مجموعة المروان العقارية تُعزز تجربة السكن بالتعاون مع Yardi

شركة إدارة وتطوير عقارات في الشارقة تعمل على إعادة تشكيل المُجتمعات السكنية وتوحيد عمليات العقارات بتقنية سحابية سهلة الاستخدام

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 26 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ - تستعد المروان العقارية، ذراع التطوير والعمليات في مجموعة المروان، لمركزة عمليات الإدارة ورفع مستوى تجربة السكان مع Yardi®. تتولى المروان مسؤولية تطوير وشراء وتأجير وتشغيل المشاريع السكنية في جميع أنحاء إمارة الشارقة، مع واحدة من أكبر مَحافظ العقارات السكنية من أصول الشركات العقارية والاستثمارية.

Al Marwan Real Estate to Boost Residential Experience with Yardi

تساعد حزمة Yardi Residential Suite بما في ذلك RentCafe، على تمكين شركة المروان من إدارة وتوحيد عملياتها العقارية بكفاءة - بدءًا من تسويق الوحدات وإعداد إجراءات السكان الجدد وصولًا إلى المحاسبة والفواتير وإعداد التقارير. يعمل تطبيق وبوابة السكان من Yardi على مساعدة السكان على الخدمة الذاتية وإدارة تفاصيلهم وتسجيل طلبات الصيانة وعرض الفواتير، كما يساعد في توحيد التواصل مع فرق الإدارة، مما يضمن حل طلبات واستفسارات المستأجرين بكفاءة.

وقال مجد الزعيم، مدير شركة المروان العقارية: "نحن متحمسون لتبَني حل Yardi السلس لإدارة العقارات، ورفع كفاءة عملياتنا، وتقديم خدمات لا مثيل لها لعملائنا"، وأضاف "مع اتخاذ Yardi كمنصة إدارة عقارية موحدة، يمكننا تبسيط عقود الإيجار عبر الإنترنت ومعالجتها بكفاءة قياسية، وتعزيز جهود الاستدامة من خلال إلغاء المعاملات الورقية وتقوية قنوات الاتصال عبر أعمالنا".

وقال سعيد حيدر، المدير الأول في Yardi: "توفر منصة Yardi للمروان حلًا سلسًا، مما يُمَكن الشركة من تحسين استراتيجية أعمالها مع التخطيط للنمو المستقبلي بسهولة"، وأضاف قائلًا "نحن متحمسون للعمل مع المروان العقارية في الإمارات العربية المتحدة ونتطلع إلى مساعدتهم في رقمنة عملياتهم في المنطقة".

اكتشف كيف يمكن لـ Yardi تحسين تجربة السكان لديك من خلال حل سحابي مُتكامل.

نبذة عن مجموعة المروان

منذ تأسيسها في عام 1978، تُقدم مجموعة المروان خدمات لا مثيل لها في قطاعات البناء والمعدات الثقيلة والاستثمار والضيافة والعقارات، وتعتبر لاعب رئيسي في صناعات البناء والآلات والعقارات مع خبرة تمتد لـ 5 عقود. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة almarwangroup.com.

نبذة عن Yardi

تقوم شركة ®Yardi بتطوير ودعم برامج إدارة الاستثمارات والعقارات الرائدة في الصناعة لجميع أنواع وأحجام شركات العقارات. بوجود أكثر من 9,500 موظف، تعمل Yardi مع عملاء حول العالم لدفع عجلة الابتكار بشكل كبير في قطاع العقارات. لمزيد من المعلومات حول كيفية استعداد Yardi للمستقبل، يُرجى زيارة yardi.ae.

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