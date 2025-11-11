Les centres de cancérologie Apollo transforment les chocolats en rappels de santé grâce à "Check-Olate"

NEW DELHI, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Pour célébrer le mois de la sensibilisation au cancer du sein de cette année, les centres Apollo de cancérologie (ACC) ont récemment lancé dans toute l'Inde une initiative unique qui allie le plaisir à la sensibilisation grâce à 'Check-Olate', une friandise sucrée qui porte un rappel encore plus sucré: Prenez un moment pour vous.

Le cancer du sein est l'un des principaux problèmes de santé publique dans le monde. Les données de GLOBOCAN indiquent ques environ 2,3 millions de nouveaux cas de cancer du sein chez les femmes dans le monde. Reconnaissant le besoin urgent d'une plus grande sensibilisation et d'une prévention proactive, les ACC ont cherché à normaliser les soins auto-administrés par le biais du site Check-Olate et à donner aux femmes les moyens de faire de l'auto-examen des seins un rituel mensuel.

D'éminents oncologues du sein des Apollo Cancer Centres ont déclaré qu'en matière de cancer du sein, la détection précoce n'est pas seulement importante, elle permet de sauver des vies. Ils ont insisté sur le fait que les CCR ont été les premiers à constater que le dépistage et la sensibilisation en temps utile ont permis de sauver de nombreuses femmes grâce à un diagnostic et à un traitement précoces.

Les cliniciens d'ACCs ont déclaré que Check-Olate est leur façon de transformer un moment de plaisir en un rappel pour une santé proactive. Le chocolat noir, connu pour ses vertus antioxydantes et sa capacité à améliorer l'humeur, devient un réconfortant messager de soins, rappelant à chaque femme qu'un simple auto-examen, quelques minutes par mois, peut faire toute la différence. En rendant ce message accessible et compréhensible, et visent à remplacer la peur par la prise de conscience et l'action.

Preetha Reddy, vice-présidente exécutive d'Apollo Hospitals Enterprise Limited, a déclaré : « Lorsque les femmes sont en bonne santé, les nations prospèrent. Le bien-être de chaque femme est un multiplicateur de force qui renforce les familles, les communautés et l'économie. Combler le fossé en matière de santé des femmes pourrait ajouter environ 1 000 milliards de dollars par an à l'économie mondiale d'ici à 2040. Chez Apollo, nous considérons la santé des femmes comme une priorité nationale et une responsabilité partagée. Grâce aux centres Apollo de cancérologie, nous faisons progresser le dépistage précoce, nous permettons une intervention opportune et nous construisons une culture où les soins proactifs sont la norme. L'initiative "Check-Olate" est une nouvelle étape dans cette mission, rappelant aux femmes que prendre soin de soi n'est pas un privilège ; c'est un pouvoir, et cela alimente une Inde plus saine, plus forte et plus prospère. »

Chaque tablette de chocolat noir (Check-Olate) comporte un code QR qui, lorsqu'il est scanné, ouvre une vidéo animée présentant un guide étape par étape sur l'auto-examen des seins.

Au-delà de sa chaleur symbolique, Check-Olate utilise le chocolat noir pour ses bienfaits prouvés sur le bien-être. Selon NCBI, le chocolat noir est riche en antioxydants et en flavonoïdes qui contribuent à réduire l'inflammation, à favoriser la santé cardiaque et à améliorer l'humeur.

