مدينة دبي للإنترنت والرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات تبرمان شراكة إستراتيجية لدعم جهود الابتكار العالمية

الشراكة التي تمّ إبرامها على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال" تهدف إلى تمكين الجيل الجديد من قادة التكنولوجيا من الاستفادة من التعاون التجاري الناجح على مرّ السنين بين دولة الإمارات وجمهورية الهند

الوجهة الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا ستوفر الدعم للشركات الهندية الناشئة الراغبة في توسيع أعمالها إلى دولة الإمارات والأسواق الإقليمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 18 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ --

أبرمت مدينة دبي للإنترنت، الوجهة الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا الرائدة، شراكة إستراتيجية مع الرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات (ناسكوم) لتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا وتنمية المواهب، وذلك على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال" 2024 الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر.

Dubai Internet City x Nasscom

وستقدّم مدينة دبي للإنترنت، وهي من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم في دبي، الدعم والتوجيه لأعضاء الرابطة الهندية الراغبين بتوسيع نطاق أعمالهم عبر التواجد ضمن منظومة الأعمال المتكاملة في مدينة دبي للإنترنت، بما يضمن لهم تجربة سلسة وفعّالة لإطلاق أعمالهم التجارية بنجاح.

وشهد عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، على توقيع اتفاقية الشراكة التي تهدف إلى وضع إطار عمل واضح للتبادل التكنولوجي والاستثمار في القطاع، لتمكين الشركات القائمة ضمن السوقين من إيجاد سُبُل واعدة للنمو والتوسّع.

وفي هذه المناسبة، أشار عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، إلى أنّ هذه الشراكة الرائدة مع الرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات تهدف إلى تمكين الجيل الجديد من روّاد الأعمال والمبتكرين، عبر الاستفادة من تجارب التعاون المشترك الناجحة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

وقال عمّار المالك: "يُعدّ تعاون مدينة دبي للإنترنت مع الرابطة الهندية خير دليل على تاريخنا العريق من التعاون والنجاح وروح ريادة الأعمال التي كانت ركيزة العلاقات الثنائية المثمرة بين دولة الإمارات والهند على مدى خمسة عقود. نحن على ثقة بأنّ هذه الشراكة سوف تسهم في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات وتمكين الشركات وروّاد الأعمال في الهند من الاستفادة من الحلول المبتكرة التي نقدّمها من خلال منظومة أعمالنا المتكاملة والرائدة في مدينة دبي للإنترنت، مدعومةً بالإستراتيجيات الحكومية الرائدة التي توفر خريطة طريق واضحة لمستقبل واعد على غرار أجندة دبي الاقتصادية D33".

ومن جانبه، قال شيڤيندرا سينغ، نائب الرئيس ومسؤول التجارة العالمية في الرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات (ناسكوم): "نعتبر هذه الاتفاقية خطوة أساسية في سعينا الدؤوب إلى تسريع وتيرة دخول شركات التكنولوجيا الهندية أسواق منطقة الشرق الأوسط، حيث تُعدّ هذه المنطقة محرّكاً رئيسياً لنمو قطاعنا التكنولوجي. ونثق تماماً بأنّ شراكتنا الإستراتيجية مع مدينة دبي للإنترنت سوف تسهم في دعم إستراتيجيات دخول الأسواق، بما يتيح للشركات المنتسبة إلى الرابطة توسيع نطاق أعمالها بشكل سريع واغتنام فرص النمو الجديدة لتحقيق تقدّم غير مسبوق. وتتغنّى بيئة العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط بإمكانات هائلة للابتكار، حيث يأتي هذا التعاون تأكيداً على التزامنا بتطويع مثل هذه الإمكانات ووضع ركائز قوية وثابتة لنجاحنا في المستقبل".

وتقدّم هذه الشراكة الإستراتيجية مجموعة من المزايا للشركات المنتسبة إلى الرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات والتي تسعى إلى توسيع نطاق انتشارها، بما في ذلك فرص التعاون مع منظومة مدينة دبي للإنترنت الحيوية التي تضمّ أكثر من 3,500 عميل من أبرز الشركات الإقليمية والعالمية، بما فيها الشركات المصنّفة ضمن قائمة "فورتشن 500" وأبرز شركات التكنولوجيا، مثل "مايكروسوفت" و"جوجل" و"إنڤيديا"، إلى جانب ما يزيد عن 29 ألف موظف متخصّص ضمن قطاع التكنولوجيا.

