شركة BCT بتقديم حلول في أكثر من 50 دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.bahwancybertek.com.

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