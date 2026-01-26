مجموعة MS Pharma توقّع اتفاقية شراكة حصرية في مجال البدائل الحيوية مع مجموعة Hetero

الجزائر العاصمة، الجزائر وعمان، الأردن, 26 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ --

أعلنت مجموعة MS Pharma، إحدى الشركات الدوائية الإقليمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة Hetero، الشركة الدوائية العالمية، لتوطين خمسة بدائل حيوية راسخة عبر مجالات علاجية رئيسية تشمل الأورام، والمناعة، وأمراض الدم.

وسيتم تنفيذ الاتفاقية الحصرية من خلال الكنــدي – الشركة التابعة لمجموعة MS Pharma في الجزائر –وHetero Biopharma، إحدى الشركات التابعة لمجموعة Hetero. وتمثل هذه الشراكة أول تعاون محلي لشركة Hetero في الجزائر، في خطوة هامّة نحو تعزيز منظومة الصناعات الدوائية الحيوية في البلاد. ويُقدَّر إجمالي القيمة السوقية للمحفظة المشتركة بنحو 45 مليون دولار أمريكي في الجزائر (2024)، وسيتم تنفيذها من خلال نهج يعتمد على التوطين ونقل التكنولوجيا.

وقال كالي كاند، الرئيس التنفيذي لمجموعة MS Pharma:

"يسرّنا التعاون مع شريك عالمي مثل Hetero، حيث نتشارك التزامًا طويل الأمد بنقل المعرفة وتحسين مخرجات الرعاية الصحية للمرضى في المنطقة. وتعكس هذه الشراكة التزام مجموعة MS Pharma المستمر بتوسيع وصول المرضى إلى العلاجات البيولوجية الموثوقة والميسورة التكلفة، إلى جانب دعم استدامة ومرونة أنظمة الرعاية الصحية المحلية. إن الشراكات الاستراتيجية من هذا النوع تمكّننا من بناء قدرات إقليمية مستدامة وتحقيق أثر ملموس وطويل الأمد للمرضى وأنظمة الرعاية الصحية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

من جانبه قال الدكتور فامسي كريشنا، المدير العام لمجموعةHetero :

"نلتزم في Hetero بضمان إتاحة أدوية عالية الجودة وبأسعار ميسورة للمرضى حول العالم. ويسعدنا الدخول في شراكة استراتيجية مع مجموعة MS Pharma، الرائدة والموثوقة في قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وخارجه. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تعزيز تقديم الرعاية الصحية ومعالجة الاحتياجات الطبية غير الملبّاة في الشرق الأوسط والجزائر وغيرها من الأسواق الرئيسية."

نبذة عن MS Pharma

تُعد MS Pharma واحدة من أبرز شركات الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تركز على تطوير وإنتاج وتوزيع مجموعة واسعة من الأدوية الجنيسة والمستحضرات الحيوية. تمتلك الشركة خمسة مصانع موزعين في الأردن والجزائر والمملكة العربية السعودية، من ضمنها أول مصنع من نوعه للمستحضرات الحيوية في المملكة العربية السعودية. يقع المقر الرئيسي للشركة في عمّان – الأردن، ويعمل لديها أكثر من 2000 موظف منتشرين في أكثر من 12 دولة.

نبذة عن Hetero

تُعد Hetero واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع المواد الفعالة الدوائية (APIs) والمستحضرات الجنيسة، وتلتزم بتحسين مخرجات الرعاية الصحية للمرضى من خلال تحويل العلوم والتكنولوجيا إلى علاجات عالية الجودة وميسورة التكلفة. وتُعتبر Hetero شريكًا موثوقًا لشركات الأدوية متعددة الجنسيات وهيئات الشراء العالمية. يقع المقر الرئيسي للشركة في حيدر آباد، الهند، وتمارس عملياتها في أكثر من 145 دولة حول العالم. وبخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، تعتمد الشركة على قوة عاملة تضم أكثر من 30,000 موظف ومتخصص ملتزمين بتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية الأساسية عالميًا.

وتُعد Hetero Biopharma، إحدى الشركات التابعة لـ Hetero، من الشركات الرائدة في تطوير البدائل الحيوية، وتركّز على تعزيز الوصول العالمي إلى العلاجات الحيوية الأساسية. وتمتلك الشركة خبرات قوية في البحث والتطوير والتصنيع والتسويق الدوائي، مع قدرات تمتد عبر أسواق متعددة حول العالم.

