С помощью «Check-Olate» онкологические центры Apollo превращают шоколад в напоминание о необходимости проверить здоровье

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- В честь месяца осведомленности о раке молочной железы в этом году онкологические центры Apollo (ACC) недавно запустили по всей Индии уникальную инициативу, которая сочетает в себе наслаждение с осведомленностью с помощью «Check-Olate», сладкого угощения, которое напоминает о важном — найдите время для себя.

Рак молочной железы является одной из основных проблем общественного здравоохранения во всем мире. Данные GLOBOCAN свидетельствуют о приблизительно 2,3 миллионах новых случаев заболевания раком молочной железы у женщин во всем мире. Признавая неотложную необходимость повышения осведомленности и профилактических мер, с помощью Check-Olate ACC стремились привлечь внимание женщин к заботе о себе и вдохновить их сделать самообследование молочной железы ежемесячным ритуалом.

Выдающиеся онкологи в онкологических центрах Apollo заявили, что когда дело доходит до рака молочной железы, раннее выявление не только важно, но и спасает жизнь. Они подчеркнули тот факт, что ACC стали свидетелями того, как своевременный скрининг и осведомленность помогли спасти многих женщин благодаря ранней диагностике и лечению.

Клиницисты ACCS сказали, что «Check-Olate» — это их способ превратить момент наслаждения в напоминание о заботе о своем здоровье. Темный шоколад, известный своими антиоксидантными и улучшающими настроение свойствами, становится успокаивающим посланием заботы, напоминая каждой женщине, что простое самообследование, занимающее всего несколько минут в месяц, может в корне изменить ситуацию. Делая это послание доступным и узнаваемым, они стремятся заменить страх осознанием и действием.

Доктор Прита Редди (Preetha Reddy), исполнительный вице-председатель Apollo Hospitals Enterprise Limited, сказала: «Когда женщина здорова, нация процветает. Благополучие каждой женщины является мультипликатором силы, который укрепляет семьи, сообщества и экономику. Устранение пробелов в охране здоровья женщин может, по расчетам, добавить к 2040 году 1 триллион долларов в год в мировую экономику. В Apollo мы рассматриваем здоровье женщин как национальный приоритет и общую ответственность. Через онкологические центры Apollo мы продвигаем идею раннего выявления заболеваний, обеспечивая своевременное вмешательство и создавая культуру, в которой профилактика является нормой. Инициатива «Check-Olate» — это еще один целенаправленный шаг в этой миссии, напоминающий женщинам о том, что забота о себе — это не привилегия, а сила, и она служит топливом для более здоровой, сильной и процветающей Индии».

Каждая плитка темного шоколада (Check-Olate) имеет QR-код, который при сканировании открывает анимированное видео, демонстрирующее пошаговое руководство по самообследованию молочной железы.

Помимо символического тепла, которое дарит Check-Olate, это еще и темный шоколад, который ценят за его доказанную пользу для здоровья. По данным NCBI, темный шоколад богат антиоксидантами и флавоноидами, которые помогают уменьшать воспаление, поддерживают здоровье сердца и поднимают настроение.

