Haier تتعاون مع AO 1 Point Slam لنقل مواهب التنس المجتمعية إلى منصة بطولات الجراند سلام العالمية

تُنشئ الشراكة مسارًا جديدًا للاعبي المجتمع المحلي لخوض تجربة بطولة أستراليا المفتوحة

تشينغداو، الصين, 6 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Haier، العلامة التجارية الأولى عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية الكبرى، اليوم عن شراكتها مع AO 1 Point Slam، وهي مبادرة مبتكرة للتنس أطلقتها بطولة أستراليا المفتوحة، وتوفر للاعبي التنس من القاعدة الجماهيرية فرصة خوض تجربة أجواء المنافسات في بطولات الجراند سلام.

تربط هذه الشراكة مجتمعات التنس المحلية بأكبر منصة للتنس في العالم، مما يمنح اللاعبين من جميع الأعمار ومستويات المهارة فرصة المشاركة في التصفيات المحلية والتأهل للحصول على فرصة المنافسة على ملعب رود لافر أرينا خلال أسبوع افتتاح بطولة أستراليا المفتوحة.

بهدف تعزيز مشاركة أفراد المجتمع على نطاق أوسع، تدعو Tennis Australia وHaier أندية التنس والاتحادات والمدارس والمدربين في مختلف أنحاء البلاد إلى تنظيم واستضافة فعاليات التأهل. سيمثل كل لاعب يتأهل إلى القرعة الرئيسية في أسبوع افتتاح بطولة أستراليا المفتوحة مجتمعًا محليًا، فيما سيحصل نادي التنس الذي ينتمي إليه البطل النهائي على منحة لتطوير اللعبة، بهدف دعم نمو التنس على مستوى القاعدة الشعبية.

قال Wang Meiyan، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعلامة التجارية في مجموعة Haier: "لقد مكّنتنا شراكتنا الممتدة مع بطولة أستراليا المفتوحة من التواصل مع عشاق رياضة التنس والمجتمعات الرياضية حول العالم. ومن خلال توسيع تعاوننا ليشمل مبادرة AO 1 Point Slam، نفتح آفاقًا جديدة للتواصل مع شريحة أوسع من اللاعبين والمشجعين، ونقرّب تجربة الإثارة والحماس التي توفرها بطولة أستراليا المفتوحة من مجتمعات التنس في مختلف أنحاء العالم".

قال Cedric Cornelis، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في Tennis Australia: "يسعدنا توسيع شراكتنا مع Haier لتشمل AO 1 Point Slam". "ينسجم التزام Haier بالابتكار والجودة بشكلٍ تام مع القيم التي تقوم عليها رياضة التنس. ولن يساهم هذا التعاون في تعزيز مكانة إحدى أحدث فعاليات التنس فحسب، بل سيدعم كذلك مجتمعات التنس المحلية واللاعبين على مستوى القاعدة الشعبية في مختلف أنحاء البلاد".

استنادًا إلى أكثر من عقدين من الخبرة في مجال التسويق الرياضي منذ أول تعاون لها مع فريق Melbourne Tigers في عام 2004، وسّعت Haier حضورها عبر أبرز المنصات الرياضية العالمية، من خلال الشراكة مع أندية كرة قدم رائدة مثل باريس سان جيرمان وليفربول، بالإضافة إلى فعاليات عالمية كبرى تشمل بطولة أستراليا المفتوحة ورولان غاروس.

من خلال هذه الشراكات، تتواصل Haier مع جماهير متنوعة حول العالم، مع اكتساب فهم أعمق للثقافات المحلية وأنماط حياة المستهلكين. تواصل هذه التجارب توجيه نهج Haier في تطوير المنتجات والحلول التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للأسر في مختلف الأسواق.

بفضل شبكة عالمية للبحث والتطوير وقدرات ابتكارية محلية، تُطوّر Haier حلولاً للمنزل الذكي مصممة بما يتناسب مع بيئات الأسر وأنماط الحياة المختلفة. من الغسالات الموفِّرة للطاقة والمصممة خصيصًا للأسر الأوروبية إلى الأجهزة ذات السعة الكبيرة المصممة للمستهلكين في أمريكا الشمالية، تواصل شركة Haier مواءمة ابتكاراتها لتلبية احتياجات المستهلكين المتنوعة.

باعتبارها العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية الكبرى من حيث حجم المبيعات بالتجزئة للعام الـ 17 على التوالي، وإحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال المنازل الذكية، تواصل Haier تعزيز ريادتها في السوق من خلال الابتكار، وتطوير حلول تتمحور حول احتياجات المستهلكين، وتعزيز تفاعلها وحضورها على المستوى المحلي. ومن خلال الجمع بين الرياضة والمجتمعات والتكنولوجيا، تسعى الشركة إلى خلق قيمة مستدامة للمستهلكين حول العالم.

لمزيد من المعلومات حول استضافة الفعاليات المجتمعية، وإجراءات التسجيل، وتفاصيل المشاركة، يُرجى زيارة: tennis.com.au/one-point-slam.

نبذة عن مجموعة Haier

تأسست مجموعة Haier عام 1984، وهي مزود عالمي رائد لحلول تحسين جودة الحياة والتحول الرقمي، انطلاقًا من رؤيتها المتمثلة في "مزيد من الإبداع، مزيد من الإمكانات". وقد أنشأت الشركة 10 مراكز للبحث والتطوير، و35 مجمعًا صناعيًا، و173 مركزًا للتصنيع حول العالم، محققة إيرادات عالمية بلغت 59.8 مليار دولار أمريكي في عام 2025. تُعد Haier العلامة التجارية الوحيدة عالميًا في مجال منظومات إنترنت الأشياء (IoT) التي حافظت على مكانتها ضمن قائمة Kantar BrandZ لأعلى 100 علامة تجارية عالمية من حيث القيمة لمدة 8 سنوات متتالية. وبالإضافة إلى ذلك، تصدّرت Haier المرتبة الأولى عالميًا من حيث الحصة السوقية للعلامات التجارية في مبيعات الأجهزة المنزلية الكبرى، وفقًا لتصنيف Euromonitor International، وذلك على مدار 17 عامًا متتالية.