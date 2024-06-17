مجموعة Jereh تنشئ مركز تصنيع معدات الشرق الأوسط في منطقة جبل علي الحرة في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 يونيو/حزيران 2024 /PRNewswire/ -- في الآونة الأخيرة، في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وقعت مجموعة Jereh اتفاقية تعاون استراتيجية مع منطقة جبل علي الحرة (الممعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ (« Jafza »، وهي منطقة التجارة الحرة الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط. ستقوم Jereh رسمياً بتأسيس وجودها في Jafza لبناء قاعدة تصنيع لمعدات النفط والغاز الراقية التي تدمج الإنتاج والمشتريات والخدمات اللوجستية. ستخدم هذه القاعدة مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، مما يعزز تأثيرها بشكل كبير في صناعة النفط والغاز العالمية.

Signing Ceremony of Jereh Group and Jafza

حضر حفل التوقيع، لي ويبين، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Jereh، إلى جانب ممثلي Jafza، حيث تبادل الطرفان الهدايا التذكارية. وقال السيد لي: "إن الشرق الأوسط هو السوق الأساسية لصناعة النفط والغاز العالمية. تتطلع Jereh إلى أن تكون أقرب إلى عملائنا وشركائنا من خلال قاعدة تصنيع المعدات هذه، وتوفير خدمات أسرع لسوق الشرق الأوسط، والمساهمة في تطوير النفط والغاز في المنطقة، وتعزيز التنمية المستقرة على المدى الطويل للشركة."

منطقة جبل علي الحرة، الواقعة في دبي، هي المركز التجاري والمالي والتجاري في الشرق الأوسط، وتتميز بموقع جغرافي لا مثيل له. فهي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، مما يشكل أحد مراكز توزيع البحر والهواء الرائدة في العالم. من خلال اختيار إنشاء قاعدة تصنيع المعدات الخاصة بها هنا، تهدف شركة Jereh إلى أن تكون أقرب إلى عملائها، وتحسين كفاءة الاتصال، وتقصير أوقات التسليم، وتقديم خدمات عالية الجودة.

تتمتع Jereh بخبرة واسعة في تصنيع معدات النفط والغاز الراقية وخدمات حفر وتكملة آبار النفط والغاز والإنشاءات الهندسية لأسطح حقول النفط والغاز. شاركت الشركة بنشاط في مشاريع تطوير النفط والغاز في الشرق الأوسط وأقامت شراكات طويلة الأجل مع عمالقة النفط الدوليين مثل أرامكو السعودية وشركة أبوظبي الوطنية للنفط وشركة البترول الكويتية. في الآونة الأخيرة، وقعت Jereh أيضًا اتفاقًا مبدئيًا لتطوير ثاني أكبر حقل غاز في العراق، حقل غاز المنصورية، مع شركة Midland Oil Company العراقية.

إن بناء قاعدة تصنيع المعدات هذه في الشرق الأوسط هو عنصر حيوي في استراتيجية التنمية الدولية لشركة Jereh. ستواصل Jereh الالتزام بمفاهيم التشغيل المحلية، والامتثال للسياسات واللوائح المحلية. في الوقت نفسه، تعمل Jereh بنشاط على إقامة شراكات وثيقة مع الشركات المحلية لتعزيز تنمية صناعة النفط والغاز في الشرق الأوسط بشكل مشترك.