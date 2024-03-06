مجموعة فالكون تصبح أول مشغل متكامل لأنظمة شركة أتو موتورز في الشرق الاوسط

شركة روكويل أوتوميشن استحوذت مؤخرا على شركة كلير باث روبوتيكس وفرعها الصناعي أتو موتورز

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 مارس2024 /PRNewswire/-- أعلنت اليوم شركة روكويل أوتوميشن المحدودة Rockwell Automation ، أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، عن تعيينها مجموعة فالكون Falcon Group of Companies كأول شركة مشغلة بشكل متكامل لأنظمة شركة أتو موتورز OTTO Motors في عملياتها في منطقة الشرق الأوسط.

Prabhu Badrinathen, CEO of the Falcon Group of Companies, which is the first system integrator for OTTO Motors in the Middle East region. OTTO Motors, the industrial division of Rockwell Automation’s recent acquisition, Clearpath Robotics Inc., is a global leader in autonomous technology for material handling inside manufacturing and warehouse facilities.

وتعتبر مجموعة فالكون والتي يقع مقرها الرئيسي بمدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، من الشركات الرائدة في خدمات الهندسة الدقيقة حيث توفرخدماتها لقاعدة واسعة من العملاء عبر مختلف القطاعات سواء قطاع النفط والغاز والطاقة والسيارات والفضاء والضيافة والترفيه. وتعمل المجموعة من خلال أربعة قطاعات، توفر من خلالها مجموعة متكاملة من الحلول الشاملة لعملائها. حيث تعتبر مجموعة فالكون كشركة تكامل أنظمة البرمجيات من المستوى الفضي وذلك في تصنيف شركة روكويل اتوميشن لشبكة العملاء Rockwell Automation PartnerNetwork™‎، حيث تحصلت الشركة سنة 2023 على لقب أفضل شركة تكامل أنظمة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وكانت شركة أتو موتورز الذراع الصناعي في شركة كلير باث روبوتيكس Clearpath Robotics Inc.‎، قد استحوذت عليها شركة روكويل أوتوميشن مؤخرًا. وتعتبر شركة أتو موتورز من الشركات الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا المستقلة لمعالجة المواد داخل منشآت التصنيع والمستودعات. ونظرا لخبراتها الإنتاجية الكبيرة والتي تفوق خمسة ملايين ساعة، تحظى روبوتات أتو موتورز المتنقلة والمستقلة (AMRs) بثقة مجموعة من أشهر العلامات التجارية في العالم في مجال السيارات والسلع الاستهلاكية والأغذية والمشروبات وغيرها من مرافق التصنيع الصناعية، والتي توكل إليها العمليات ذات المهام الحرجة.

وقال وائل رضوان، مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في روكويل أوتوميشن: "يعد تعيين مجموعة فالكون خطوة كبيرة في تحقيق هدفنا المتعلق بتوسعة أعمالنا ودعم عملائنا المتزايد في المنطقة. ومع تزايد الاستثمار في عمليات التشغيل المستقلة ذاتيًا ورواج مفاهيم المصانع التي تعتمد كليا على العمليات المؤتمتة بشكل كامل بدون أي تدخل للعامل البشري في العديد من البلدان، شرعت العديد من الشركات في الاستفادة من القدرات الواسعة التي توفرها تقنيات AMR سواء بالنسبة للمواقع والمصانع الجديدة كليا او حتى بالنسبة لتلك القائمة."

وأضاف قائلا: "وكجزء من حلولنا الرقمية الشاملة، فإننا نعمل على توسيع نطاق مرونة المستخدم النهائي بما يتجاوز الآلات والخطوط، ونشرها عبر كامل المنشآت التشغيلية."

وقال برابهو بادرينثين Prabhu Badrinathen، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات فالكون: "لدينا تجربة أكيدة تبرهن على ما يمكن أن تقدمه حلول شركة روكويل أوتوميشن الرائعة. وبفضل قدراتنا الحالية، إلى جانب عمق معرفتنا وشبكتنا في المنطقة، نحرص على مشاركة هذه النجاحات لمساعدة الشركات الأخرى في التقدم في مسيراتها الرقمية، وإطلاق العنان لأفضل الكفاءات الممكنة، والبدء في العمل بشكل أسرع بكثير، والوصول إلى السوق على نحو أسرع. حيث نؤمن دائما بأن التعاون يدفعنا نحو الأمام."

نبذة عن شركة روكويل أوتوميشن

شركة روكويل أوتوميشن Rockwell Automation المحدودة هي شركة مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، وتعتبر الشركة العالمية من بين ابرز الشركات الرائدة في مجال أتمتة العمليات الصناعية والتحول الرقمي. حيث تعمل على ربط ما يدور في خيال الناس بالإمكانات التكنولوجية المتاحة وذلك بهدف توسيع نطاق ما هو ممكن بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. ويقع المقر الرئيسي لشركة روكويل أوتوميشن في ميلووكي، ويسكونسن، ويعمل بها ما يقرب من 29000 موظف هدفهم حل المشكلات التي تواجه عملاءنا في أكثر من 100 دولة. لمعرفة المزيد حول كيف تقوم الشركة بتوفير حلول للشركات الصناعيةة، تفضل بزيارة www.rockwellautomation.com.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2344515/Prabu_MR47624.jpg

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