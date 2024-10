Sinopec publie 10 réalisations significatives de développement de haute qualité

BEIJING, 14 octobre 2024 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») a publié pour la première fois les réalisations importantes du groupe en matière de promotion du développement de haute qualité et de soutien au processus de modernisation de la Chine lors d'un événement spécial qui s'est tenu le 10 octobre à Beijing, en Chine.

Les 10 réalisations importantes couvrent les domaines de la sécurité énergétique, du développement industriel, des progrès écologiques et à faible émission de carbone, de l'innovation technologique, de l'amélioration des conditions de vie et plus encore, et elles sont l'exemple même du développement de haute qualité des grandes entreprises chinoises :

1. Le projet Deep Earth No.1 établit une nouvelle référence pour le développement de l'industrie pétrolière et gazière ; il a mis en œuvre quatre zones pétrolières et gazières d'une taille de cent millions de tonnes et a accentué la position de la Chine dans l'industrie.

2. La solution technologique complète en matière d'hydrocarbures aromatiques favorise les percées futures grâce à l'innovation, faisant de la Chine le troisième pays au monde à posséder la technologie et à atteindre de nouveaux sommets à partir d'un nouveau point de départ.

3. Le champ de gaz de schiste de Fuling, le premier projet de gaz de schiste commercialement développé en Chine, menant l'évolution du schiste à l'Est, a livré près de 70 milliards de mètres cubes de gaz à la région de la ceinture économique du fleuve Yangtze.

4. Le projet pilote CCUS d'un million de tonnes ancre les tendances mondiales en matière de neutralité carbone.

5. Le projet pilote complet d'énergie géothermique de Sinopec fournit de la chaleur à la ville de Xiong'an.

6. La base d'éthylène de classe mondiale de Sinopec a établi de nouvelles références dans l'industrie.

7.Sinopec a amélioré la norme des produits pétroliers de qualité supérieure, passant de la norme nationale 1 à la norme nationale 6.

8. Sinopec est à la tête du développement de l'huile de schiste dans le bassin faillé terrestre de la Chine.

9. Sinopec a mis en œuvre un large éventail d'actions vertes pour favoriser le développement écologique de l'industrie.

10. Le projet pilote d'hydrogène vert de Kuqa, dans le nord-ouest de la Chine, ouvre un nouveau chapitre de l'énergie verte. Ce mégaprojet est le plus grand projet de conversion de l'énergie solaire en hydrogène au monde et permet de tracer une nouvelle voie pour le raffinage de l'hydrogène vert et de fournir un modèle exemplaire pour la production d'hydrogène vert en Chine.

« Alors que nous entamons un nouveau voyage, Sinopec s'élancera vers l'avant pour assumer les responsabilités essentielles et déployer des efforts inlassables pour sécuriser l'énergie, ouvrir la voie à une nouvelle industrialisation et se dresser dans l'innovation sci-tech avec résilience, avec une approche centrée sur les citoyens, et rassembler davantage de forces de progrès », a commenté Ma Yongsheng, président de Sinopec. Sinopec s'engage à mener le développement de l'industrie et à établir d'autres « premières » dans le cadre de la modernisation de la Chine.

