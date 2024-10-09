مجموعة Yutong تطلق نماذج حافلات جديدة في الجزائر بالتعاون مع مستخدمي النقل لجعل السفر أكثر راحة

الجزائر العاصمة، دولة الجزائر، 9 أكتوبر 2024 / PRNewswire/-- شركة Yutong Bus Co.، Ltd. (يُشار إليها فيما يلي باسم "Yutong"، رقم خوارزمية التجزئة الآمن SHA:600066)، وهي مزود حافلات عالمي رئيسي، تعلن عن إطلاق أربعة نماذج جديدة من الحافلات في حدث حصري في الجزائر في 29 سبتمبر 2024. رغبةً منهم في تعزيز وجودهم في الجزائر، فسيوفرون النماذج C12PRO وZK6126HG وD7 وC9 الراقية والموثوقة والمتينة التي تقدم نظامًا فعالًا لدعم الخدمات، ما يحسن خدمات النقل العام في الجزائر.

Yutong Bus New Product Launch in Algeria Wan Honghai, Yutong Bus’s General Manager for Africa

تكريمًا لولاء العملاء على المدى الطويل الذين ظلوا يقودون مركبات الركاب بمحرك مثبت في الخلف من Yutong والتي يبلغ ارتفاعها 12 مترًا فأكثر، فقد كافأت Yutong عميلًا معتمدًا قاد لمسافة مليون كيلومتر في الحدث بثلاث خدمات مجانية للمحرك ليتمكن من القيادة حتى 2.16 مليون كيلومتر. كما سيتلقى كل من قدموا طلبات لشراء نموذج الحافلة C12Pro الجديدة أيضًا هذه المكافأة، والتي تتضمن قطع غيار بقيمة 3,000 دولار أمريكي، إلى جانب تكاليف المواد والعمالة اللازمة لاستبدال زيت المحرك وفلتر الزيت ومصفاة فلتر الوقود. وفي الوقت نفسه، وقعت Yutong اتفاقات مع متاجر خدمات قطع الغيار، ما يمهد لبداية عمليات تجارية متجذرة في المنطقة.

صرح Wan Honghai، المدير العام لـ Yutong Bus في أفريقيا بقوله: "يشرفنا عرض حافلاتنا الجديدة في الجزائر، فهي سوق مهمة لـ Yutong،". "لقد خضعت جميع منتجاتنا الرئيسية الأربعة لأبحاث سوق صارمة وتصميم منتجات دقيق وتصديق صارم على المنتجات. ونحن واثقون من قدرتنا على المساهمة في الترقية الشاملة للنقل العام المحلي."

الأربع حافلات الجديدة لـ Yutong توفر حلول تنقل مبتكرة ومستدامة

لكونها موثوقة ومتينة، فإن الجيل الجديد من C12PRO بارتفاع 12 مترًا مقاوم للتآكل، حتى بعد 10 سنوات من الترحيل الكهربائي، كما تتميز المركبة بأكملها ببنية حلقية مغلقة مقسمة على شكل ألماسة مع زيادة بنسبة 50% في القوة. كما حصلت حافلة C12PRO أيضًا على سمك أكبر في غلاف محورها للحصول على مزيد من المتانة، وتتسم بسعة ركاب أقصاها 51 شخصًا مع مساحة لمقصورة الأمتعة حتى 12.5 مترًا مربعًا.

لكونها تُستخدم بشكل رئيسي كحافلة للطلاب الجامعيين مع تلبيتها لاحتياجات نقل الموظفين والنقل العام في المناطق الحضرية، فإنه يمكن للحافلة المدرسية الرائدة كبيرة السعة من الجيل الجديد ZK6126HG تحمل ما يصل إلى 120 راكبًا بفضل انخفاض معدل فشل أجزائها. علاوة على ذلك، لا تحتاج المصابيح الأمامية التي تعمل لمدة 50,000 ساعة إلى استبدال أو إصلاح خلال دورة الحياة العادية للسيارة فعليًا.

بناءً على غرضها المخصص، فإن مركبة D7 متعددة الأغراض يمكن تجهيزها بـ 25 مقعدًا وأقصى سعة ركاب لها تبلغ 37 شخصًا، وثمةَ نسخة لمجموعة ركاب بها 27 مقعدًا. وبفضل أن دائرة الالتفاف للحافلة يبلغ نصف قطرها 8 أمتار، فيمكنها التعامل مع ظروف الطرق المختلفة بسلاسة، كما يضمن الجسم الحلقي المغلق ونظام الفرامل الثبات على الطريق ، أما خزان الوقود بسعة 120 لترًا التي تستمر إلى 500 كيلومتر، فيلبي بشكل فعال متطلبات السفر في المناطق السكنية والحضرية شِبه الريفية.

توفر حافلة الركاب C9 للمسافات القصيرة تحكمًا ذكيًا في القيادة بفضل ناقل الحركة قصير التروس المدعوم بالغاز، ما يقلل من القوة اللازمة للتحويل بين تروس السرعات بنسبة 30%. كما تعزز شاشة التحكم المركزية متعددة الوظائف الملحقة بها تجربة القيادة، بينما يضمن هيكل توصيل الإطار بجسم الحافلة الجديد سلامةً مرتفعةً في حالات الطوارئ.

لقد أنشأت Yutong فريقًا مخصصًا من 19 محترفًا محليًا وعلى مدار السنوات الثلاث المقبلة تخطط لإقامة شبكة من 11 محطة خدمات في مواقع رئيسية، تشمل الجزائر العاصمة ومدينة سطيف وولاية الشلف. وتهدف هذه المبادرة إلى توافر قطع الغيار في جميع أنحاء الجزائر من خلال الاستثمار في مستودعات الشحن ومرافق التخزين والبيع الآجل، بما يضمن التسليم في نفس اليوم لأكثر من 90% من الأجزاء في السوق. بالإضافة إلى ذلك، تضمن Yutong وقت استجابة سريع في غضون ساعة واحدة والوصول السريع في غضون ساعتين للمواقع ضمن دائرة نصف قطرها 100 كيلومتر من محطات الخدمات المذكورة.

بفضل وجودها لأكثر من 20 عامًا في أفريقيا، فقد أنشأت Yutong شبكة مبيعات وخدمات شاملة فيما يقرب من 50 دولة أفريقية، وحققت بذلك مبيعات تراكمية تقارب 22,000 وحدة. ستعكف Yutong Bus على تحديث مفاهيم فعالية التكلفة والموثوقية والمتانة وثبات المركبات وضمان خدمات قطع الغيار للمركبات التقليدية؛ لخلق قيمة تجارية أكبر.

للمزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة: .https://en.yutong.com/

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=DXWfBhtUBqw

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2525352/Wan_Honghai_Yutong_Bus_s_General_Manager_Africa.jpg