مركبات GAC متعددة الأغراض تُشكِّل أسطول الاستقبال الرسمي لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) الصين 2026، مما يُبرز قوة صناعة السيارات الصينية

قوانغتشو، الصين، 6 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- خلال الفترة من 1 إلى 10 فبراير 2026، أُقيم الحدث الرسمي الأول لعام الصين لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في قوانغتشو، وهو ما مثّل محطة بارزة في مسيرة التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وباعتبارها أسطول الاستقبال الرسمي المُعيَّن، قدّمت مركبات GAC متعددة الأغراض خدمات تنقل علمشاركة، مما يسلّط الضوء على تطوّر قدرات صناعة السيارات الصينية على الساحة الدولية.

وباعتبارها إحدى أهم الآليات الاقتصادية تأثيرًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يُبرز اختيار منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) لشركة GAC مستوى الثقة المتزايدة في العلامات التجارية الصينية الفاخرة للسيارات. ويعكس هذا التكريم السجلّ الثابت لمركبات GAC متعددة الأغراض في الأداء والموثوقية خلال الفعاليات الوطنية والدولية الكبرى. وعلى مرّ السنوات، ظهرت مركبات GAC متعددة الأغراض في الدورة الخامسة عشرة للألعاب الوطنية، ومؤتمر فهم الصين (Understanding China Conference)، والدورتين السنويتين الوطنيتين (National Two Sessions)، ومنتدى فورتشن العالمي (Fortune Global Forum)، ومنتدى شوانيوان للكتاب الأزرق لصناعة السيارات (Xuanyuan Automotive Blue Book Forum). ويُظهر ظهورها المتكرر في هذه المناسبات رفيعة المستوى حجم الاعتراف الواسع من منظمي الفعاليات، مما يُرسّخ مكانتها أكثر فأكثر في قطاع المركبات متعددة الأغراض الفاخرة.

وتواصل شركة GAC تحقيق تقدّمٍ مطّرد على صعيد سمعة العلامة التجارية والأداء في السوق. فقد حقّقت عائلة مركبات GAC متعددة الأغراض مبيعاتٍ تراكمية تجاوزت 850,000 وحدة، من بينها أكثر من 480,000 وحدة من سلسلتها الرائدة. وتُؤهل هذه الإنجازات شركة GAC لتكون من بين العلامات التجارية الرائدة في قطاع المركبات متعددة الأغراض الفاخرة في الصين، محافظةً على موقع الريادة في كلٍّ من حجم المبيعات والقيمة المتبقية. وقد أكسبها مزيجُها من الوظائف والرقي والمتانة ثقةً كبيرة لدى المستخدمين عبر مختلف سيناريوهات التنقل.

ومن خلال الابتكار المستمر، والتصنيع المتقدّم، والتطوير المُركّز على العملاء، تظل شركة GAC ملتزمة بتعزيز حلول التنقل عالية الجودة التي تواكب الاحتياجات المتطوّرة للأسواق المحلية والعالمية. ومن خدمة المؤتمرات الدولية إلى تحسين تجارب السفر اليومي، تعكس مركبات GAC متعددة الأغراض تقدّم التميّز الصيني في صناعة السيارات، وثقة قطاعٍ يدخل عصرًا جديدًا من التنقل الذكي والمستدام.

