مركز Queen Square يطلق بودكاستاً لدعم مرضى الرعاش الأساسي وباركنسون

لندن, ، 27 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- أطلق مركز Queen Square Imaging Centre، المركز الرائد عالمياً في علاج مرضى الرعاش الأساسي وباركنسون، بودكاستاً جديداً كلياً لدعم المرضى بعنوان

.«Queen Square in Focus»

وتُفتتح السلسلة في تمام الساعة 10:00 صباحاً يوم الثلاثاء 25 نوفمبر بحلقتين رئيسيتين: الأولى مقابلة متعمقة مع أخصائي أعصاب بارز من Queen Square، البروفيسور لودفيك زرينزو، والثانية قصة مقنعة لمسار رعاية مريض تسلط الضوء على التجربة الواقعية للرعاية العصبية والعلاج الثوري المتمثّل في الموجات فوق الصوتية المركزة الموجَّهة بالتصوير بالرنين المغناطيسي (MRgFUS).

Queen Square launches podcast to support Parkinson’s and Essential Tremor patients

وتهدف السلسلة، المؤلَّفة من ست حلقات، إلى توفير نافذة يسهل من خلالها الاطلاع على العمل الريادي الجاري في Queen Square، إذ تستكشف الابتكار السريري، والإنجازات البحثية، والقصص الحقيقية للمرضى والمهنيين في قلب المؤسسة. وستصدر حلقات جديدة كل يوم ثلاثاء، على أن تختتم السلسلة في 23 ديسمبر.

وقالت جودي كوبر، الرئيس التنفيذي لمركز Queen Square Imaging Centre ومقدمة البودكاست:

«نهدف من خلال هذا البودكاست إلى تقريب المستمعين من الأشخاص والأفكار والاكتشافات التي تجعل من Queen Square مكاناً استثنائياً. ومن خلال الجمع بين مقابلات الخبراء والرحلات الحقيقية للمرضى، نطمح إلى إنشاء منصة تُثري المعرفة، وتلهم، وتربط مجتمعنا، وتساعد أولئك الذين يتعايشون مع الرعاش الأساسي وباركنسون على فهم العلاجات المتاحة لهم».

يتوفر بودكاست Queen Square على جميع منصات البث الصوتي الرئيسية، بما في ذلك Apple وAmazon وSpotify، بالإضافة إلى قناة Queen Square على يوتيوب.

يُعد مركز Queen Square Imaging Centre مرفقاً عالمياً رائداً في مجال التصوير العصبي ومركزاً متخصصاً في التصوير التشخيصي، ويخدم مرضى هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) والمرضى الخاصين. وكجزء من Queen Square Enterprises، وهي منظمة غير ربحية، يوفّر المركز خدمات وعلاجات متقدمة في مجال التصوير العصبي، بما في ذلك تقنيته الرائدة للموجات فوق الصوتية المركزة الموجَّهة بالتصوير بالرنين المغناطيسي (MRgFUS)، وهو علاج غير جراحي وثوري للمرضى الذين تم تشخيصهم بالرعاش الأساسي وباركنسون. ويُعد المركز المستقل الوحيد في المملكة المتحدة الذي يوفر هذا العلاج، كما أنه المركز الوحيد الذي يقدّم في موقع واحد علاج الموجات فوق الصوتية المركزة الموجَّهة بالتصوير بالرنين المغناطيسي (MRgFUS)، والتحفيز العميق للدماغ (DBS)، والاستئصال بالترددات الراديوية (RFA)، والعلاج الإشعاعي بسكين غاما (Gamma Knife).

ومن خلال شراكته مع UCL Queen Square Institute of Neurology والمستشفى الوطني لطب الأعصاب وجراحة الأعصاب، يُعاد استثمار جميع أرباح المركز لدعم الأبحاث العصبية، وخدمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، ورعاية المرضى، بما يضمن أن كل فحص يساهم في تطوير علم الأعصاب وتحسين نتائج المرضى.

يتمتع مركز Queen Square Imaging Centre بسمعة دولية مرموقة كمركز للتميّز والخبرة، ويضم فريقاً من أبرز المتخصصين في الأعصاب على مستوى العالم، من بينهم البروفيسور لودفيك زرينزو والبروفيسورة باتريشيا ليموسين، ويوفّر أعلى مستويات التصوير ما قبل العلاج على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة: .https://queensquare.com/

للمقابلات والتعليقات من السيد حارث أكرم، والبروفيسور لودفيك زرينزو، والبروفيسورة باتريشيا ليموسين، يُرجى التواصل مع جهة الاتصال الإعلامية أدناه.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2832196/Queen_Square_Imaging.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2804695/5642460/Queen_Square_Logo.jpg