مجموعة Sinopec تعلن عن 10 إنجازات هامة للتنمية عالية الجودة

مدينة بكين، 15 أكتوبر 2024 -- /PRNewswire/ مجموعة China Petroleum & Chemical Corporation، المسجلة بالرمز (HKG: 0386، "Sinopec") تعلن عن إنجازات كبيرة للمجموعة في تعزيز التنمية عالية الجودة ودعم عملية التحديث في الصين لأول مرة في حدث خاص في 10 أكتوبر في مدينة بكين، دولة الصين.

تغطي الإنجازات الـ 10 الهامة مجالات تتراوح من أمن الطاقة، والتنمية الصناعية، والنمو الأخضر وخفض انبعاثات الكربون إلى الابتكار التكنولوجي، وتحسين سبل العيش وغير ذلك، وهذا مثال حي على التنمية عالية الجودة لأفضل الشركات في الصين:

Sinopec Releases 10 Significant Achievements of High-Quality Development, Covering the Scopes in Energy Security, Industrial Development, Green and Low-Carbon Progress and Technological Innovation.

1. مشروع Deep Earth No.1 الذي يضع معيارًا جديدًا لتطوير صناعة النفط والغاز؛ فقد نفذ أربع مناطق نفط وغاز بنطاق مائة مليون طن وهو ما رسخ موضع الصين في هذه الصناعة.

2. الحل الكامل لتكنولوجيا الهيدروكربون العطري الذي يدعم الاختراقات المستقبلية بالابتكار، ما جعل الصين الدولة الثالثة في العالم التي تمتلك هذه التكنولوجيا وتصل إلى إنجاز جديد في نقطة انطلاق جديدة.

3. حقل الغاز الصخري فولينغ، وهو أول مشروع غاز صخري مطور لأغراض تجارية في الصين، ويقود تطور الغاز الصخري في الشرق، وقد أوصل ما يقرب من 70 مليار متر مكعب من الغاز إلى منطقة الحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي.

4. المشروع التجريبي لالتقاط واستخدام وتخزين مليون طن من الكربون (CCUS) الذي يؤكد على التوجهات العالمية لتحييد الكربون.

5. مشروع Sinopec التجريبي للطاقة الحرارية الأرضية الكاملة يوفر التدفئة لمدينة شيونغان.

6. قاعدة الإيثيلين ذات المستوى العالمي من Sinopec تضع معايير جديدة للصناعة.

7. قامت شركة Sinopec بتحديث معيار وقود المنتجات البترولية الممتازة من المعيار الوطني 1 إلى المعيار الوطني 6.

8. مجموعة Sinopec تقود تطوير النفط الصخري في حوض الصدوع على اليابسة في الصين.

9. نفذت Sinopec مجموعة واسعة من الإجراءات الخضراء لحث النمو الأخضر في الصناعة.

10. المشروع التجريبي للهيدروكربون الأخضر في كوغا في شمال غرب الصين يكشف عن فصل جديد من الطاقة الخضراء. وهذا المشروع الضخم هو أكبر مشروع لتحويل الطاقة الشمسية إلى هيدروجين في العالم ويعمل على رسم مسار جديد لتكرير الهيدروجين الأخضر وتوفير نموذج مثالي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الصين.

علق Ma Yongsheng، رئيس مجموعة Sinopec: "عندما نبدأ الرحلة الجديدة، فستمضي Sinopec قُدمًا لتتحمل المسؤوليات الأساسية وتبذل جهودًا متواصلة لتأمين الطاقة، وتمهيد طريق التصنيع الجديد، واللمعان في سماء الابتكار العلمي والتكنولوجي بمرونة، بفضل نهجنا الذي يركز على الناس، وتضافر المزيد من قوى التقدم". "كما أن Sinopec ملتزمة بقيادة تطوير الصناعة ووضع المزيد من 'مستجدات' الصناعة لتكون جزءًا من مسار الصين للتحديث".

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