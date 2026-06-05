شركة Haier تعزز مشاركة الشباب والجماهير في بطولة رولان غاروس 2026 عبر بطولة الملاعب الترابية المفتوحة وفعالية نادي المشجعين

باريس, 5 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- استضافت شركة Haier، العلامة التجارية الأولى عالميًا في الأجهزة المنزلية الكبرى للعام الـ 17 على التوالي، فعالية نادي مشجعي Haier في 2 يونيو بمدينة لا فيزاندري، في ملعب ستاد فرانسيس بباريس. بصفتها الشريك الرسمي لبطولة رولان غاروس للعام الرابع على التوالي، نظمت العلامة التجارية أيضًا بطولة Haier المفتوحة للملاعب الترابية، وهي بطولة تنس للشباب مخصصة لأفضل اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا من منطقة باريس الكبرى.

Haier Brings Youth Tennis and Fan Engagement to Roland-Garros 2026 with Clay Court Open and Fans Club Event Haier Brings Youth Tennis and Fan Engagement to Roland-Garros 2026 with Clay Court Open and Fans Club Event

تنافس اللاعبون الناشئون الموهوبون من مختلف أنحاء المنطقة على الملاعب الترابية ضمن نظام يحاكي بطولات التنس الاحترافية. في منافسات فردية حماسية، تمكن كل من Victor de Bure وVictoria Andrieu من تحقيق الفوز والتتويج باللقبين.

قالت Wang Meiyan، نائبة الرئيس والرئيسة التنفيذية للعلامة التجارية في مجموعة Haier: "توفر بطولة Haier المفتوحة للملاعب الترابية لأفضل اللاعبين الناشئين في منطقة باريس الكبرى يومًا تنافسيًا على الملاعب الترابية إلى جانب تذاكر لحضور نهائي بطولة رولان غاروس. إنها جائزة مباشرة وذات قيمة حقيقية، وتعكس المعايير التي نلتزم بها في جميع شراكاتنا الرياضية". "بعد أربعة أعوام من شراكتنا مع بطولة رولان غاروس، أصبح نادي مشجعي Haier جزءًا أساسيًا من طريقة تفاعلنا مع البطولة. وفي ساحة الكونكورد، ننقل الروح نفسها إلى الجماهير في مختلف أنحاء المدينة".

بطولة Haier المفتوحة للملاعب الترابية هي جزء من برنامج نادي المشجعين الذي يجسد نهج Haier في شراكتها مع بطولة رولان غاروس، من خلال ابتكار تجارب تتجاوز مجرد الظهور الترويجي للعلامة التجارية، لتقديم قيمة مباشرة وملموسة للمجتمعات المحلية.

طوال فترة بطولة رولان غاروس 2026، تستعرض Haier مجموعة رائدة من الأجهزة المنزلية الذكية في موقع البطولة، تشمل الثلاجات، ومبردات النبيذ، وغسالات الصحون، ومراكز الغسيل، وأجهزة المطبخ الذكية. تمثل المنتجات المعروضة أحدث تشكيلات Haier الفاخرة، بما يمنح الزوار فرصة عملية للتعرف على المجموعة الكاملة عن قرب. يُقام هذا المعرض ضمن برنامج أوسع من التجارب التفاعلية للعلامة التجارية داخل الاستاد وفي أنحاء مدينة باريس طوال فترة البطولة.

اعتبارًا من 3 يونيو، ستقيم شركة Haier منشأة مؤقتة في ساحة الكونكورد، تتضمن معرضًا عالميًا للصور يستعرض مجتمعات مشجعي Haier من مختلف أنحاء العالم. بصفتها الشريك الرسمي لكل من نادي باريس سان جيرمان ونادي ليفربول، تنظم Haier أيضًا تجارب تفاعلية للمشجعين مستوحاة من كرة القدم في الموقع ذاته، بما يربط بين شراكاتها في رياضتي التنس وكرة القدم ضمن موقع واحد في باريس.

تُمثل الرياضة منصة إستراتيجية قوية للعلامات التجارية للتفاعل مع المستهلكين بصورة أصيلة وتجسيد فلسفاتها الأساسية على أرض الواقع. من خلال الاستفادة من القيم العالمية المشتركة مثل التميز، والمثابرة، وإطلاق الإمكانات البشرية، تخلق الرياضة روابط عاطفية عميقة ترتقي بتجارب العلامات التجارية إلى ما هو أبعد من أساليب التسويق التقليدية.

تقع هذه الفلسفة في صميم إستراتيجية Haier طويلة الأمد في التسويق الرياضي. على مدار أكثر من عقدين، عملت Haier بشكلٍ منهجي على بناء منظومة تفاعل رياضي متنوعة ومتعددة الرياضات تشمل كرة السلة، والتنس، وكرة القدم، والريشة الطائرة، والكريكيت، ورياضات المحركات، والهوكي، والكرة الطائرة وغيرها. من خلال الشراكات الإستراتيجية مع الفعاليات الكبرى، والحملات الترويجية المؤثرة، والمبادرات المجتمعية المستدامة، نجحت Haier في بناء علاقات عميقة وأصيلة مع المستهلكين في الأسواق العالمية والمحلية.

من خلال ربط العلامة التجارية بروح المنافسة والإنجاز، تعزز Haier مكانتها كعلامة أسلوب حياة عصرية مدفوعة بالأداء، تتوافق مع تطلعات المستهلكين الساعين إلى التميز في مختلف جوانب حياتهم.

للحصول على المزيد من الأحداث الرياضية المثيرة من Haier، يرجى زيارة: https://www.haier.com/global/.

نبذة عن مجموعة Haier

تأسست مجموعة Haier في عام 1984، وهي مزود عالمي رائد لحلول تحسين الحياة والتحول الرقمي، تحت شعار: "المزيد من الإبداع، والمزيد من الإمكانيات". تمتلك الشركة 10 مراكز أبحاث وتطوير و35 مجمعًا صناعيًا و173 مركز تصنيع حول العالم، وحققت إيرادات عالمية بلغت 59.8 مليار دولار أمريكي في عام 2025. صُنِّفَت Haier ضمن أعلى 100 علامة تجارية عالمية قيمةً من قِبل Kantar BrandZ لمدة 8 أعوام متتالية. بالإضافة إلى ذلك، احتلت Haier المركز الأول ضمن تصنيف Euromonitor العالمي لعلامات الأجهزة المنزلية الكبرى لمدة 17 عامًا متتاليًا. لدى Haier ثماني شركات مُدرجة في البورصة، من بينها شركتها الفرعية Haier Smart Home المُدرجة ضمن قائمة Fortune Global 500 وقائمة Fortune لأكثر الشركات إثارة للإعجاب في العالم.

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