وانطلاقاً من إيمانهما المشترك بأهمية إيجاد منظومة تكنولوجية مترابطة على مستوى العالم، سوف تنظر مدينة دبي للإنترنت والرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات، وهي الهيئة التجارية الرائدة في الهند لقطاع التكنولوجيا والتي تضمّ أكثر من 3 آلاف شركة منتسبة إليها، في الفرص المتاحة لدعم مشاريع البحث والتطوير المشتركة والهادفة إلى تعزيز الابتكار والتوصّل إلى حلول تكنولوجية رائدة ذات أثر عالمي ملحوظ. وسوف تحظى الشركات المنتسبة إلى الرابطة أيضاً بفرصة المشاركة في ورش عمل تنظمها مدينة دبي للإنترنت، فضلاً عن استخدام مساحات العمل المشتركة D/Quarters ذات المعايير العالمية والتي توفرها مجموعة تيكوم ضمن مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام.

تجدر الإشارة إلى أنّه قد تمّ إبرام هذه الشراكة الإستراتيجية على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال" 2024، وهو حدث التكنولوجيا الأكبر من نوعه في العالم والذي تشارك فيه مدينة دبي للإنترنت بصفتها شريك المعرفة، لتسليط الضوء على نخبة من الشركات الرائدة في القطاع والتي تسهم في رسم معالم مستقبلٍ واعدٍ عبر الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.

تُعدّ مدينة دبي للإنترنت من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية ومدينة دبي للتعهيد وحي دبي للتصميم.

نبذة عن مجموعة تيكوم

تعمل مجموعة تيكوم على تطوير مجمعات أعمال متخصصة في جميع أنحاء إمارة دبي منذ العام 1999. وتتمتع المجموعة بإمكانات قوية تتيح لها مواصلة دورها البارز في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمواهب.

تركز مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم في 6 قطاعات حيوية قائمة على المعرفة هي: التكنولوجيا والإعلام والتعليم والعلوم والصناعة والتصميم، وتضم أكثر من 11,000 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية يعمل بها 124 ألف موظف متخصص ورائد أعمال. وتشمل المحفظة التأجيرية للمجموعة المكاتب ومساحات العمل المشتركة والمستودعات والأراضي.

وتقدم مجموعة تيكوم حلول ذكية وخدمات ذات قيمة مضافة تمنح العملاء ورواد الأعمال بيئة عمل تنافسية وجاذبة تمكنهم من النمو والازدهار، إلى جانب تحفيز التواصل والتفاعل بين أعضاء مجمعاتها. وتسعى المجموعة من خلال منصتها الرقمية للخدمات الحكومية والمؤسسية axs، إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال التجارية وتوفير تجربة متميزة للعملاء.

وتوفر مجمعات تيكوم للأعمال مرافق متخصصة تلبي شتى متطلبات القطاعات التي تعنى بها، بما في ذلك مرافق الإنتاج الإعلامي والمختبرات ومقرّات للحرم الجامعي لعدة جامعات ومؤسسات أكاديمية. وتعمل المجموعة من خلال حاضنة الأعمال in5 على دعم وتمكين روّاد الأعمال والمشاريع الناشئة بفضل ما توفره من مراكز ابتكار ومساحات إبداعية في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم. كما تقدم المجموعة D/Quarters وهي مساحات عمل مشتركة بمفهوم مبتكر يواكب آخر التوجهات في بيئة تفاعلية ومحفزة، بالإضافة إلى منصة GoFreelance للمبدعين المستقلين.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.tecomgroup.ae.

نبذة عن الرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات (ناسكوم)

تمثّل الرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات (ناسكوم) الجهات الفاعلة ضمن قطاع التكنولوجيا في الهند والذي تتخطّى قيمته 250 مليار دولار أميركي، وتتحدّث بلسانها لتحقيق رؤيتها الطموحة التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الهند الرائدة عالمياً على صعيد التكنولوجيا. وتضمّ شبكتنا منظومة متنوّعة وفاعلة ممّا يزيد عن 3 آلاف شركة منتسبة إلى الرابطة والتي تعمل ضمن مختلف مجالات القطاع، بدءاً من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة والذكاء الاصطناعي وصولاً إلى الشركات المتعدّدة الجنسيات، ومن المنتجات إلى الخدمات ومراكز القدرات العالمية إلى شركات الهندسة. وتتمثّل أولوياتنا الإستراتيجية القائمة على رؤيتنا المؤسسية في تسريع وتيرة تنمية مهارات أصحاب المواهب على نطاق واسع لتلبية احتياجات المستقبل، وتعزيز حاصل الابتكار ضمن مختلف مجالات القطاع، وإيجاد فرص نمو جديدة في السوق على الصعيدين العالمي والمحلي، والتشجيع على الالتزام بالسياسات بهدف تعزيز الابتكار وضمان سهولة ممارسة الأعمال، وإعداد سردية القطاع مع التركيز على الثقة والابتكار. ونؤكد التزامنا الدائم بمواصلة تعزيز التنوّع وتكافؤ الفرص في كلّ ما نقوم به من أعمال.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكترونيwww.nasscom.in

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